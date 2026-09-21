Galaxy Tab S12 : les prix européens apparaissent avant le lancement

Les Galaxy Tab S12 ne sont toujours pas officiellement présentées, mais leur arrivée en Europe devient de plus en plus concrète. Plusieurs références de Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra sont apparues chez un revendeur autrichien, avec des prix allant de 1 299 à 1 649 euros pour les configurations repérées.

Les pages ont depuis été retirées, mais elles avaient été indexées avant leur disparition. Ces tarifs sont d’autant plus intéressants qu’ils correspondent à des montants déjà évoqués par une précédente fuite européenne.

Il ne s’agit néanmoins toujours pas des prix officiels annoncés par Samsung, et aucun tarif français n’a encore été confirmé.

La Galaxy Tab S12+ apparaissait à partir de 1 299 euros

Le revendeur autrichien e-tec avait référencé plusieurs variantes des futures tablettes Samsung.

Les configurations retrouvées indiquaient notamment :

Galaxy Tab S12+ Wi-Fi 256 Go : 1 299 euros

Galaxy Tab S12+ Wi-Fi 512 Go : 1 499 euros

Galaxy Tab S12+ 5G 512 Go : 1 649 euros

Galaxy Tab S12 Ultra Wi-Fi 256 Go : 1 539 euros

Ces montants incluent la TVA autrichienne de 20 %.

Ils ne permettent donc pas d’affirmer que Samsung appliquera exactement les mêmes prix en France. Ils donnent néanmoins une indication beaucoup plus concrète du positionnement européen envisagé.

Ces prix ne sortent pas de nulle part

Le point intéressant de cette apparition chez un revendeur est qu’elle confirme indirectement une structure tarifaire déjà apparue dans une précédente fuite.

Menow avait notamment rapporté un tarif de 1 299 euros pour la Galaxy Tab S12+ 256 Go Wi-Fi et de 1 539 euros pour la Galaxy Tab S12 Ultra 256 Go Wi-Fi.

Les montants repérés aujourd’hui correspondent donc aux chiffres déjà évoqués.

Ce nouvel élément ne transforme pas les prix en information officielle, mais il leur donne davantage de crédibilité qu’une fuite isolée.

Menow avait déjà comparé les Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra ainsi que leurs premières différences supposées.

Seulement 240 euros entre les deux modèles de base

Si ces tarifs se confirment, la différence entre les deux versions Wi-Fi de 256 Go serait relativement limitée :

1 299 euros pour la Galaxy Tab S12+ contre 1 539 euros pour la Galaxy Tab S12 Ultra, soit 240 euros d’écart.

Le choix pourrait donc être moins simple qu’il n’y paraît.

La Tab S12+ doit proposer un format plus compact, tandis que l’Ultra conserverait le plus grand écran et plusieurs équipements supplémentaires.

Les précédentes images montrent notamment des différences au niveau des dimensions, des bordures de l’écran et des appareils photo.

Samsung semble donc vouloir distinguer les deux modèles autrement que par leur simple capacité de stockage.

La hausse serait importante face à la Galaxy Tab S11 Ultra

Le tarif supposé de la Galaxy Tab S12 Ultra mérite aussi d’être comparé à celui de la génération précédente.

La Galaxy Tab S11 Ultra avait été lancée autour de 1 339 euros en Allemagne dans sa configuration Wi-Fi 256 Go. Un passage à 1 539 euros représenterait donc une hausse de l’ordre de 200 euros sur une configuration comparable.

Cette augmentation reste à confirmer par Samsung.

La Galaxy Tab S11 Ultra constituait déjà l’une des tablettes Android les plus haut de gamme du marché, avec un grand écran AMOLED, une puce MediaTek haut de gamme et une longue durée de support logiciel. Menow avait détaillé les principales évolutions apportées par la Galaxy Tab S11 Ultra.

Samsung pourrait donc faire encore monter le positionnement tarifaire avec la génération S12.

Samsung commence justement à communiquer sur la Tab S12 Ultra

Le timing de ces références européennes est également intéressant.

Samsung Allemagne vient de commencer à teaser officiellement sa prochaine tablette Ultra avec le message « ultra slim, ultra strong ».

La marque ne donne encore ni fiche technique complète ni prix, mais cette communication officielle montre que le lancement se rapproche.

Menow a détaillé le premier teaser officiel publié par Samsung autour de la Galaxy Tab S12 Ultra.

Les références apparues chez le revendeur européen arrivent donc au moment où Samsung commence lui-même à préparer le terrain.

Une commercialisation le 7 octobre est évoquée

Plusieurs fuites récentes avancent désormais la date du 7 octobre 2026 pour la commercialisation des Galaxy Tab S12+ et Galaxy Tab S12 Ultra.

Cette date n’est pas confirmée par Samsung.

Les informations actuellement disponibles évoquent également une puce MediaTek Dimensity 9500, des écrans AMOLED 120 Hz et One UI 9, mais ces caractéristiques devront elles aussi être validées lors de la présentation officielle.

Pour le moment, l’élément le plus concret pour les acheteurs européens reste donc cette nouvelle apparition chez un revendeur.

Les pages ayant disparu et Samsung n’ayant encore annoncé aucun prix, mieux vaut considérer les 1 299 euros de la Tab S12+ et les 1 539 euros de la Tab S12 Ultra comme des tarifs probables, pas définitifs.

La prochaine annonce de Samsung devra surtout répondre à trois questions : quels modèles seront réellement vendus en France, quelles configurations seront disponibles et si ces prix européens seront effectivement conservés lors de l’ouverture des ventes.

Source : SammyGuru