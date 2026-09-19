Starlink Mobile obtient une autorisation clé pour l’international : ce que cela change pour votre smartphone

La FCC a accordé le 17 septembre 2026 à SpaceX une autorisation internationale destinée à soutenir Starlink Mobile. Cette étape réglementaire permet à l’entreprise de fournir des services de télécommunications internationaux et de transporter du trafic entre les États-Unis et d’autres pays. Elle rapproche Starlink de son objectif : étendre la connexion directe entre satellites et smartphones au-delà des marchés où elle est déjà proposée.

Pour les utilisateurs français, il faut toutefois distinguer cette autorisation américaine d’un lancement commercial. Elle ne signifie pas que Starlink Mobile devient disponible aujourd’hui en France, ni que tous les smartphones peuvent soudainement se connecter au réseau satellitaire.

La FCC donne son feu vert à deux types de services internationaux

Le document publié par la FCC mentionne une « Grant of Authority » datée du 17 septembre 2026 pour Space Exploration Holdings, la société liée à SpaceX qui porte la demande Starlink Mobile.

Deux autorisations apparaissent dans le dossier : une autorisation mondiale reposant sur les infrastructures de l’opérateur et une autorisation mondiale de revente de services de télécommunications. La demande avait précisément été déposée pour « support Starlink Mobile service offerings », autrement dit pour accompagner les offres Starlink Mobile.

Concrètement, SpaceX dispose désormais du feu vert réglementaire américain nécessaire pour gérer des communications internationales liées à Starlink Mobile lorsque celles-ci transitent entre les États-Unis et l’étranger.

C’est une étape administrative, mais elle compte dans la construction d’un véritable réseau mobile satellitaire international.

Ce que cette autorisation ne permet pas encore

Le point essentiel pour les utilisateurs européens est ailleurs : la FCC ne décide pas de l’ouverture commerciale de Starlink Mobile dans tous les pays.

Chaque marché conserve ses propres règles concernant les fréquences, les télécommunications et les opérateurs mobiles. SpaceX doit donc toujours composer avec les autorisations locales et, selon les pays, avec les opérateurs partenaires.

Le dossier américain est tout de même intéressant pour la France. Starlink France SARL figure parmi les entités étrangères déclarées dans la demande de SpaceX. Sa présence dans le document ne constitue pas une annonce de lancement de Starlink Mobile en France, mais elle montre que la structure française fait partie de l’organisation internationale prise en compte dans le dossier.

Il serait donc trop tôt pour en déduire une date de disponibilité française ou un forfait.

Starlink Mobile fonctionne déjà avec des smartphones classiques

L’intérêt du projet vient surtout de la manière dont SpaceX veut connecter les téléphones.

Starlink Mobile repose sur des satellites capables de se comporter comme des antennes mobiles dans l’espace. Le principe est celui que nous avions détaillé avec Starlink Direct-to-Cell et la connexion directe entre un smartphone et les satellites : dans les zones compatibles, un smartphone LTE peut communiquer avec le réseau satellitaire sans antenne Starlink à installer à côté du téléphone.

Starlink indique actuellement que son réseau mobile satellitaire assure déjà des fonctions de messagerie, données, vidéo et voix via certaines applications. Les appels téléphoniques natifs font encore partie des fonctions prévues pour une prochaine étape.

La compatibilité réelle reste néanmoins dépendante du pays, de l’opérateur et du smartphone. Nous avions notamment fait le point sur les conditions nécessaires pour qu’un smartphone puisse utiliser Starlink Direct to Cell.

Votre smartphone ne va donc pas afficher Starlink du jour au lendemain

C’est probablement la principale conséquence à retenir de cette nouvelle autorisation.

Aucune activation automatique n’est déclenchée par la décision de la FCC. Un utilisateur français ne recevra pas simplement une mise à jour lui donnant accès à Starlink Mobile parce que le dossier américain vient d’être approuvé.

Pour qu’un service apparaisse réellement sur un téléphone, plusieurs éléments doivent encore être réunis : la disponibilité de Starlink Mobile dans le pays, les autorisations réglementaires nécessaires, les fréquences utilisables, un accord avec un opérateur compatible et la prise en charge du terminal concerné.

L’autorisation accordée le 17 septembre enlève donc un obstacle réglementaire important du côté américain, sans supprimer toutes les étapes nécessaires dans les autres pays.

Une étape qui prépare surtout l’extension internationale de Starlink Mobile

La stratégie de SpaceX devient en revanche plus lisible.

Starlink ne veut plus seulement fournir Internet à une maison ou à un véhicule avec une antenne dédiée. L’entreprise développe en parallèle un réseau capable de compléter les réseaux 4G et 5G traditionnels directement depuis l’espace, notamment dans les zones où aucune antenne terrestre n’est disponible.

Le site officiel de Starlink présente déjà plusieurs opérateurs partenaires, dont T-Mobile aux États-Unis, Rogers au Canada, One NZ en Nouvelle-Zélande, KDDI au Japon, Optus et Telstra en Australie. Le réseau est conçu pour permettre aux opérateurs partenaires d’étendre leur couverture grâce aux satellites.

La décision de la FCC du 17 septembre 2026 ne marque donc pas l’arrivée immédiate de Starlink Mobile partout dans le monde. Elle constitue plutôt une nouvelle pièce réglementaire nécessaire à son expansion internationale.

Pour les utilisateurs français, la prochaine information réellement décisive sera beaucoup plus concrète : l’annonce d’un opérateur partenaire, une autorisation locale, une liste de smartphones compatibles ou une date de lancement.

Source : FCC