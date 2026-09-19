Oppo Find X10 : les premières photos impressionnent, le lancement en Europe se précise

L’Oppo Find X10 commence à dévoiler ses capacités photo quelques jours avant sa présentation officielle du 22 septembre. Plusieurs clichés pris avec le Find X10 et le Find X10 Pro Max circulent déjà en Chine, tandis qu’Oppo UK vient de publier un premier teaser pour le déploiement international. Bonne nouvelle pour l’Europe : cette génération pourrait arriver bien plus rapidement que les précédentes.

Les premières photos de l’Oppo Find X10 montrent un rendu très naturel

À quelques jours du lancement de l’Oppo Find X10, les premiers clichés pris avec les nouveaux smartphones d’Oppo commencent à circuler.

Et ils donnent déjà quelques indications intéressantes.

Portraits, rues mouillées, scènes nocturnes ou contre-jours difficiles : les images publiées montrent un traitement qui semble privilégier des couleurs naturelles et des textures détaillées, sans pousser artificiellement la saturation.

Les transitions entre les zones très lumineuses et les ombres profondes paraissent également bien maîtrisées. Sur les portraits, les détails de la peau et des vêtements restent visibles sans donner l’impression qu’un puissant filtre de réduction du bruit a tout lissé.

Oppo semble donc vouloir s’éloigner des images trop artificielles que produisent encore certains smartphones dans des situations complexes.

Jusqu’à trois capteurs de 200 Mpx sur le Find X10 Pro Max

Le Find X10 Pro Max devrait aller particulièrement loin sur la photographie.

Sa configuration pourrait intégrer jusqu’à trois capteurs de 200 mégapixels, associés aux profils colorimétriques développés avec Hasselblad.

Les premiers exemples publiés permettent notamment d’observer le comportement du téléobjectif. Même avec un grossissement important, les contours restent propres et les images conservent une quantité de détails intéressante.

À 5x et 10x, le traitement numérique semble aussi éviter les halos de netteté trop visibles qui peuvent apparaître lorsque les algorithmes cherchent à récupérer artificiellement des détails.

Cela reste évidemment à confirmer avec des tests réalisés dans des conditions identiques face aux meilleurs modèles de Samsung, Apple ou Vivo.

Le Find X10 pourrait atteindre une plage dynamique de 17 EV

Oppo miserait notamment sur le nouveau capteur Samsung ISOCELL HPC, associé à son architecture de traitement DeepPix.

L’ensemble pourrait atteindre une plage dynamique de 17 EV sur une seule image. Cette caractéristique doit permettre de conserver davantage de détails dans les zones extrêmement lumineuses comme dans les parties très sombres.

Cette amélioration s’inscrit dans le travail d’Oppo autour de sa technologie ProXDR, destinée à mieux restituer les écarts de luminosité.

Les clichés nocturnes publiés donnent déjà une idée du résultat. Les lampadaires restent mieux délimités au lieu de se transformer en grandes taches blanches, tandis que les zones sombres conservent davantage d’informations.

Oppo utiliserait également sa LUMO Native Light and Shadow Engine pour travailler la lumière et les tons de peau.

Sur les portraits présentés, les visages conservent ainsi des couleurs plutôt naturelles, y compris lorsque l’éclairage devient plus difficile.

Le bloc photo du Find X10 Pro Max s’annonce imposant

Une telle configuration réclame forcément de la place.

Avec plusieurs grands capteurs et un téléobjectif périscopique, le bloc photo du Find X10 Pro Max devrait dépasser nettement de la coque arrière.

Difficile de faire autrement.

Oppo semble ici privilégier les performances photographiques à la finesse absolue du smartphone. Le modèle Pro Max pourrait donc être assez lourd, notamment avec son imposante batterie.

Le traitement des images serait confié au MediaTek Dimensity 9600 Pro, une puce gravée en 2 nm.

Elle devra être capable de traiter rapidement les énormes volumes de données produits par plusieurs capteurs très haute définition. D’après les premiers retours, le déclenchement resterait rapide malgré cette charge importante.

L’Oppo Find X10 se rapproche d’une sortie en Europe

La photo n’est pas la seule information intéressante.

Oppo UK a commencé à teaser officiellement la série Find X10, ce qui indique qu’un lancement international devrait suivre rapidement la présentation chinoise.

Le changement serait notable.

Sur certaines générations précédentes, les utilisateurs européens devaient patienter plusieurs mois avant de voir arriver certains modèles haut de gamme.

Cette fois, Oppo semble vouloir réduire nettement ce délai.

La présentation officielle est prévue le 22 septembre à 13 heures en France. Les dates précises de commercialisation et les tarifs européens devraient être détaillés ensuite.

Le Find X10e pourrait ne pas arriver en France

Toute la gamme ne devrait pas forcément faire le voyage jusqu’en Europe.

Selon les informations qui circulent actuellement, le Find X10e pourrait rester réservé au marché asiatique dans un premier temps.

La France et plusieurs autres pays européens recevraient surtout le Find X10 et le Find X10 Pro Max.

Le modèle classique serait proposé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu’en version 12 Go + 512 Go.

Les coloris Glacier Blue, Mist Grey et Glow Coral sont évoqués selon les configurations. Le Pro Max pourrait pour sa part être commercialisé en Luna White et Titanium Grey.

Ces variantes devront encore être confirmées pour le marché français.

Une batterie de 8 000 mAh complète la fiche technique

Oppo prépare aussi une grosse évolution du côté de l’autonomie.

La série Find X10 devrait embarquer une batterie de 8 000 mAh, une capacité particulièrement élevée pour un smartphone haut de gamme.

Le constructeur miserait également sur un nouvel écran OLED du Find X10, avec une réduction annoncée de 38 % de la lumière bleue.

Entre cette énorme batterie, la puce Dimensity 9600 Pro et son système photo Hasselblad particulièrement ambitieux, la série Find X10 affiche donc une fiche technique très musclée.

Les premières photos donnent déjà un aperçu prometteur. Le 22 septembre permettra surtout de connaître les caractéristiques définitives et, pour les utilisateurs français, de savoir quand l’Oppo Find X10 sera réellement disponible en France.