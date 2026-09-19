Samsung corrige de nombreuses failles sur les Galaxy : vérifiez si la mise à jour de septembre est disponible

Samsung déploie progressivement son correctif de sécurité de septembre 2026 sur ses appareils Galaxy. Derrière cette mise à jour sans nouvelle fonction spectaculaire se trouvent 90 problèmes de sécurité corrigés, provenant à la fois d’Android, de composants Samsung et de logiciels propres aux appareils Galaxy.

Tous les smartphones ne la reçoivent pas simultanément. Le modèle, le pays et parfois l’opérateur peuvent modifier la date d’arrivée du correctif.

Le correctif Samsung de septembre traite 90 problèmes de sécurité

Samsung détaille dans son bulletin SMR-SEP-2026 les correctifs intégrés à sa mise à jour de septembre.

Le total comprend :

58 correctifs provenant de Google pour Android ;

pour Android ; 1 correctif Samsung Semiconductor ;

; 31 vulnérabilités propres à Samsung Mobile, appelées SVE.

Parmi les failles Android intégrées au correctif Samsung, 18 sont classées critiques et 40 de gravité élevée.

Samsung précise parallèlement qu’une quarantaine de problèmes présents dans le bulletin Android général de Google ne concernent pas ses appareils. Un autre avait déjà été corrigé précédemment.

Cette distinction compte : le nombre de vulnérabilités publié par Google ne correspond pas automatiquement au nombre de failles réellement applicables à chaque smartphone Galaxy.

Menow a récemment détaillé le bulletin Android de septembre et la date de correctif à vérifier sur son smartphone.

Certaines failles touchent Android 14, 15, 16 et 17

Samsung documente également plusieurs vulnérabilités propres à ses logiciels.

Certaines concernent des appareils fonctionnant sous Android 14, Android 15, Android 16 ou Android 17.

Parmi les problèmes corrigés figurent notamment des vulnérabilités affectant ImsService, SystemUI ou encore DualDAR.

L’une des failles documentées dans DualDAR pouvait, dans certaines conditions, permettre à un attaquant local disposant déjà de privilèges élevés d’exécuter du code avec des droits root.

Une autre vulnérabilité touchant ImsService pouvait permettre à un attaquant distant de créer certains fichiers avec les privilèges du serveur système.

Ces scénarios nécessitent des conditions particulières et ne signifient pas qu’un Galaxy non mis à jour sera automatiquement compromis. Ils expliquent en revanche pourquoi les correctifs mensuels ne doivent pas être considérés comme de simples mises à jour facultatives.

Quels Galaxy ont déjà commencé à recevoir le correctif ?

Le déploiement est progressif.

La mise à jour stable One UI 9 basée sur Android 17, lancée cette semaine sur les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, intègre le correctif de sécurité de septembre sur les premières versions distribuées en Corée du Sud.

Menow a détaillé le lancement de One UI 9 sur les Galaxy S26 et les prochains modèles concernés.

Les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra ont eux aussi commencé à recevoir une mise à jour comprenant le patch de septembre, d’abord en Corée du Sud.

Le Galaxy S26 FE fait également partie des appareils pour lesquels un déploiement a été repéré.

Cela ne signifie pas que ces mises à jour sont déjà disponibles sur chaque exemplaire vendu en France. Samsung procède régulièrement par vagues, avec des écarts entre les régions et les variantes opérateur.

À l’inverse, certains appareils peuvent encore afficher le correctif du mois d’août. Les Galaxy S25 avaient par exemple reçu leur mise à jour de sécurité d’août en Europe à la fin du mois dernier.

Comment vérifier la mise à jour sur son Galaxy

La vérification prend quelques secondes.

Sur un smartphone Samsung, ouvrez :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Le téléphone recherche alors les nouveaux firmwares disponibles pour son modèle et sa région.

Pour connaître le niveau de sécurité actuellement installé, il est également possible d’ouvrir :

Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur le logiciel

Recherchez ensuite la ligne correspondant au niveau du correctif de sécurité Android.

Un Galaxy ayant reçu le nouveau niveau de sécurité doit afficher une date de septembre 2026.

Il ne faut pas confondre cette information avec la mise à jour du système Google Play, qui possède son propre calendrier et peut être distribuée séparément.

Certains Galaxy ne reçoivent plus les correctifs tous les mois

L’absence de mise à jour de septembre ne signifie pas nécessairement qu’un smartphone est abandonné.

Samsung classe ses appareils selon plusieurs rythmes de maintenance. Certains reçoivent des mises à jour chaque mois, d’autres chaque trimestre ou deux fois par an.

La situation vient par exemple de changer pour les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, qui sont passés du calendrier mensuel au calendrier trimestriel. Nous avons expliqué pourquoi ces deux Galaxy pliants vont désormais recevoir leurs correctifs moins souvent.

Deux propriétaires de Galaxy différents peuvent donc avoir des dates de sécurité différentes sans qu’il y ait nécessairement un problème.

L’élément à surveiller est surtout le niveau de correctif correspondant au modèle, ainsi que le rythme de support auquel Samsung l’a affecté.

Pour les appareils encore suivis mensuellement, le patch de septembre va désormais se diffuser progressivement au fur et à mesure que Samsung valide les firmwares pour les différents modèles et marchés.

Source : Samsung Mobile Security