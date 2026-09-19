iPhone 18 Pro : les coques d’iPhone 17 Pro sont-elles vraiment compatibles ?

L’iPhone 18 Pro affiche une différence minuscule avec son prédécesseur : son bloc photo serait 0,1 mm plus épais. Apple ne considère donc pas les coques d’iPhone 17 Pro comme officiellement compatibles. Dans la pratique, beaucoup pourraient pourtant fonctionner sans problème.

Seulement 0,1 mm sépare les deux générations

La différence se joue presque entièrement autour du bloc photo arrière.

Sur l’iPhone 18 Pro, celui-ci mesurerait 11,5 mm d’épaisseur, contre 11,4 mm sur l’iPhone 17 Pro. L’écart n’est donc que de 0,1 mm.

C’est très peu.

Mais cette différence suffit à Apple pour ne pas garantir officiellement la compatibilité des coques entre les deux générations.

Même situation pour les versions Max : une coque conçue pour l’iPhone 17 Pro Max n’est pas annoncée comme compatible avec l’iPhone 18 Pro Max.

Les anciennes coques semblent pourtant s’adapter

Dans la pratique, la situation serait bien moins stricte.

Après plusieurs essais, John Gruber affirme que ses coques d’iPhone 17 Pro s’installent correctement sur l’iPhone 18 Pro. L’opération fonctionnerait également dans l’autre sens.

Autrement dit, une coque destinée au nouvel iPhone pourrait aussi convenir à l’ancien modèle.

Les dimensions restent suffisamment proches pour que cette légère augmentation de l’épaisseur du bloc photo ne pose visiblement pas de difficulté avec certaines protections.

Les coques Apple devraient être parmi les plus faciles à réutiliser

Les coques officielles Apple semblent particulièrement bien placées pour fonctionner d’une génération à l’autre.

Leur ajustement laisserait suffisamment de marge autour du module photo pour absorber cette différence de 0,1 mm.

Cela ne signifie pas que toutes les coques fonctionneront systématiquement. Deux protections annoncées pour un même iPhone peuvent avoir des découpes et une rigidité très différentes.

Il faudra donc vérifier au cas par cas.

Certaines coques très ajustées pourraient poser problème

Les accessoires de marques tierces devraient eux aussi être nombreux à rester utilisables.

Mais il existe un point de vigilance.

Une coque particulièrement rigide, ou avec une découpe extrêmement serrée autour du bloc photo, pourrait mal s’adapter à l’iPhone 18 Pro. Les 0,1 mm supplémentaires pourraient alors suffire à empêcher le téléphone de s’insérer parfaitement ou à exercer une pression autour des capteurs.

Ces cas devraient rester limités au vu du très faible écart entre les deux générations.

Apple ne garantit toujours pas la compatibilité

La position officielle reste claire : Apple ne certifie pas une coque d’iPhone 17 Pro pour l’iPhone 18 Pro, ni l’inverse.

Cela ne veut pas dire qu’elle sera inutilisable.

Si vous possédez déjà une coque d’iPhone 17 Pro ou 17 Pro Max, mieux vaut donc l’essayer avant d’en acheter une nouvelle. Avec seulement 0,1 mm de différence autour du bloc photo, de nombreux modèles pourraient parfaitement continuer à servir.