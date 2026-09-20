Nintendo Switch 2 : ces 22 jeux Switch fonctionnent désormais mieux, mais 6 restent incompatibles

La rétrocompatibilité de la Nintendo Switch 2 continue de progresser. Une nouvelle vague de corrections concerne 22 jeux initialement sortis sur Nintendo Switch, dont Attack on Titan 2, Go Vacation et Ninja Five-O. Leurs problèmes de fonctionnement sur la nouvelle console sont désormais considérés comme résolus.

Tout n’est pas encore parfait pour autant. Six autres jeux restent actuellement signalés comme non pris en charge, avec des problèmes suffisamment importants pour empêcher leur utilisation normale sur Switch 2.

22 jeux Switch profitent de corrections sur Switch 2

Nintendo continue de travailler avec les éditeurs et développeurs afin d’améliorer la compatibilité de l’ancien catalogue Switch.

La nouvelle liste de septembre 2026 comprend 22 jeux dont les problèmes de compatibilité ont été corrigés :

Aidan In Danger

Asatsugutori

Attack on Titan 2

Bar Stella Abyss

Boot Hill Heroes

D.C.4 Da Capo 4

Fig

Go Vacation

Hayarigami: Keishicho Kaii Jiken File

Hyperdimension Neptunia Re;Birth3 V Generation

Kiyo: Bunny Tyranny

Laboratory Rat Escape Simulator Pro

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook

Ninja Five-O

Overdriven Reloaded: Special Edition

Shin Hayarigami 3

Suuran Digit for Nintendo Switch

Terraformers

The Wild Case

Tiny Lands

What the Dub

ZikSquare

Pour les joueurs qui possèdent déjà l’un de ces titres sur leur première Switch, c’est une évolution particulièrement utile : il n’est plus nécessaire de conserver l’ancienne console uniquement à cause des problèmes précédemment rencontrés avec ces jeux.

Nintendo rappelle toutefois que le matériel de la Switch 2 diffère de celui de la première Switch. La compatibilité n’est donc pas automatiquement parfaite pour l’intégralité du catalogue, même si les versions physiques et numériques de la grande majorité des jeux compatibles peuvent être utilisées sur la nouvelle machine.

Cette amélioration intervient alors que Nintendo vient également de faire évoluer directement sa console. La mise à jour 23.0.0 de la Switch 2 a notamment ajouté le VRR en mode TV et modifié la gestion des licences numériques.

Six jeux restent incompatibles pour le moment

La nouvelle liste contient néanmoins six titres qui posent toujours problème sur Nintendo Switch 2 :

Herdling

ILA: A Frosty Glide

Lost Twins 2

Operation: Tango

Rain World

Slay the Princess: The Pristine Cut

Ils restent actuellement classés parmi les jeux non pris en charge. Des problèmes peuvent notamment empêcher la progression normale, voire le lancement du jeu selon les cas.

La situation n’est pas forcément définitive. Nintendo explique poursuivre ses tests et travailler avec les éditeurs et développeurs afin d’augmenter progressivement le nombre de logiciels compatibles.

Autrement dit, un jeu qui présente aujourd’hui un problème sur Switch 2 peut parfaitement être corrigé lors d’une prochaine mise à jour.

Mieux vaut vérifier avant d’acheter un ancien jeu Switch

Cette liste est surtout à surveiller par les joueurs qui continuent d’acheter des titres conçus pour la première Nintendo Switch.

Nintendo propose désormais un outil permettant de rechercher individuellement un jeu et de vérifier son état de compatibilité avec la Switch 2. Le constructeur recommande d’ailleurs de faire cette vérification avant d’acheter un titre Switch spécifiquement pour l’utiliser sur la nouvelle console.

Il existe également un second cas à distinguer : certains jeux sont compatibles avec la console elle-même mais nécessitent toujours les anciens Joy-Con de la Nintendo Switch en raison de leurs accessoires ou de leurs contrôles particuliers.

C’est notamment le cas de Ring Fit Adventure. Les Joy-Con 2 ne peuvent pas être fixés au Ring-Con, mais le jeu reste utilisable sur Switch 2 en connectant sans fil un Joy-Con de première génération.

La rétrocompatibilité continue donc d’évoluer

Plus d’un an après l’arrivée de la nouvelle console, Nintendo continue ainsi de corriger les derniers cas problématiques de son ancien catalogue.

La stratégie est particulièrement importante pour une machine qui hérite d’une bibliothèque Switch extrêmement vaste. Nintendo enrichit parallèlement son catalogue natif : plusieurs nouveaux jeux Switch 2 sont encore arrivés le 18 septembre, tandis que des titres déjà commercialisés continuent eux aussi d’évoluer, comme Mario Kart World avec sa récente mise à jour gratuite.

Pour les propriétaires de Attack on Titan 2, Go Vacation, Ninja Five-O ou des 19 autres jeux concernés, la situation s’améliore donc immédiatement. Les joueurs de Rain World, Operation: Tango ou Slay the Princess: The Pristine Cut devront en revanche encore surveiller les prochaines corrections.

Source : Nintendo