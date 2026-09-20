Galaxy S27 Pro et S27 Ultra : leur capacité de batterie révélée par une certification 3C

Les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra apparaissent dans une certification 3C avec des capacités nominales de 5 087 mAh et 5 534 mAh. En pratique, Samsung pourrait donc annoncer respectivement 5 200 mAh et 5 700 mAh sur leurs fiches techniques. Cette fois, l’information ne vient pas d’une simple fuite : elle provient d’un organisme de certification chinois.

Le Galaxy S27 Ultra devrait passer à 5 700 mAh

La certification 3C attribuée au Galaxy S27 Ultra mentionne une capacité nominale de 5 534 mAh. Samsung devrait donc présenter son futur smartphone avec une capacité typique d’environ 5 700 mAh.

C’est une hausse sensible.

Si cette valeur se confirme, le Galaxy S27 Ultra gagnerait 700 mAh par rapport au Galaxy S26 Ultra. Une progression loin d’être anecdotique sur un modèle où chaque millimètre disponible à l’intérieur du châssis compte.

Il faut distinguer la capacité nominale enregistrée auprès des organismes de certification et la capacité typique affichée dans les caractéristiques commerciales. Cette dernière est généralement légèrement supérieure. C’est ce qui explique l’écart entre 5 534 mAh et les 5 700 mAh attendus.

De précédentes informations évoquaient déjà une batterie de 5 700 mAh pour le Galaxy S27 Ultra. Cette certification donne désormais davantage de poids à cette capacité.

Le Galaxy S27 Pro viserait une batterie de 5 200 mAh

Le Galaxy S27 Pro apparaît pour sa part avec une capacité nominale de 5 087 mAh.

Samsung pourrait ainsi annoncer une batterie typique de 5 200 mAh lors de la présentation du smartphone. Là encore, la capacité commerciale serait légèrement supérieure à la valeur enregistrée auprès de la 3C.

Le S27 Pro franchirait donc nettement le seuil des 5 000 mAh. Le S27 Ultra conserverait malgré tout l’avantage avec ses 5 700 mAh attendus.

Cette augmentation pourrait notamment compenser la consommation liée à l’écran, aux nouveaux composants photo ou aux fonctions d’intelligence artificielle exécutées directement sur le smartphone.

Mais la capacité brute ne fait pas tout.

L’autonomie dépend aussi fortement de l’efficacité énergétique du processeur, de l’écran et des optimisations logicielles. Les tests d’autonomie du Galaxy S26 Ultra l’avaient déjà montré.

Jusqu’à 60 W pour les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra

Les certifications chinoises ne livrent pas uniquement des informations sur les batteries. Les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra avaient déjà été repérés avec une charge filaire pouvant atteindre 60 W.

Ce gain serait particulièrement utile sur le modèle Ultra. Avec une batterie de 5 700 mAh, une puissance de charge supérieure permettrait de limiter l’allongement du temps nécessaire pour récupérer une grande partie de l’autonomie.

La charge 60 W des Galaxy S27 Pro et S27 Ultra constituerait aussi une évolution notable pour Samsung, longtemps plus prudent que certains concurrents sur ce terrain.

Un point reste à surveiller : 60 W correspond à une puissance maximale. Cela ne signifie pas que le smartphone maintiendra cette vitesse pendant toute la recharge. La courbe de puissance choisie par Samsung aura une influence directe sur le temps nécessaire pour passer de 0 à 100 %.

Les Galaxy S27 et S27+ resteraient limités à 25 W et 45 W

Le reste de la gamme conserverait des niveaux de charge plus modestes.

Selon les données apparues dans la certification 3C, le Galaxy S27 prendrait en charge une puissance maximale de 25 W, tandis que le Galaxy S27+ monterait à 45 W.

Les modèles Pro et Ultra atteindraient donc 60 W. Samsung créerait ainsi une différence plus nette entre ses quatre appareils sur la vitesse de recharge.

Les capacités des batteries commencent elles aussi à se préciser : environ 5 200 mAh pour le Galaxy S27 Pro et 5 700 mAh pour le Galaxy S27 Ultra.

Les valeurs commerciales doivent encore être officialisées par Samsung. Les données nominales enregistrées par la 3C constituent malgré tout l’indice le plus solide obtenu jusqu’ici sur les batteries des deux futurs modèles.