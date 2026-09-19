iPhone 18 Pro : certains modèles ont une batterie différente, le démontage l’explique

L’iPhone 18 Pro est disponible depuis ce vendredi 18 septembre, et les premiers démontages commencent déjà à révéler ce qu’Apple ne montre pas dans sa fiche technique. Une différence concerne directement la batterie : selon le pays où il est vendu, un même iPhone 18 Pro ne dispose pas exactement du même espace disponible pour sa batterie.

La raison tient à un composant devenu presque invisible sur certains marchés : le tiroir pour carte SIM physique.

L’iPhone 18 Pro démonté possède une batterie de 4 056 mAh

L’un des premiers démontages de l’iPhone 18 Pro, réalisé par REWA Technology, concerne une version équipée d’un emplacement pour carte SIM physique.

À l’intérieur, la capacité indiquée est de 4 056 mAh.

Ce chiffre n’est pas totalement nouveau. Les informations publiées dans le cadre de l’étiquetage énergétique européen avaient déjà permis de connaître la capacité des modèles commercialisés avec un tiroir SIM.

Pour les versions concernées, les capacités sont les suivantes :

iPhone 18 Pro : 4 056 mAh

iPhone 18 Pro Max : 5 391 mAh

Menow avait déjà détaillé cette évolution de capacité, notamment pour l’iPhone 18 Pro Max et sa batterie de 5 391 mAh.

Le démontage apporte surtout une confirmation visuelle : le tiroir SIM et son mécanisme occupent réellement une partie du volume interne qui pourrait autrement être utilisée par la batterie.

Les modèles uniquement eSIM peuvent utiliser cet espace autrement

Apple ne commercialise plus exactement la même architecture interne dans tous les pays.

Dans plusieurs marchés, dont les États-Unis, le Canada, le Japon, le Mexique, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, les iPhone 18 Pro fonctionnent exclusivement avec l’eSIM.

Le tiroir SIM physique disparaît donc complètement.

Cela libère un espace non négligeable à l’intérieur d’un smartphone où chaque millimètre compte. Apple peut alors utiliser ce volume supplémentaire pour installer une batterie légèrement plus importante.

C’est ce qui explique pourquoi deux iPhone 18 Pro identiques en apparence peuvent ne pas embarquer exactement la même batterie.

Des documents réglementaires apparus avant la commercialisation évoquaient une capacité pouvant atteindre 4 288 mAh pour certaines versions eSIM de l’iPhone 18 Pro, contre 4 056 mAh avec tiroir SIM. Pour le Pro Max, les chiffres évoqués atteignaient 5 567 mAh, contre 5 391 mAh sur la version équipée d’un emplacement SIM.

Ces capacités précises des variantes eSIM ne sont toutefois pas toutes confirmées directement par Apple. La différence d’espace disponible entre les deux architectures, elle, est bien réelle.

En France, le tiroir SIM reste présent

Pour un acheteur français, la situation est assez simple.

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max commercialisés en France conservent un emplacement pour carte SIM physique, en plus de la prise en charge de l’eSIM.

La version française de l’iPhone 18 Pro correspond donc à celle équipée de la batterie de 4 056 mAh, tandis que l’iPhone 18 Pro Max atteint 5 391 mAh.

Il ne faut pas pour autant en conclure que l’autonomie française sera mauvaise. La capacité en mAh n’est qu’un des éléments qui déterminent l’endurance réelle d’un smartphone.

Apple associe cette génération à la puce A20 Pro, à de nouvelles optimisations énergétiques et à des changements matériels destinés à réduire la consommation.

Notre comparatif entre l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 17 Pro permet justement de voir les autres changements apportés cette année en matière d’autonomie, de performances et de recharge.

Le démontage révèle aussi comment Apple a réduit la Dynamic Island

La batterie n’est pas le seul détail intéressant découvert à l’intérieur de l’appareil.

Apple annonce sur l’iPhone 18 Pro une Dynamic Island plus petite. Le démontage permet de comprendre comment le constructeur y est parvenu.

Une partie du système Face ID a été déplacée. La caméra infrarouge se trouve désormais sous l’écran, dans la partie supérieure gauche.

Les pixels placés au-dessus utilisent une disposition particulière permettant à la lumière infrarouge de traverser la dalle tout en conservant un affichage qui paraît normal lors d’une utilisation classique.

Apple peut ainsi réduire l’espace occupé visuellement par les capteurs en façade sans supprimer Face ID.

Cette modification fait partie des changements internes qui distinguent réellement la nouvelle génération, alors que l’aspect général de l’appareil reste assez familier.

Nous avions recensé les principales différences dans notre guide consacré aux nouveaux iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et iPhone Duo.

Deux iPhone identiques en apparence, mais pas totalement à l’intérieur

Le lancement de l’iPhone 18 Pro illustre une tendance de plus en plus visible chez Apple : un même modèle peut présenter des différences matérielles selon le marché où il est commercialisé.

Cette année, le tiroir SIM en est l’exemple le plus concret.

Un acheteur français conserve la possibilité d’utiliser une nano-SIM physique, mais cette flexibilité occupe une partie de l’espace interne. Dans les pays passés au tout-eSIM, Apple peut consacrer cet espace à une batterie légèrement plus volumineuse.

La différence reste relativement faible sur la fiche technique, mais elle montre pourquoi comparer deux iPhone uniquement à partir de leur nom commercial ne suffit plus toujours.

Sources : MacRumors