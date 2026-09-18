Cette fonction de caméra iPhone 18 Pro (Max) devient de plus en plus importante

L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max introduisent Apple Reference Image, une fonction conçue pour vérifier plus facilement l’origine d’une photo. Son principe est simple : conserver une version authentifiable de ce que le capteur a réellement enregistré. Avec la multiplication des images générées ou fortement modifiées par l’IA, ce type de preuve pourrait prendre une place bien plus importante.

Apple Reference Image crée un véritable « négatif numérique »

Avec Apple Reference Image, Apple ajoute aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max un nouveau moyen de vérifier qu’une image correspond bien à ce qui a été capturé par l’appareil.

Lorsqu’une photo est prise en mode Reference, les informations enregistrées par le capteur sont signées cryptographiquement avant leur traitement par iOS. Private Cloud Compute exploite ensuite ces données pour générer une image de référence qui ne peut plus être modifiée.

Apple compare ce fichier à un négatif numérique. Autrement dit, il conserve une version vérifiable de ce que le capteur a réellement vu au moment du déclenchement.

Et le timing n’est pas anodin. Les outils d’intelligence artificielle permettent désormais de créer une image de toutes pièces ou de modifier profondément une photo existante en quelques instants.

La vérification commence directement dans le capteur

Le système repose sur une protection intégrée dès la fabrication de l’iPhone. Chaque capteur photo reçoit sa propre clé cryptographique, utilisée pour signer les données capturées avant même qu’iOS ne commence à traiter l’image.

Après la prise de vue, Private Cloud Compute vérifie notamment que le capteur correspond bien à l’appareil utilisé. Le service contrôle également les informations temporelles associées à la photo.

Une fois ces vérifications terminées, la Reference Image est générée.

Dans l’application Photos, l’utilisateur peut afficher cette version originale et vérifiable à côté de la photo classique. La comparaison permet alors de constater si l’image finale a subi des modifications.

C’est tout l’intérêt du système : distinguer la capture originale du résultat éventuellement retouché.

Journalistes et photographes pourraient y trouver un vrai intérêt

Cette fonction vise notamment les journalistes et les photographes qui doivent parfois démontrer qu’une image a réellement été capturée avec un iPhone et qu’elle correspond aux données enregistrées par son capteur.

Un point compte particulièrement ici : selon Apple, l’identité du photographe reste masquée.

Le mécanisme peut donc servir à authentifier techniquement une image sans révéler automatiquement l’identité de la personne qui a appuyé sur le déclencheur.

L’iPhone 18 Pro passe aussi au diaphragme variable

Apple Reference Image n’est pas la seule nouveauté photo des iPhone 18 Pro. La principale évolution matérielle concerne la nouvelle caméra principale Fusion de 48 mégapixels, désormais dotée d’un diaphragme variable.

L’iPhone 17 Pro disposait d’une ouverture fixe. Sur l’iPhone 18 Pro, il devient possible de passer automatiquement ou manuellement entre quatre ouvertures : ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 et ƒ/4.0.

Concrètement, une ouverture plus grande laisse entrer davantage de lumière lorsque la scène est sombre.

À l’inverse, fermer davantage le diaphragme augmente la profondeur de champ. Pour une photo de groupe, par exemple, davantage de personnes peuvent ainsi rester nettes dans l’image.

La différence est importante : il s’agit ici d’une profondeur de champ obtenue optiquement, et non d’un simple flou d’arrière-plan ajouté par logiciel.

Des photos plus nettes et davantage de commandes Pro

Apple améliore aussi la partie logicielle. Grâce aux nouveaux traitements, la caméra principale doit produire des photos plus nettes et plus détaillées.

Les Styles photographiques évoluent également. Ils permettent de modifier plus facilement certains paramètres liés à la texture et au grain des images.

Les utilisateurs qui aiment régler leur appareil manuellement gagnent aussi de nouvelles options. Les commandes Pro de l’application Appareil photo donnent accès au diaphragme, à la vitesse d’obturation et à la balance des blancs.

Un histogramme fait également son apparition pour mieux contrôler l’exposition d’une image.

Plus besoin de se limiter aux automatismes de l’iPhone.

La vidéo gagne le 4K Dolby Vision en timelapse

Les nouveautés ne s’arrêtent pas à la photo. Sur les vidéos enregistrées jusqu’à 60 images par seconde, il devient possible d’ajouter après la capture un effet cinématographique.

Les vidéos en timelapse prennent désormais en charge la 4K ainsi que le Dolby Vision HDR.

La fonction Audio Mix bénéficie elle aussi de nouvelles possibilités. Elle peut améliorer la clarté des voix et même retirer la musique présente dans une vidéo.

Apple renforce ainsi plusieurs aspects de la caméra des iPhone 18 Pro : qualité d’image, réglages manuels, vidéo et surtout authentification des prises de vue. Apple Reference Image pourrait paraître secondaire au premier abord. Avec la progression rapide des images générées et modifiées par IA, son utilité devient pourtant beaucoup plus concrète.