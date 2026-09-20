Galaxy Tab S12 Ultra : Samsung commence enfin à la teaser, le lancement se rapproche

La Galaxy Tab S12 Ultra n’est plus seulement alimentée par des rendus et des fuites. Samsung vient de commencer sa propre communication autour de sa prochaine tablette premium.

Le compte allemand de Samsung a publié un teaser avec un message simple : « ultra slim, ultra strong ».

Samsung ne dévoile toujours pas la fiche technique complète ni la date de présentation, mais le changement est important : la marque commence désormais elle-même à préparer l’arrivée du produit.

Samsung Allemagne commence le teasing

Jusqu’ici, les informations autour de la Galaxy Tab S12 Ultra provenaient essentiellement de certifications, de rendus et de différentes fuites.

Cette fois, Samsung entre directement dans la communication.

Le teaser allemand évoque quelque chose de nouveau, à la fois très fin et très résistant.

Il ne donne pas les dimensions de la tablette.

Il serait donc prématuré d’en conclure que Samsung a battu un record d’épaisseur ou que la Tab S12 Ultra sera nécessairement plus fine que sa devancière.

Le message montre surtout les deux caractéristiques sur lesquelles le constructeur semble vouloir insister avant la présentation : la finesse et la solidité.

Samsung avait déjà laissé échapper le nom de la Tab S12 Ultra

Cette communication arrive après plusieurs indices de plus en plus difficiles à ignorer.

Samsung avait déjà mentionné les Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra dans des informations relatives aux appareils compatibles avec certaines fonctions de sa nouvelle interface.

La marque n’avait pourtant pas encore procédé à leur présentation commerciale complète.

Google avait lui aussi référencé la future génération dans ses données.

Menow avait déjà consacré un article à l’apparition des Galaxy Tab S12 dans des informations liées aux services Google.

Le nouveau teaser Samsung constitue une étape supplémentaire : il ne s’agit plus simplement d’un produit apparaissant dans une base ou un document technique.

La Tab S12 Ultra devrait rester le modèle le plus imposant

Les précédentes fuites donnent déjà une idée de la stratégie attendue.

Samsung préparerait notamment une Galaxy Tab S12+ et une Galaxy Tab S12 Ultra, avec des différences visibles au niveau de la taille, des bordures et de certains équipements.

Menow a déjà comparé les premières images des Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra et leurs principales différences supposées.

Ces informations restent non officielles tant que Samsung n’a pas présenté la gamme.

Le teaser du jour ne valide donc pas automatiquement les caractéristiques déjà publiées par les leakers.

Une date du 7 octobre circule, mais Samsung ne l’a pas confirmée

Plusieurs fuites ont associé la prochaine gamme de tablettes à une présentation autour du 7 octobre 2026.

Cette date devient mécaniquement plus crédible à mesure que Samsung commence sa campagne de teasing.

Elle reste malgré tout non officielle.

Samsung Allemagne n’a fourni aucune date dans son teaser.

Il faut donc éviter de présenter le 7 octobre comme un rendez-vous confirmé.

Même prudence pour les prix.

Des montants européens ont déjà circulé et Menow avait détaillé les tarifs supposés particulièrement élevés des Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra.

Samsung n’a toujours pas annoncé les prix français définitifs.

Pourquoi ce teaser compte maintenant

Pris isolément, un message comme « ultra slim, ultra strong » apporte peu d’informations techniques.

Son timing est plus intéressant que son contenu.

Les produits ont déjà été repérés dans plusieurs sources, leurs designs ont fuité et Samsung commence désormais à communiquer publiquement dessus.

Tous ces éléments montrent que la Galaxy Tab S12 Ultra entre dans la dernière phase précédant son officialisation.

La prochaine étape devrait permettre de répondre aux vraies questions : dimensions exactes, processeur, autonomie, fonctions One UI 9, disponibilité française et surtout prix.

Pour ceux qui envisageaient une tablette Galaxy haut de gamme cet automne, le message est donc simple : la nouvelle génération est désormais suffisamment proche pour que Samsung commence à la montrer.