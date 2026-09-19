PS5 Pro : GTA 6 risque de faire disparaître les stocks encore plus vite

La PS5 Pro pourrait rester difficile à trouver jusqu’au début de l’année 2027, selon des documents internes transmis aux distributeurs européens. Sony ferait face à une demande particulièrement forte, alors que ses capacités d’approvisionnement resteraient limitées. Et le calendrier n’aide pas : GTA 6 doit sortir le 19 novembre 2026.

La PS5 Pro pourrait rester rare pendant encore plusieurs mois

Des documents internes destinés aux distributeurs évoqueraient des contraintes temporaires d’approvisionnement combinées à une forte demande pour la PS5 Pro.

Selon ces informations, le déséquilibre entre les stocks disponibles et les commandes pourrait se prolonger au moins jusqu’au début de 2027.

Cela ne signifie pas que la console deviendra totalement introuvable pendant plusieurs mois. Sony devrait continuer à expédier de nouvelles unités aux revendeurs.

Le problème est ailleurs. Les quantités disponibles pourraient rester trop faibles pour stabiliser les stocks.

Les périodes durant lesquelles la PS5 Pro sera proposée à son tarif habituel de 899,99 euros risquent donc d’être courtes. Les revendeurs, mais aussi la boutique officielle de Sony, pourraient recevoir de nouvelles unités avant de les voir disparaître rapidement.

GTA 6 pourrait mettre encore plus de pression sur les stocks

La sortie de GTA 6 le 19 novembre 2026 pourrait arriver au pire moment pour Sony.

La demande pour la console aurait déjà progressé après la publication récente de nouvelles séquences de gameplay du titre. En Allemagne, les stocks de plusieurs enseignes auraient notamment diminué rapidement.

Le phénomène commencerait également à toucher le marché de la revente. Certaines PS5 Pro seraient proposées plusieurs centaines d’euros au-dessus du prix officiel.

Et GTA 6 dispose d’un autre levier susceptible d’accélérer les ventes de consoles.

Au lancement, le jeu sera disponible sur PS5 et Xbox Series X|S, sans version PC. Les joueurs PC qui souhaitent y jouer dès le premier jour devront donc acheter une console.

Sony met justement en avant la PS5 Pro comme machine compatible avec GTA 6. Plus la date de sortie approche, plus cette exposition pourrait renforcer l’intérêt pour son modèle le plus puissant.

Un réapprovisionnement ne suffira pas forcément

De nouvelles PS5 Pro pourraient arriver chez les revendeurs au cours des prochaines semaines. Mais quelques livraisons supplémentaires ne devraient pas nécessairement mettre fin aux tensions.

Une inconnue reste majeure : le nombre de consoles que Sony est réellement capable d’expédier vers le marché européen.

Si les volumes restent faibles, chaque réapprovisionnement pourrait être absorbé presque immédiatement par la demande.

La période entourant la sortie de GTA 6 s’annonce particulièrement sensible. Les joueurs qui souhaitent acheter une PS5 Pro et GTA 6 dès le lancement pourraient avoir du mal à trouver la console en stock.

Une hausse de la production aurait aussi besoin de temps

Même si Sony décidait d’augmenter fortement la production, les effets ne seraient pas immédiats.

Fabriquer davantage de consoles ne suffit pas. Il faut ensuite les transporter, les répartir entre les différents marchés et les livrer aux enseignes.

Ce délai pourrait être déterminant.

Même avec une montée en cadence rapide, une partie des unités supplémentaires pourrait n’arriver en Europe qu’après la période des fêtes de fin d’année.

Autrement dit, augmenter la production maintenant ne garantirait pas des rayons correctement approvisionnés au moment où la demande liée à GTA 6 atteindra son niveau le plus élevé.

Sony s’attendrait à un report vers la PS5 classique

Sony serait déjà conscient de la faiblesse des stocks disponibles pour sa PS5 Pro.

Le constructeur envisagerait notamment qu’une partie des clients incapables de trouver le modèle Pro se tourne vers la PS5 standard ou d’autres produits PlayStation.

Ce report pourrait limiter une partie de la frustration commerciale, mais il ne réglerait pas le problème pour les joueurs qui visent précisément la PS5 Pro.

À court terme, un retour à des stocks réellement stables semble donc peu probable au vu des informations communiquées aux distributeurs. Avec GTA 6 en approche et la période de Noël juste derrière, les prochaines vagues de réapprovisionnement pourraient disparaître très vite.