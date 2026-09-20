GTA 6 n’est plus qu’à deux mois de sa sortie : sur Reddit, l’attente change clairement de ton

Il aura suffi d’un simple compte à rebours pour provoquer des milliers de réactions. À deux mois de la sortie de GTA 6, la communauté commence visiblement à réaliser que l’attente touche à sa fin. Sur Reddit, un message rappelant la proximité du lancement a dépassé les 6 000 votes en seulement quelques heures.

Et cette fois, la date n’est plus une vague fenêtre de lancement. Rockstar maintient GTA 6 au 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S.

Un simple rappel sur GTA 6 dépasse les 6 000 votes

Pas de trailer inédit. Pas de fuite spectaculaire. Pas même une nouvelle capture d’écran.

Le message publié sur le subreddit consacré à GTA 6 disait simplement que les joueurs n’étaient plus qu’à deux mois de pouvoir explorer Leonida et Vice City.

Cela a suffi.

Le post a rapidement dépassé 6 100 votes, accompagné de nombreuses réactions de joueurs qui commencent à mesurer le temps écoulé depuis la première annonce du jeu.

Un commentaire particulièrement apprécié résume bien l’ambiance : certains joueurs réalisent que cette période d’attente, de théories et de spéculations disparaîtra finalement dès que GTA 6 deviendra un jeu disponible comme les autres.

Après des années à attendre, le changement est assez brutal.

La date du 19 novembre est toujours maintenue par Rockstar

Il y a surtout une différence importante avec les nombreux comptes à rebours apparus auparavant autour de GTA 6.

Cette fois, Rockstar affiche toujours officiellement le 19 novembre 2026.

Le studio indique désormais cette date directement sur la page officielle du jeu, avec une sortie prévue sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Le lancement se précise même davantage.

Les joueurs ayant précommandé une version numérique pourront commencer le préchargement dès le 12 novembre, soit une semaine avant la sortie.

Rockstar a également annoncé le 17 septembre GTA VI: The Album, une bande originale comprenant 34 morceaux originaux et prévue exactement le même jour que le jeu.

Autrement dit, la communication entre progressivement dans sa dernière ligne droite.

Il reste désormais environ 60 jours avant GTA 6

Au 20 septembre, il reste environ 60 jours avant le lancement.

Cela peut encore sembler long.

Mais ramené à l’attente globale autour du jeu, c’est presque dérisoire.

Le premier trailer officiel remonte à décembre 2023 et GTA 6 a depuis été l’objet d’une quantité impressionnante de rumeurs, d’analyses de captures, de théories sur la carte et de spéculations autour de son gameplay.

Le calendrier est maintenant beaucoup plus concret.

12 novembre : préchargement.

19 novembre : sortie de GTA 6.

Sauf changement de dernière minute de Rockstar, le prochain véritable compte à rebours ne se calculera bientôt plus en mois, mais en semaines puis en jours.

Et à voir la réaction provoquée par un simple rappel sur Reddit, l’excitation risque de devenir beaucoup plus visible à mesure que novembre approche.

Source : discussion sur r/GTA6