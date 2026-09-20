Pixel : les bugs se multiplient après la dernière mise à jour, avec des gestes tactiles inversés et des écrans qui ne répondent plus

Les Pixel rencontrent une série de bugs depuis le déploiement d’Android 17 QPR1, avec des problèmes parfois très gênants au quotidien. Des utilisateurs signalent notamment des gestes tactiles interprétés à l’envers, des portions de l’écran qui ne répondent plus, des ralentissements, une consommation excessive de batterie et des coupures de réseau. Tous les appareils ne semblent toutefois pas touchés.

Android 17 QPR1 provoque des problèmes tactiles sur certains Pixel

Les dysfonctionnements les plus gênants concernent directement l’écran tactile et les gestes de navigation.

Plusieurs utilisateurs expliquent que leur Pixel peut parfois faire défiler une page dans le sens opposé à celui du geste effectué. Un balayage vers le haut peut ainsi produire un mouvement inattendu à l’écran.

Encore plus problématique : certaines zones de l’écran cesseraient temporairement de répondre au toucher. Dans quelques témoignages, c’est même l’ensemble de la dalle tactile qui devient momentanément inutilisable.

Difficile à ignorer au quotidien.

Un autre problème toucherait la lecture de vidéos en mode paysage. Dans cette configuration, les pressions effectuées dans la partie supérieure de l’écran pourraient ne plus être détectées correctement.

Ces signalements arrivent alors que Google vient justement de déployer Android 17 QPR1 avec une vingtaine de correctifs sur les Pixel.

Des ralentissements et une batterie qui se vide plus vite

L’écran tactile n’est pas le seul élément concerné.

Certains utilisateurs rapportent une forte baisse des performances après l’installation de la mise à jour. L’interface pourrait devenir moins fluide, avec des saccades et des ralentissements inhabituels.

Des témoignages font également état d’une consommation anormalement élevée de la batterie.

L’autonomie peut évidemment varier selon les applications installées et les habitudes d’utilisation. Il est donc difficile d’attribuer chaque cas directement à Android 17 QPR1.

Le problème mérite malgré tout d’être surveillé, d’autant que des soucis de batterie avaient déjà été observés sur certaines versions de test d’Android 17. Google avait notamment dû intervenir sur un bug de batterie et des redémarrages répétés sur certains Pixel.

La 5G et le Wi-Fi sont également concernés

Les témoignages ne s’arrêtent pas aux performances.

Plusieurs propriétaires de Pixel signalent aussi des coupures fréquentes de la connexion 5G depuis la mise à jour.

D’autres décrivent un comportement plus étrange avec certains réseaux Wi-Fi. Le smartphone reste connecté au réseau, mais des applications Google comme Gmail ou YouTube peuvent ne plus parvenir à accéder à Internet.

Une situation particulièrement déroutante puisque la connexion semble, en apparence, fonctionner normalement.

Les problèmes de réseau font partie des points régulièrement corrigés dans les mises à jour Pixel. Android 17 QPR1 devait d’ailleurs améliorer la stabilité des connexions mobiles sur certains appareils.

Tous les Pixel ne rencontrent pas ces bugs

La multiplication des témoignages sur Reddit et les forums peut donner l’impression que le problème touche toute la gamme Pixel.

Ce n’est pas forcément le cas.

Des millions de smartphones Google sont en circulation et les utilisateurs confrontés à un problème sont naturellement plus susceptibles de publier un message que ceux dont le téléphone fonctionne normalement.

Certains Pixel mis à jour vers Android 17 QPR1 ne rencontrent ainsi aucun dysfonctionnement particulier.

Le Pixel 9 Pro utilisé par l’auteur de l’article d’origine fonctionnerait par exemple normalement après l’installation de la mise à jour.

Il reste donc impossible, à ce stade, de déterminer précisément la proportion d’appareils concernés.

Android 17 QPR1 n’est pas forcément responsable de chaque problème

Tous les bugs signalés depuis l’installation de la mise à jour ne peuvent pas encore être attribués avec certitude à Android 17 QPR1.

Certains dysfonctionnements peuvent dépendre d’un modèle précis, d’une application, d’un réglage particulier ou même d’une combinaison de plusieurs facteurs.

Les témoignages autour du tactile restent néanmoins préoccupants, car ils touchent directement l’utilisation du smartphone.

Google travaille déjà sur plusieurs problèmes de ce type dans les versions suivantes d’Android 17. Une récente bêta d’Android 17 QPR2 corrige notamment des écrans tactiles qui ne répondaient plus sur certains Pixel.

Faut-il installer la mise à jour maintenant ?

Pour les utilisateurs ayant déjà installé Android 17 QPR1 sans rencontrer de problème, rien n’indique qu’un bug apparaîtra nécessairement par la suite.

La situation est différente pour ceux qui n’ont pas encore lancé la mise à jour et qui préfèrent éviter tout risque de perturbation sur leur smartphone principal.

Attendre un prochain correctif peut alors être une option prudente, surtout lorsque le téléphone est indispensable au quotidien.

Pour ceux déjà touchés par un écran qui ne répond plus, des gestes inversés, des coupures 5G ou une consommation excessive de batterie, la prochaine mise à jour corrective de Google sera particulièrement attendue.