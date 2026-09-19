Galaxy S27 Ultra : les dernières fuites se contredisent sur son appareil photo, voici ce qui reste crédible

À plusieurs mois de sa présentation, l’appareil photo du Galaxy S27 Ultra est déjà au centre de fuites contradictoires. Un nouveau téléobjectif 4x avec un capteur beaucoup plus grand a d’abord été évoqué. Cette piste est désormais directement contestée par plusieurs sources, qui parlent plutôt du maintien d’un téléobjectif 5x de 50 mégapixels.

Une chose est donc essentielle avant de regarder les caractéristiques supposées du prochain Ultra : Samsung n’a encore officialisé aucune de ces configurations.

La piste d’un nouveau téléobjectif 4x perd du terrain

L’une des rumeurs les plus ambitieuses concernant le Galaxy S27 Ultra évoquait un changement majeur pour le zoom.

Samsung aurait testé un téléobjectif 4x de 50 mégapixels associé à un capteur de 1/1,9 pouce.

Un tel capteur aurait été sensiblement plus grand que celui actuellement utilisé pour le téléobjectif longue portée du Galaxy S26 Ultra. Sur le papier, cela aurait pu améliorer la quantité de lumière captée, notamment pour les portraits et les photos prises lorsque la luminosité baisse.

Mais cette information a été vivement contestée.

Le leaker Ice Universe affirme que cette piste est fausse et que Samsung conserverait au contraire un téléobjectif périscopique 5x utilisant un capteur de 1/2,52 pouce.

Une nouvelle information publiée par Roland Quandt va désormais dans une direction similaire : le Galaxy S27 Ultra disposerait selon lui d’un téléobjectif Sony de 50 mégapixels avec zoom optique 5x.

Deux sources distinctes convergent donc désormais vers le maintien du 5x.

Cela ne transforme pas cette caractéristique en information officielle, mais la piste apparaît actuellement plus crédible que celle du nouveau module 4x.

Le capteur 5x pourrait rester, mais pas forcément toute la configuration

Le maintien d’un téléobjectif 5x ne signifie pas que Samsung conservera exactement le même appareil photo que sur le Galaxy S26 Ultra.

C’est justement là que les différentes fuites deviennent intéressantes.

Le petit téléobjectif 3x utilisé en complément du zoom longue portée pourrait disparaître. Cette possibilité circule depuis plusieurs semaines et a été évoquée par plusieurs sources.

Le Galaxy S27 Ultra passerait alors d’une configuration arrière comprenant quatre appareils photo à trois modules principaux.

Menow détaillait déjà cette hypothèse dans notre article consacré à la nouvelle configuration photo attendue sur le Galaxy S27 Ultra.

Si Samsung choisit effectivement cette architecture, le téléphone devra compenser l’absence d’un module 3x dédié grâce au capteur principal, au téléobjectif 5x et au traitement numérique.

Pour les utilisateurs qui photographient régulièrement des portraits ou des sujets situés à moyenne distance, ce changement pourrait être plus important que le simple nombre de mégapixels indiqué sur la fiche technique.

Un ultra grand-angle de 50 MP est également évoqué

Roland Quandt évoque aussi un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

La définition serait donc similaire à celle déjà utilisée sur la génération actuelle. Mais une résolution identique ne garantit pas que le capteur lui-même soit inchangé.

D’autres fuites avaient auparavant évoqué l’adoption d’un nouveau capteur Sony pour cette caméra.

À ce stade, il faut donc distinguer deux éléments :

le maintien d’une définition de 50 MP semble être évoqué par plusieurs informations, tandis que l’identité exacte du capteur reste incertaine.

Il est encore trop tôt pour en déduire une amélioration précise en qualité d’image.

La caméra selfie pourrait passer à 16 mégapixels

Un changement pourrait également intervenir à l’avant.

Les dernières informations parlent d’une caméra frontale de 16 mégapixels, contre 12 mégapixels sur le Galaxy S26 Ultra.

L’augmentation de définition serait réelle si elle se confirme, mais là encore, davantage de mégapixels ne garantissent pas automatiquement de meilleures photos.

La taille du capteur, l’optique, l’autofocus et surtout le traitement logiciel auront un rôle important.

Samsung a déjà montré sur ses précédentes générations qu’une grande partie de l’évolution photographique pouvait venir du traitement d’image plutôt que d’un remplacement systématique des capteurs. Le Galaxy S26 Ultra avait déjà misé sur des changements d’optique et de traitement pour améliorer notamment les prises de vue nocturnes.

Ce qui paraît le plus crédible aujourd’hui

À ce stade, plusieurs degrés de confiance peuvent être distingués.

La piste qui se renforce le plus concerne le téléobjectif 5x de 50 MP. Ice Universe et Roland Quandt vont désormais dans cette direction, alors que la rumeur du nouveau module 4x est directement contestée.

La possible suppression du téléobjectif 3x revient également dans plusieurs fuites, mais reste non confirmée par Samsung.

L’ultra grand-angle de 50 MP paraît lui aussi plausible, sans certitude sur le capteur exact.

Enfin, la caméra frontale de 16 MP repose pour l’instant sur des informations moins largement recoupées.

Le scénario actuellement le plus cohérent serait donc un Galaxy S27 Ultra qui ne bouleverserait pas nécessairement son téléobjectif longue portée, mais qui simplifierait son système photo arrière tout en faisant davantage reposer les progrès sur les nouveaux capteurs restants et le traitement d’image.

Samsung a encore plusieurs mois pour figer sa configuration

Le Galaxy S27 Ultra n’est pas attendu avant 2027. Entre un prototype testé en interne et le smartphone réellement produit à plusieurs millions d’exemplaires, certaines caractéristiques peuvent encore changer.

C’est particulièrement vrai pour l’appareil photo, où les fabricants évaluent régulièrement plusieurs capteurs et configurations avant le passage en production.

Samsung travaillerait parallèlement sur d’autres changements importants pour son Ultra. Une fuite récente évoque notamment une batterie de 5 700 mAh et une recharge de 60 W pour le Galaxy S27 Ultra.

Pour l’appareil photo, le point le plus raisonnable à retenir aujourd’hui est donc précis : le remplacement du téléobjectif 5x par un nouveau 4x paraît désormais moins probable, mais la configuration définitive du Galaxy S27 Ultra n’est toujours pas confirmée.