GTA 6 sur PC : les joueurs ont un nouvel indice, mais toujours aucune annonce de Rockstar

À deux mois de la sortie de GTA 6, les joueurs PC attendent toujours la même information : quand pourront-ils jouer au nouveau Grand Theft Auto ? Take-Two vient de remettre le sujet sur la table, sans apporter la confirmation espérée.

Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires organisée le 17 septembre 2026, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a de nouveau insisté sur l’importance croissante du PC pour l’entreprise.

Cette déclaration alimente logiquement les attentes autour de GTA 6. Elle ne change pourtant pas la situation officielle : Rockstar Games n’a toujours annoncé aucune version PC ni aucune date de sortie sur ordinateur.

Take-Two considère le PC comme une plateforme de plus en plus importante

Strauss Zelnick a été interrogé sur la stratégie de Take-Two concernant les sorties PC. Sa réponse confirme une tendance déjà évoquée à plusieurs reprises par le dirigeant.

Selon lui, la stratégie du groupe consiste généralement à sortir ses jeux sur les plateformes disposant d’un public suffisamment important. Il a surtout ajouté que le PC prenait une place de plus en plus importante pour Take-Two au fil du temps.

Une phrase qui attire forcément l’attention alors que le lancement de GTA 6 approche.

Take-Two avait déjà expliqué quelques mois plus tôt que, pour certaines grosses productions, les ventes PC peuvent représenter jusqu’à environ la moitié des ventes totales. Le marché est donc loin d’être secondaire pour l’éditeur.

Cela ne signifie pourtant pas que GTA 6 vient d’être confirmé sur PC.

GTA 6 reste officiellement prévu uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S

La fiche officielle de Rockstar reste très claire à ce jour.

Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Aucune troisième plateforme n’apparaît dans la liste communiquée par le studio.

Il n’existe actuellement :

aucune date de sortie PC officielle ;

aucune page Steam officielle pour GTA 6 ;

aucune page Epic Games Store annoncée ;

aucune configuration minimale ou recommandée ;

aucune confirmation publique d’un portage PC par Rockstar.

Il faut donc distinguer ce que Take-Two dit de sa stratégie générale et ce que Rockstar a réellement annoncé pour son jeu.

Sur Menow, nous avions déjà rappelé cette situation lors de la présentation officielle de GTA 6 et de sa sortie fixée au 19 novembre : le PC reste absent des plateformes confirmées.

Pourquoi ces nouvelles déclarations restent intéressantes

Si Take-Two n’annonce rien, le timing de cette déclaration n’est pas anodin.

GTA 6 arrive dans quelques semaines et le PC représente désormais une part suffisamment importante du marché pour que la question soit directement posée aux dirigeants de Take-Two.

Strauss Zelnick n’a pas fermé la porte. Il a au contraire rappelé que l’entreprise cherche, dans le temps, à proposer ses jeux sur les plateformes disposant d’une audience significative.

Pour les joueurs PC, cela constitue surtout un nouvel indice sur la stratégie à long terme de Take-Two, pas une annonce de calendrier.

Rockstar a déjà utilisé ce type de lancement décalé avec ses précédentes productions majeures.

GTA 5 est ainsi arrivé sur PC bien après ses premières versions consoles. Red Dead Redemption 2 a également été commercialisé initialement sur consoles avant d’être adapté sur ordinateur.

Le précédent existe donc, mais il ne permet pas de calculer automatiquement la date de GTA 6 sur PC.

Une sortie PC en 2027 ou 2028 ? Rien ne permet encore de l’affirmer

À mesure que le lancement console approche, plusieurs estimations commencent à circuler autour d’une éventuelle sortie PC en 2027 ou 2028.

Aucune de ces fenêtres n’a été confirmée par Rockstar ou Take-Two.

Reprendre les délais observés avec GTA 5 ou Red Dead Redemption 2 pour prévoir celui de GTA 6 reste une extrapolation. Rockstar peut suivre un calendrier comparable, accélérer le portage ou au contraire prendre davantage de temps.

Même l’existence probable d’un énorme marché PC ne suffit pas à déterminer quand le studio choisira de l’exploiter.

La seule date sur laquelle les joueurs peuvent actuellement s’appuyer est donc le 19 novembre 2026 pour les versions PS5 et Xbox Series X|S.

Les précommandes sont déjà ouvertes sur ces plateformes. Rockstar a également précisé que le préchargement commencera le 12 novembre pour les versions numériques précommandées.

Les joueurs qui hésitent entre les versions disponibles peuvent retrouver les différences entre les éditions Standard et Ultimate de GTA 6.

Les joueurs PC doivent encore attendre une annonce de Rockstar

La déclaration de Take-Two apporte donc surtout une confirmation sur l’évolution du marché : le PC compte de plus en plus dans la stratégie de l’éditeur.

Elle ne constitue pas pour autant l’annonce que les joueurs attendent.

Pour que la situation change réellement, Rockstar devra confirmer au minimum l’existence d’une version PC, puis préciser sa fenêtre de lancement et les boutiques sur lesquelles elle sera distribuée.

En attendant, GTA 6 reste un jeu annoncé sur consoles uniquement au lancement.

L’approche prudente est d’autant plus nécessaire que les informations autour du jeu se multiplient à quelques semaines de sa sortie. Rockstar a par exemple déjà confirmé plusieurs éléments très concrets, tandis que GTA 6 a été développé sans recours à l’IA générative et que son album officiel accompagnera le lancement du jeu le 19 novembre.

Pour le PC, en revanche, il manque toujours l’essentiel : une annonce de Rockstar et une date.

Sources : Take-Two Interactive , Rockstar Games , PC Gamer