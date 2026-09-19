Honor 700 Pro : un deuxième écran au dos et un capteur 200 Mpx apparaissent dans une fuite

Le Honor 700 Pro pourrait adopter un petit écran de 1,72 pouce au dos, accompagné d’un appareil photo principal de 200 Mpx. Une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station dévoile plusieurs caractéristiques du futur smartphone, dont un écran principal plat de 6,57 pouces. Sa présentation serait attendue vers novembre 2026.

Un écran de 1,72 pouce pourrait apparaître au dos du Honor 700 Pro

La nouveauté la plus inhabituelle du Honor 700 Pro serait installée juste à côté de ses appareils photo.

Selon les informations publiées par Digital Chat Station, Honor aurait prévu un écran secondaire de 1,72 pouce au dos du smartphone. Son emplacement exact n’est pas encore connu, mais une intégration au niveau du bloc photo paraît probable.

Un choix qui rappelle forcément Xiaomi.

Le constructeur mise déjà sur un écran arrière du Xiaomi 18 Pro, avec des fonctions qui dépassent désormais le simple affichage de l’heure ou des notifications.

Honor pourrait suivre une approche similaire, mais avec un écran plus compact.

Le deuxième écran pourrait servir de viseur pour les selfies

L’intérêt principal de ce petit écran serait directement lié à la photographie.

S’il permet d’afficher un aperçu de la caméra, l’utilisateur pourrait prendre des selfies avec le capteur principal de 200 Mpx plutôt qu’avec la caméra frontale.

C’est là que la fonction deviendrait réellement intéressante.

Le petit écran pourrait servir de viseur pour cadrer son visage avant de déclencher. Pas besoin de retourner le téléphone au hasard en espérant être correctement placé dans l’image.

D’autres fonctions sont également envisageables : affichage des notifications, contrôle de la musique, minuteur ou informations rapides. La fuite ne précise toutefois pas quelles fonctions Honor compte réellement proposer.

Honor miserait sur un appareil photo principal de 200 Mpx

Le Honor 700 Pro devrait également poursuivre la montée en définition des appareils photo de la marque.

Digital Chat Station évoque un capteur principal de 200 mégapixels. Une définition aussi élevée peut notamment offrir davantage de marge pour recadrer les photos ou réaliser un zoom numérique sans perdre immédiatement tous les détails.

Le nombre de mégapixels ne fera évidemment pas tout. La taille du capteur, l’optique et le traitement logiciel resteront déterminants pour la qualité finale.

Honor connaît déjà bien cette définition. La marque l’utilise sur plusieurs modèles et travaillerait également sur de nouveaux capteurs de 200 Mpx pour sa gamme Magic 9.

Avec le second écran, le capteur principal du Honor 700 Pro pourrait surtout devenir beaucoup plus pratique pour réaliser des autoportraits en haute définition.

L’écran principal serait plat et mesurerait 6,57 pouces

À l’avant, Honor changerait aussi légèrement de formule.

Le Honor 700 Pro disposerait d’un écran plat de 6,57 pouces avec une définition 1,5K. La marque abandonnerait donc les bordures incurvées sur ce modèle au profit d’une dalle totalement plate.

Les bordures seraient également très fines et symétriques.

Ce choix peut avoir plusieurs avantages au quotidien. Un écran plat facilite généralement la saisie près des extrémités et réduit les contacts involontaires. La pose d’un verre ou d’un film de protection devient aussi plus simple.

Honor semble donc vouloir associer une façade relativement classique à une face arrière beaucoup plus originale.

Tout dépendra de ce que MagicOS fera du petit écran

Un deuxième écran peut rapidement devenir un gadget si le logiciel ne lui donne pas suffisamment de fonctions.

C’est probablement le principal enjeu.

Afficher uniquement l’heure et quelques animations risquerait de limiter son intérêt après les premiers jours d’utilisation. À l’inverse, une bonne intégration dans MagicOS pourrait rendre ce petit panneau bien plus pratique.

Un viseur photo, des commandes musicales, un minuteur, l’état de la batterie ou certaines notifications pourraient éviter d’allumer systématiquement l’écran principal.

Xiaomi cherche justement à étendre les possibilités de ce type d’affichage, notamment avec des fonctions liées à l’intelligence artificielle. Honor devra trouver sa propre manière de rendre cet écran utile.

Le Honor 700 Pro serait présenté vers novembre 2026

Plusieurs éléments importants restent encore inconnus.

La fuite ne donne aucune information définitive sur le processeur, la batterie ou la puissance de recharge du Honor 700 Pro.

La série Honor 700 serait attendue vers la fin de l’automne 2026, avec une présentation potentiellement organisée autour du mois de novembre.

Il faudra attendre l’annonce officielle pour confirmer l’écran arrière de 1,72 pouce et le capteur principal de 200 Mpx. Si ces informations se vérifient, le Honor 700 Pro pourrait surtout se distinguer par une fonction devenue rare sur les smartphones : un véritable deuxième écran au dos.

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