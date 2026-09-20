iPhone 18 Pro Max : ce nouveau réglage doit être utilisé avant certains envois

L’iPhone 18 Pro Max possède une batterie tellement importante qu’Apple a dû prévoir une fonction logicielle spécifique pour certains transports.

Elle s’appelle « Prepare to Ship », ou préparation pour l’expédition. Son rôle : réduire temporairement la capacité utilisable de la batterie lorsque l’iPhone doit être envoyé pour une réparation, une reprise, un retour ou à une autre personne.

Et cette fonction n’existe que sur l’iPhone 18 Pro Max.

La batterie dépasse désormais 20 Wh

Apple vient de confirmer que la batterie de l’iPhone 18 Pro Max dépasse 20 wattheures.

Cette valeur est importante pour une raison très concrète.

Dans de nombreux pays, les appareils équipés d’une batterie monocellulaire dépassant 20 Wh sont soumis à des exigences supplémentaires lorsqu’ils sont expédiés.

Apple a donc développé une solution directement intégrée au firmware de la batterie.

Avant l’activation d’un iPhone 18 Pro Max neuf, sa capacité est temporairement maintenue sous le seuil des 20 Wh pendant son transport depuis l’usine.

Une fois l’iPhone activé, cette restriction disparaît et toute la capacité de la batterie devient disponible.

Menow avait déjà relevé l’augmentation spectaculaire de capacité de la batterie de l’iPhone 18 Pro Max. Cette hausse a donc une conséquence inattendue qui ne concerne pas seulement l’autonomie.

« Prepare to Ship » remet temporairement la batterie sous le seuil

Le problème se pose lorsque le propriétaire veut ensuite réexpédier son téléphone.

Apple prévoit plusieurs situations :

réparation ;

reprise ;

retour ;

vente ou cadeau envoyé à une autre personne.

Dans ces cas, l’iPhone 18 Pro Max dispose d’une option spécifique accessible depuis :

Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Prepare to Ship

Le téléphone commence alors à réduire sa charge jusqu’au niveau nécessaire.

Apple indique que cette opération peut prendre quelques minutes lorsque la batterie est déjà relativement faible, mais jusqu’à quelques heures si l’iPhone est complètement chargé.

L’appareil peut également devenir plus chaud pendant cette décharge. Apple précise qu’il s’agit d’un comportement attendu.

Une limite de charge peut rester active pendant 14 jours

Pour une réparation, une reprise ou un retour auprès d’Apple ou d’un autre professionnel, le système applique ensuite une limite de charge de 80 % pendant 14 jours.

L’objectif est de maintenir la batterie sous les conditions nécessaires à l’expédition.

Une fois la préparation terminée, l’iPhone affiche l’indication « Ready to Ship ».

Le réglage peut ensuite être annulé. Dans le cas d’un envoi à une autre personne, Apple permet même de désactiver la préparation dès que nécessaire.

Pas besoin d’utiliser ce mode pour prendre l’avion

Le nom de la fonction pourrait facilement prêter à confusion.

Apple précise que cette procédure concerne l’expédition du téléphone, et non le fait de voyager avec son iPhone.

La batterie reste considérée comme sûre pour une utilisation normale et pour les voyages en avion.

Il n’est donc pas nécessaire d’activer Prepare to Ship avant de partir en vacances avec un iPhone 18 Pro Max dans sa poche ou son bagage autorisé.

La fonction n’est pas non plus nécessaire sur les autres iPhone.

Un iPhone 18 Pro Max encore neuf est déjà préparé

Autre cas particulier : un téléphone qui se trouve toujours dans son emballage et qui n’a jamais été activé.

Apple indique que sa batterie est déjà temporairement limitée sous les 20 Wh.

Il n’y a donc aucune manipulation supplémentaire à effectuer avant de l’expédier.

Le mécanisme devient surtout utile après l’activation du téléphone, puisque c’est à ce moment que la batterie retrouve sa pleine capacité.

Ce détail illustre jusqu’où Apple a dû aller pour accompagner la grosse batterie de son nouveau modèle.

L’iPhone 18 Pro Max ne gagne donc pas seulement en autonomie. Sa capacité entraîne désormais une procédure d’expédition qui lui est propre.

Pour les nouveaux propriétaires, c’est un réglage à connaître avant un retour, une reprise ou une réparation par courrier.

Source : Apple Support