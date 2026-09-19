iPhone 18 Pro : 5 accessoires utiles à acheter dès maintenant

L’iPhone 18 Pro est disponible depuis le 18 septembre, et les accessoiristes ont déjà renouvelé une partie de leurs gammes. Coque MagSafe, verre de protection, batterie externe refroidie ou nouveaux AirPods : quelques accessoires peuvent réellement améliorer son utilisation au quotidien. Et avec des dimensions très proches de l’iPhone 17 Pro, certains produits de la génération précédente peuvent encore convenir.

La coque MOFT Snap Case MOVAS mise sur la légèreté

La MOFT Snap Case MOVAS protège l’iPhone sans lui ajouter énormément de poids. Son revêtement en cuir végétal MOVAS conserve un toucher assez doux, tandis que la coque reste compatible avec les accessoires magnétiques.

MOFT annonce également une protection renforcée autour de l’écran et du bloc photo ainsi que des boutons métalliques améliorés pour conserver un clic précis.

Un point mérite tout de même d’être vérifié avant l’achat. Les dimensions des iPhone 17 Pro et 18 Pro sont très proches, mais Apple ne garantit pas officiellement la compatibilité de toutes les coques entre les deux générations. Une découpe particulièrement serrée autour du bloc photo peut faire la différence.

Les changements entre les deux générations restent surtout internes, comme le montre notre comparatif des différences iPhone 18 Pro.

Voir la coque MOFT sur Amazon

Belkin protège l’écran et peut aussi cacher son contenu

Le Belkin Titan SmartShield Pro s’adresse à ceux qui veulent surtout sécuriser l’écran du nouvel iPhone.

Selon la version choisie, la protection peut associer traitement antireflet, résistance aux traces de doigts et filtre de confidentialité. Ce dernier réduit les angles de vision afin que l’écran soit plus difficile à lire lorsqu’une personne se trouve à côté de vous.

Pratique dans le train ou le métro.

Comme toujours avec les protections dotées d’un filtre de confidentialité, mieux vaut néanmoins vérifier qu’elles ne réduisent pas trop la luminosité ou la visibilité de l’écran selon vos habitudes.

Voir les protections Belkin sur Amazon

L’Anker MagGo 2 Pro veut éviter la surchauffe pendant la recharge

La recharge sans fil à 25 W peut rapidement faire grimper la température d’un smartphone. L’Anker MagGo 2 Pro cherche justement à limiter ce phénomène grâce à un système de refroidissement actif.

La batterie externe magnétique intègre également un écran permettant de suivre son fonctionnement et peut atteindre jusqu’à 45 W lorsqu’elle est utilisée en filaire.

C’est surtout son refroidissement qui la distingue.

L’iPhone 18 Pro peut désormais récupérer beaucoup d’énergie en peu de temps, mais atteindre les meilleures performances nécessite un équipement adapté. Nous avons détaillé les conditions de la recharge rapide de l’iPhone 18 Pro.

Vérifier le prix de l’Anker MagGo 2 Pro sur Amazon

Les AirPods 5 deviennent un compagnon logique de l’iPhone 18 Pro

Apple vient également de renouveler ses écouteurs avec les AirPods 5.

En France, le modèle standard coûte 149 euros, tandis que la version avec boîtier de charge sans fil passe à 169 euros. Les deux bénéficient désormais de la réduction active du bruit, de l’audio adaptatif et de la nouvelle génération d’égalisation adaptative. (Apple)

Les utilisateurs déjà bien installés dans l’écosystème Apple profiteront aussi de l’intégration avec l’iPhone, notamment pour la commutation entre appareils et les fonctions liées à iOS.

Les principales nouveautés des AirPods 5 ont d’ailleurs été dévoilées en même temps que les nouveaux iPhone.

Voir les AirPods 5 sur Amazon

La dragonne Apple coûte 29 euros en France

Beaucoup moins technologique, la dragonne Apple peut malgré tout éviter une chute particulièrement coûteuse.

Elle est vendue 29 euros en France et utilise des fils de PET 100 % recyclés. Des aimants souples intégrés permettent de maintenir correctement la sangle autour du poignet. Apple confirme sa compatibilité avec plusieurs coques officielles destinées aux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, ainsi qu’avec certaines coques des générations précédentes. (Apple)

Simple. Mais plutôt utile pour prendre des photos au-dessus d’une rambarde, dans une foule ou simplement manipuler son téléphone dans la rue.

Chercher une dragonne pour iPhone 18 Pro sur Amazon

Tous les accessoires ne méritent pas forcément d’être remplacés

Passer à l’iPhone 18 Pro ne signifie donc pas qu’il faut racheter immédiatement tout son équipement.

Un chargeur USB-C suffisamment puissant, certains accessoires MagSafe ou même certaines coques peuvent encore être réutilisés. Pour les protections très ajustées, mieux vaut en revanche contrôler la compatibilité exacte avant de commander.

Parmi les cinq accessoires présentés ici, la coque et la protection d’écran répondent surtout à un besoin de sécurité, tandis que la batterie Anker et les AirPods 5 apportent des fonctions supplémentaires. La dragonne est plus basique, mais sur un smartphone aussi coûteux, empêcher une seule chute peut suffire à justifier son intérêt