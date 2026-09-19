Anthropic pourrait lancer une nouvelle IA plus tôt que prévu après le succès de GPT-6 Astra

Anthropic envisagerait de lancer un nouveau modèle d’intelligence artificielle, alors que GPT-6 Astra d’OpenAI gagne rapidement du terrain auprès des entreprises. Trois sources proches des projets de la société évoquent un possible changement de calendrier, à un moment particulièrement sensible : Anthropic prépare aussi son introduction en Bourse. Aucun lancement n’est encore confirmé.

GPT-6 Astra pousse Anthropic à revoir ses plans

Le succès récent de GPT-6 Astra aurait changé une partie de l’équation pour Anthropic.

Depuis son lancement, le nouveau modèle d’OpenAI aurait rapidement séduit les entreprises. Des données concernant les dépenses professionnelles en intelligence artificielle lui attribueraient déjà environ 13 % des dépenses liées aux modèles d’IA, contre environ 8 % pour la gamme Claude Fable d’Anthropic.

Un écart qui attire forcément l’attention.

Anthropic étudierait désormais la possibilité de commercialiser son prochain modèle plus rapidement afin de répondre à cette montée en puissance.

Pour le moment, aucune décision définitive n’aurait été prise. Le nom du modèle, ses capacités et sa date de disponibilité restent inconnus.

Un lancement qui intervient dans un contexte assez paradoxal

Le calendrier est particulièrement intéressant en raison des déclarations récentes de Dario Amodei, le patron d’Anthropic.

Le 12 septembre, il appelait l’industrie de l’intelligence artificielle à ralentir le rythme de développement des nouvelles capacités, en raison des risques associés à des modèles toujours plus performants.

Quelques jours plus tard, son entreprise étudierait donc l’arrivée d’un nouveau modèle.

La contradiction n’est qu’apparente sur un point : Anthropic continuerait justement à évaluer la sécurité de son prochain système avant de décider s’il peut être commercialisé.

La pression concurrentielle, elle, ne disparaît pas pendant ces tests.

Anthropic doit aussi préparer son introduction en Bourse

Cette possible accélération intervient alors qu’Anthropic travaille sur un autre dossier majeur : une future introduction en Bourse.

L’entreprise doit convaincre les investisseurs qu’elle peut conserver une place centrale sur le marché professionnel de l’IA malgré la concurrence d’OpenAI et l’arrivée de modèles toujours moins coûteux.

Les chiffres d’activité restent impressionnants.

À la fin du mois de juillet, le rythme annualisé des revenus d’Anthropic aurait dépassé 65 milliards de dollars, contre environ 9 milliards de dollars à la fin de 2025.

Il ne s’agit pas de 65 milliards de dollars déjà encaissés sur l’année. Ce chiffre correspond à une projection annualisée calculée à partir du niveau de revenus atteint à ce moment précis.

La progression reste énorme.

GPT-6 Astra commence à bousculer Claude chez les entreprises

Anthropic conserve une présence très forte dans les usages professionnels, mais GPT-6 Astra semble progresser rapidement depuis sa sortie.

C’est précisément le type de mouvement susceptible d’inquiéter les investisseurs avant une entrée en Bourse.

Les entreprises ne choisissent plus seulement un modèle en fonction de ses performances maximales. Le prix des tokens, la vitesse, la fiabilité et le coût d’exploitation à grande échelle comptent tout autant.

Un modèle légèrement moins performant sur certaines tâches peut ainsi devenir plus intéressant s’il coûte beaucoup moins cher à utiliser des millions de fois.

Cette bataille se joue donc autant sur les capacités techniques que sur l’économie de chaque requête.

La prochaine IA d’Anthropic passe encore ses tests de sécurité

Anthropic n’aurait pas encore donné son feu vert au lancement.

L’entreprise continuerait à examiner les performances et les risques de sécurité du modèle avant de décider de sa commercialisation.

Le coût de son exploitation devrait également peser dans la décision. Faire fonctionner les modèles les plus avancés nécessite d’énormes capacités de calcul, ce qui peut rapidement réduire les marges malgré une forte croissance des revenus.

Anthropic doit donc trouver un équilibre délicat : sortir suffisamment vite pour ne pas laisser OpenAI prendre trop d’avance, sans précipiter la mise à disposition d’un modèle jugé insuffisamment sûr ou trop coûteux.

Anthropic garde encore le calendrier secret

Aucune date n’est actuellement connue pour cette nouvelle génération de Claude.

Anthropic n’a pas non plus confirmé qu’elle serait effectivement commercialisée plus tôt que prévu et n’a pas souhaité commenter les informations rapportées par des sources proches du dossier.

Tout peut donc encore changer.

Mais l’arrivée de GPT-6 Astra semble avoir ajouté une pression supplémentaire dans une course où quelques semaines peuvent désormais compter. Pour Anthropic, le prochain lancement devra répondre à deux attentes à la fois : rester compétitif face à OpenAI et rassurer sur la sécurité de modèles toujours plus puissants.