HyperOS 4 ne s’arrête pas aux smartphones : ces montres, bracelets et TV Xiaomi ont désormais leur calendrier

HyperOS 4 ne sera pas réservé aux smartphones et aux tablettes. Xiaomi vient également de préciser le calendrier de mise à jour de plusieurs montres, bracelets connectés et téléviseurs, avec des déploiements prévus entre novembre 2026 et janvier 2027.

Pour les utilisateurs déjà équipés de plusieurs appareils Xiaomi, cette annonce donne surtout une meilleure idée de la façon dont HyperOS 4 va progressivement s’étendre à tout l’écosystème de la marque.

Une précision reste essentielle : ce calendrier concerne pour l’instant la Chine. Xiaomi n’a pas encore communiqué de planning équivalent aussi détaillé pour la France.

Les premières TV Xiaomi passeront à HyperOS 4 avant fin novembre

Les smartphones ouvriront le déploiement stable d’HyperOS 4 à partir du 15 octobre, mais les téléviseurs ne seront pas très loin derrière.

Xiaomi prévoit une première vague avant le 30 novembre 2026 pour deux gammes :

Xiaomi TV S Mini LED 2025

REDMI TV X 2026

Ces téléviseurs font donc partie des premiers appareils autres que les smartphones et tablettes à apparaître dans le calendrier officiel d’HyperOS 4.

Il ne faut toutefois pas interpréter cette date comme celle d’une mise à jour européenne. Les références et les versions logicielles commercialisées en Chine peuvent différer de celles proposées en France.

Le même principe vaut pour le calendrier des smartphones. Menow a détaillé les dates actuellement annoncées pour HyperOS 4 sur les Xiaomi 13, 14, 15, 17 et de nombreux Redmi.

Xiaomi Watch 5 et Watch 5S sont prévues en décembre

Les montres connectées rejoindront le mouvement un peu plus tard.

Xiaomi prévoit le déploiement d’HyperOS 4 au cours du mois de décembre 2026 sur :

Xiaomi Watch 5

Xiaomi Watch 5S

Cela confirme surtout qu’HyperOS 4 n’est plus pensé uniquement comme une interface pour smartphones.

Le système de Xiaomi sert progressivement de base commune à plusieurs catégories de produits, même si l’interface et les fonctions disponibles diffèrent évidemment entre un téléphone, une montre et un téléviseur.

Cette évolution est déjà visible sur les nouveaux produits de la marque. Xiaomi vient notamment de présenter une nouvelle montre fonctionnant directement sous HyperOS 4. Menow a détaillé la Xiaomi Watch S5 41 mm, qui combine HyperOS 4 et jusqu’à 14 jours d’autonomie.

D’autres TV Xiaomi et Redmi sont prévues en décembre

Le calendrier de décembre concerne également une nouvelle série d’appareils destinés au salon.

Xiaomi prévoit HyperOS 4 sur :

REDMI Smart TV A Pro 2025

REDMI Smart TV A 2026

REDMI Display G Pro

La présence d’un écran Redmi dans cette liste montre que le périmètre du système continue de s’élargir au-delà des catégories traditionnelles.

Pour Xiaomi, l’enjeu n’est plus seulement de mettre à jour Android sur ses téléphones. HyperOS sert également à rapprocher les différents appareils de la marque autour d’une même plateforme logicielle.

Watch S4, Redmi Watch 6 et Smart Band 10 devront attendre janvier

La vague la plus intéressante pour les objets connectés est programmée pour janvier 2027.

Plusieurs produits déjà connus sont concernés :

Xiaomi Watch S4 eSIM

Xiaomi Watch S4 41 mm

Xiaomi Watch S4

REDMI Watch 6

Xiaomi Smart Band 10 Pro

Xiaomi Smart Band 10

La présence du Smart Band 10 est particulièrement intéressante, car elle montre que HyperOS 4 descendra aussi sur des bracelets beaucoup plus simples qu’une montre connectée haut de gamme.

La Watch S4 41 mm et les Smart Band 10 ont déjà bénéficié d’HyperOS dans les générations précédentes. La prochaine étape sera donc leur passage vers la nouvelle branche du système.

Xiaomi France commercialise déjà plusieurs de ces familles de produits, notamment la Watch S4, la Watch S4 41 mm, la Redmi Watch 6 ainsi que les Smart Band 10 et Smart Band 10 Pro.

Cela ne garantit toutefois pas que leurs variantes françaises recevront HyperOS 4 en janvier. Le calendrier publié reste chinois.

Plusieurs téléviseurs suivront également en janvier 2027

Xiaomi prévoit une autre vague importante pour les téléviseurs au début de l’année prochaine.

Sont mentionnées :

Xiaomi TV S Pro Mini LED

Xiaomi TV S Mini LED

REDMI Smart TV X 2025

REDMI TV MAX 2025

REDMI TV A Pro 2026

HyperOS 4 devrait ainsi s’installer progressivement sur une partie importante de l’écosystème télévisuel chinois de Xiaomi entre novembre et janvier.

Là encore, les propriétaires européens doivent rester prudents : une référence portant un nom proche en France ne signifie pas nécessairement qu’elle utilise exactement le même firmware ni qu’elle suivra le même calendrier.

Le calendrier HyperOS 4 s’étend désormais jusqu’en janvier 2027

Avec cette nouvelle feuille de route, le calendrier chinois devient beaucoup plus lisible.

Avant le 30 novembre :

les premières TV Xiaomi et Redmi.

En décembre :

les Xiaomi Watch 5 et Watch 5S ainsi que de nouvelles TV et écrans Redmi.

En janvier 2027 :

les Watch S4, Redmi Watch 6, Smart Band 10, Smart Band 10 Pro et plusieurs autres téléviseurs.

Cette chronologie accompagne le déploiement prévu sur les smartphones et tablettes Xiaomi, qui commencera plus tôt.

HyperOS 4 est déjà entré dans une phase beaucoup plus concrète sur mobile. La troisième vague bêta vient notamment de commencer sur plusieurs appareils, après un programme lancé durant l’été. Menow a également détaillé les premiers smartphones compatibles et les différentes dates de la bêta HyperOS 4.

Pour la France, il faudra encore attendre un calendrier séparé

C’est le point à retenir avant de vérifier sa montre ou son téléviseur.

Xiaomi n’a pas annoncé que les versions françaises des Watch S4, Smart Band 10 ou téléviseurs concernés recevront HyperOS 4 exactement aux dates indiquées ci-dessus.

La marque fonctionne régulièrement avec des calendriers différents entre la Chine et les marchés internationaux.

Cette différence est déjà visible sur smartphones : alors que le calendrier stable chinois commence le 15 octobre 2026, Xiaomi développe parallèlement une bêta Global et EEA pour certains modèles vendus à l’international.

Menow avait notamment détaillé l’ouverture du bêta-test mondial d’HyperOS 4 sur les premiers smartphones Xiaomi.

Pour les montres, bracelets et téléviseurs, il faudra donc surveiller une prochaine annonce Global ou européenne. Mais la feuille de route chinoise permet déjà de confirmer une chose : HyperOS 4 est destiné à dépasser largement le smartphone et à devenir le système commun d’une part croissante de l’écosystème Xiaomi.

Source : IT Home