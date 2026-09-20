iPhone 18 Pro Max : le modèle américain n’a pas le même modem que celui vendu en France

Deux iPhone 18 Pro Max peuvent sembler strictement identiques tout en cachant une différence importante à l’intérieur.

Un premier démontage détaillé confirme que le modèle commercialisé aux États-Unis utilise toujours un modem Qualcomm Snapdragon X80, alors que les versions internationales passent au nouveau modem C2 conçu par Apple.

Pour un acheteur français, cette distinction est surtout à connaître avant d’envisager l’importation d’un modèle américain.

Le démontage confirme le Snapdragon X80

TechInsights a démonté un iPhone 18 Pro Max portant la référence A3473, correspondant à une version américaine.

À l’intérieur, l’entreprise spécialisée a identifié un Qualcomm Snapdragon X80 5G, accompagné du système radio associé.

Ce n’est donc plus une simple déduction réalisée à partir des fiches techniques d’Apple.

Le composant a été physiquement identifié à l’intérieur du téléphone.

Le Snapdragon X80 n’est d’ailleurs pas nouveau dans l’univers Apple : il équipait déjà les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

En France, Apple mise sur son propre modem C2

La situation est différente pour les modèles internationaux.

Apple présente son nouveau C2 comme son modem cellulaire de nouvelle génération. Le constructeur annonce notamment une consommation réduite de 15 % par rapport au C1X, ainsi que de meilleures performances en upload.

En France et sur les autres marchés internationaux concernés, l’iPhone 18 Pro Max utilise cette solution Apple.

La variante américaine constitue donc une exception.

Menow s’interrogeait déjà avant la sortie sur les possibles différences entre les iPhone 18 Pro vendus en France et aux États-Unis.

Le démontage apporte désormais une réponse beaucoup plus solide pour le Pro Max.

Pourquoi Apple garde-t-il Qualcomm uniquement sur cette version ?

Pour l’instant, Apple n’a pas donné d’explication officielle.

Et il vaut mieux éviter de transformer les hypothèses en certitudes.

L’explication pourrait être technique, industrielle ou contractuelle. Plusieurs interprétations circulent, mais aucune n’a été confirmée par Apple.

Le point vérifiable est beaucoup plus simple :

iPhone 18 Pro Max américain : Qualcomm Snapdragon X80.

iPhone 18 Pro Max vendu hors des États-Unis : modem Apple C2 selon les configurations internationales documentées.

L’iPhone 18 Pro plus compact utilise lui aussi le C2.

Ne concluons pas encore que l’un des deux est meilleur

Le C2 est plus récent et Apple met en avant son efficacité énergétique.

Cela ne permet pas encore d’affirmer qu’un iPhone 18 Pro Max européen aura systématiquement une meilleure autonomie, une meilleure réception ou de meilleurs débits qu’un modèle américain.

Il faudra comparer les deux variantes dans les mêmes conditions.

Les réseaux, les bandes de fréquences utilisées et la qualité de couverture influencent fortement les résultats.

TechInsights précise d’ailleurs que ses analyses du téléphone se poursuivent.

Pour le moment, la découverte confirme donc une différence matérielle, pas une supériorité mesurée dans l’usage réel.

L’import américain mérite donc davantage d’attention

Cette particularité devient intéressante pour les acheteurs qui envisagent de faire venir un iPhone des États-Unis.

Le modem n’est pas le seul élément à vérifier lorsqu’on importe un smartphone.

Les bandes réseau, la gestion de l’eSIM, la garantie et les particularités régionales peuvent aussi compter.

Sur l’iPhone 18 Pro Max, il faut maintenant ajouter le fournisseur du modem à cette liste.

Ce détail est d’autant plus intéressant que le nouvel iPhone 18 Pro Max mise fortement sur l’autonomie.

Menow a déjà comparé les principales différences entre l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone 17 Pro Max, notamment autour de la batterie et des performances.

Le C2 fait désormais partie des changements internes à surveiller sur les versions européennes.

Une chose est certaine : pour cette génération, « iPhone 18 Pro Max » ne désigne pas exactement le même matériel partout dans le monde.

Sources : TechInsights et Apple