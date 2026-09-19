iPhone Duo : les designers d’Apple expliquent comment ils l’ont imaginé

L’iPhone Duo coûtera 2 339 euros en France dans sa version 256 Go, et Apple dévoile désormais les choix qui ont façonné son premier iPhone pliable. Format inspiré des carnets, charnière à résistance variable, continuité entre les deux écrans : les responsables du design racontent comment ils ont voulu rendre ce nouveau format immédiatement familier. Les précommandes françaises ouvriront le 16 octobre à 14 h, avant une sortie le 23 octobre.

Un carnet a inspiré les proportions de l’iPhone Duo

Le point de départ de l’iPhone Duo est beaucoup plus classique qu’on pourrait l’imaginer : un carnet que l’on glisse dans une poche.

Molly Anderson, vice-présidente du design industriel chez Apple, explique que les équipes cherchaient à obtenir davantage de surface d’affichage sans sacrifier la compacité. Le carnet s’est imposé comme une référence naturelle pour trouver cet équilibre.

Apple s’est aussi appuyé sur le système international des formats de papier de série A. Ses proportions permettent de conserver une certaine cohérence lorsque le smartphone passe de son format fermé à son grand écran intérieur.

L’objectif est simple : offrir beaucoup plus d’espace une fois l’appareil ouvert, tout en conservant un format suffisamment compact lorsqu’il est replié.

La charnière ne résiste pas de la même manière pendant toute l’ouverture

La charnière a demandé un travail particulièrement précis.

Apple utilise sur l’iPhone Duo un profil de couple variable développé spécifiquement pour ce modèle. La résistance du mécanisme évolue donc au fur et à mesure que l’utilisateur déplie le téléphone.

Au début du mouvement, l’ouverture doit rester facile. À l’approche de la position totalement dépliée, la charnière favorise au contraire le maintien de l’appareil bien à plat.

Un petit détail mécanique. Mais il change directement la sensation en main.

Apple cherche notamment à éviter qu’une fois ouvert, le smartphone ait tendance à se refermer trop facilement pendant son utilisation.

L’écran intérieur doit donner l’impression que l’iPhone s’agrandit

Côté logiciel, Apple voulait éviter une rupture brutale entre les deux écrans.

Steve Lemay, vice-président du design des interfaces humaines, explique que l’ouverture de l’iPhone Duo devait donner la sensation que l’iPhone déjà présent dans la main devient simplement plus grand.

Les boutons et les commandes conservent donc des emplacements reconnaissables. L’utilisateur ne doit pas avoir à réapprendre l’interface simplement parce qu’il vient de déplier son téléphone.

Même l’animation de transition suit cette logique. Lors de l’ouverture, le grand affichage intérieur semble se développer derrière l’écran externe.

Tout doit rester cohérent.

Apple veut ainsi éviter l’impression d’utiliser deux produits différents réunis dans le même châssis.

Le Mac et l’iPad ont aussi influencé l’iPhone Duo

L’interface ne reprend pas uniquement les codes de l’iPhone.

Steve Lemay cite le Mac et l’iPad parmi les principales sources d’inspiration utilisées pour exploiter le grand écran intérieur. Certaines idées issues des différents appareils Apple ont été réunies afin d’adapter iOS à cette surface supplémentaire.

Le format pliable permet notamment d’afficher plus d’informations et de faciliter le multitâche.

Apple cherche malgré tout à préserver les habitudes des utilisateurs d’iPhone. L’objectif n’est pas de transformer l’appareil en petit Mac, mais de profiter de son écran plus vaste sans rendre son utilisation inutilement complexe.

C’est tout l’équilibre du produit.

Les développeurs pourraient encore transformer l’usage du format pliable

Apple sait aussi qu’elle ne peut pas prévoir tous les usages qui naîtront autour de ce nouvel écran.

Steve Lemay s’attend à ce que les développeurs créent des interfaces et des fonctions auxquelles les équipes d’Apple n’ont pas encore songé.

Certaines de ces idées pourraient prendre suffisamment d’importance pour influencer les futures générations d’iPhone Duo, voire plus largement les smartphones pliables.

Cette première génération servira donc aussi de terrain d’expérimentation. Les applications conçues spécifiquement pour le grand écran pourraient progressivement modifier la manière dont ce type d’appareil est utilisé.

L’iPhone Duo coûtera à partir de 2 339 euros en France

Le tarif français est désormais connu : l’iPhone Duo 256 Go est affiché à 2 339 euros.

La facture grimpe rapidement avec le stockage. La version 512 Go coûte 2 589 euros, le modèle 1 To atteint 3 089 euros et la déclinaison 2 To monte jusqu’à 3 839 euros.

Deux coloris sont proposés : Blanc stellaire et Ciel nocturne.

Apple ouvrira les précommandes en France le vendredi 16 octobre à 14 h, tandis que les premières livraisons et la commercialisation débuteront le 23 octobre.

À 2 339 euros minimum, ce premier iPhone pliable s’installe tout en haut de la gamme Apple. Son format inspiré des carnets, sa charnière spécifique et son interface adaptée au double écran devront convaincre face à un tarif qui peut approcher les 4 000 euros dans sa configuration la plus généreuse.