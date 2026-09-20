One UI 9 arrive sur les Galaxy S26 : les propriétaires de Galaxy S25 et S24 attendent maintenant leur tour

Le déploiement de One UI 9 a officiellement commencé. Samsung sert d’abord les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, mais une autre question occupe déjà les propriétaires d’anciens modèles : quand la mise à jour arrivera-t-elle sur les Galaxy S25 et Galaxy S24 ?

Les discussions se multiplient sur Reddit, tandis que Samsung commence progressivement à préciser son calendrier dans certains pays.

One UI 9 est maintenant officiellement disponible

Samsung a lancé le déploiement officiel de One UI 9 le 16 septembre 2026.

En France, le constructeur confirme que les premiers appareils concernés sont les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra.

La nouvelle interface avait déjà fait ses débuts sur les Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8.

One UI 9 repose sur Android 17 et poursuit surtout le travail de Samsung autour de Galaxy AI, de la personnalisation, de la création et de la sécurité.

Mais quelques jours seulement après le lancement, les discussions se déplacent déjà vers les générations précédentes.

Les propriétaires de Galaxy S24 commencent à poser la même question

Sur Reddit, l’annonce du déploiement officiel a généré plusieurs discussions particulièrement actives.

Un fil publié sur r/Android a dépassé 200 votes, tandis qu’une autre discussion sur r/Samsung dépassait les 160 votes.

Dans les commentaires, une question revient immédiatement :

quand One UI 9 arrivera-t-il sur les Galaxy S24 et S25 ?

La bonne nouvelle concerne surtout les Galaxy S25.

Samsung a déjà ouvert début septembre son programme bêta One UI 9 aux Galaxy S25, S25+, S25 Ultra et S25 FE, ainsi qu’aux Galaxy Z Fold7 et Flip7 dans certains marchés.

Ils sont donc clairement les prochains candidats à la version stable.

Les Galaxy S25 ont déjà une date dans certains pays

Un calendrier officiel publié par Samsung en Thaïlande indique un déploiement de One UI 9 sur les Galaxy S25 à partir du 28 septembre.

Les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7 apparaissent dans la même vague.

Pour les Galaxy S24, le calendrier évoque plutôt le début du mois d’octobre.

Mais il y a une nuance importante.

Ces dates correspondent au marché thaïlandais.

Elles ne signifient donc pas automatiquement que les smartphones français recevront la mise à jour exactement le même jour.

Samsung précise régulièrement que la disponibilité d’une mise à jour peut varier selon le modèle, le pays et l’opérateur.

En France, il faudra surveiller Samsung Members

Pour les utilisateurs français, le signal vraiment important sera donc l’apparition du firmware stable européen.

Samsung France n’a pour le moment communiqué publiquement que sur le début du déploiement auprès de la gamme Galaxy S26.

Mais le fait que les S25 soient déjà intégrés au programme bêta et que leur déploiement stable soit annoncé dans certains marchés indique que l’attente ne devrait désormais plus être très longue.

Les propriétaires de Galaxy S24 devront probablement patienter davantage.

Et c’est justement ce qui commence à alimenter les discussions : après avoir vu les S26 recevoir Android 17, les utilisateurs des générations précédentes regardent désormais leur écran de mises à jour beaucoup plus souvent.

Sources : Samsung France · Samsung Mobile Press · Discussion Samsung sur Reddit