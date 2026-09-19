La PlayStation 6 pourrait sortir fin 2027, en même temps que la prochaine Xbox

La PlayStation 6 pourrait être lancée à la fin de l’année 2027, pendant les fêtes, selon de nouvelles informations liées aux futurs plans de production d’AMD et NVIDIA. La prochaine Xbox de Microsoft, connue sous le nom de code Project Helix, viserait elle aussi cette période. Sony et Microsoft n’ont encore officialisé aucune date, mais plusieurs indices commencent à converger.

Une puce AMD prévue pour 2027 renforce la piste d’une PS6 la même année

Le calendrier des prochaines puces d’AMD apporte un nouvel indice sur l’arrivée de la génération qui succédera à la PS5.

Selon des informations attribuées à Kepler L2, AMD prévoirait de lancer en production de masse en 2027 une puce destinée au jeu et basée sur l’architecture RDNA 5. Celle-ci serait connue sous le nom d’« AT2 ».

Un détail qui compte.

Dans le même temps, plusieurs GPU grand public prévus par AMD et NVIDIA auraient été décalés vers 2028. L’AT2 conserverait, elle, un calendrier plus avancé.

Cette puce serait associée au futur matériel de Microsoft, Project Helix, présenté comme la prochaine génération de Xbox. Les premiers kits de développement pourraient être envoyés aux studios dès le début de l’année 2027.

Une telle chronologie laisserait plusieurs mois aux développeurs pour préparer leurs jeux avant une éventuelle commercialisation à la fin de cette même année.

La prochaine Xbox pourrait elle aussi arriver fin 2027

Si Microsoft distribue réellement ses premiers kits de développement au début de 2027, un lancement pendant les fêtes de fin d’année deviendrait cohérent avec le calendrier évoqué.

Le scénario rappellerait celui des Xbox Series X|S. Avant leur commercialisation en 2020, Microsoft avait déjà fourni du matériel dédié aux studios afin de faciliter l’optimisation des jeux pour ses nouvelles consoles.

Les informations actuelles placeraient donc Project Helix vers la fin de 2027.

Et Sony pourrait suivre exactement la même fenêtre.

Aucune donnée officielle ne permet toutefois d’affirmer que le constructeur japonais aurait choisi son calendrier en fonction de celui de Microsoft. Pour l’instant, cette hypothèse repose surtout sur les périodes de production des futures puces et sur le calendrier supposé des kits de développement.

PlayStation 6 et nouvelle Xbox pourraient arriver presque en même temps

Un lancement rapproché placerait à nouveau Sony et Microsoft face à face sur la même période commerciale.

Ce ne serait pas inédit. La PS5 est sortie en novembre 2020, quasiment en même temps que les Xbox Series X|S.

La PS6 est déjà régulièrement associée à une sortie en 2027 dans plusieurs informations apparues ces derniers mois. Cette fois, l’intérêt vient surtout du fait que ce calendrier correspondrait également aux éléments concernant les composants et le développement de la prochaine Xbox.

Ce n’est pas encore une confirmation.

Un retard dans la production des semi-conducteurs, la conception du matériel ou la mise au point des consoles pourrait facilement décaler le calendrier de plusieurs mois.

Le prix des deux consoles reste totalement inconnu

Aucune information fiable ne permet encore d’établir le prix de la PlayStation 6 ou de Project Helix.

À plus d’un an d’un éventuel lancement, de nombreux éléments peuvent encore évoluer : coût des semi-conducteurs, mémoire, fabrication, transport ou taux de change.

Sony comme Microsoft pourraient donc arrêter leurs tarifs assez tard dans le développement.

Même si la piste d’un lancement en 2027 se confirme, il serait encore trop tôt pour avancer un prix précis.

Les deux constructeurs pourraient par ailleurs s’appuyer sur des architectures personnalisées conçues avec AMD. Si leurs consoles arrivent réellement à quelques semaines d’intervalle, leurs caractéristiques matérielles pourraient se situer dans des ordres de grandeur relativement proches.

Là encore, rien ne permet aujourd’hui de comparer sérieusement leurs performances.

2027 devient une fenêtre de plus en plus crédible pour la PS6

Les différents indices commencent donc à placer la PlayStation 6 vers la fin de l’année 2027, sans que Sony ait encore confirmé ce calendrier.

Du côté de Microsoft, la période supposée pour la production des composants et l’arrivée des premiers kits de développement de Project Helix va dans le même sens.

Le scénario devient intéressant : PS6 et nouvelle Xbox pourraient débarquer durant la même période des fêtes, comme leurs générations précédentes.

Mais le conditionnel reste indispensable. Tant que Sony et Microsoft n’auront pas dévoilé leurs calendriers, la fin 2027 restera une fenêtre possible, pas une date acquise.

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