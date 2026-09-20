PS Plus Extra : ces 8 jeux vont disparaître le 20 octobre, dont Silent Hill 2 et Yakuza

Les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium ont désormais une nouvelle date à retenir. Huit jeux sont actuellement annoncés au départ du catalogue le 20 octobre 2026, avec deux titres particulièrement visibles : Silent Hill 2 et Yakuza: Like a Dragon.

Pour les joueurs qui les ont commencés sans les terminer, le retrait a une conséquence très concrète : les avoir téléchargés sur sa PS5 ou sa PS4 ne permettra pas de continuer à y jouer après leur disparition du catalogue. Il faudra alors les acheter séparément pour retrouver l’accès.

Les 8 jeux PS Plus concernés par le retrait du 20 octobre

La rubrique consacrée aux jeux bientôt retirés du PlayStation Plus fait actuellement apparaître les titres suivants :

Silent Hill 2 — PS5

— PS5 Yakuza: Like a Dragon — PS4, PS5

— PS4, PS5 Jurassic World Evolution 2 — PS4, PS5

— PS4, PS5 Gloomhaven: Mercenaries Edition — PS4, PS5

— PS4, PS5 Rogue Lords — PS4

— PS4 Death Squared — PS4

— PS4 Lake — PS4, PS5

— PS4, PS5 Harvest Moon: Light of Hope Special Edition — PS4

La disponibilité exacte peut varier légèrement selon les régions, un point que Sony précise régulièrement pour son Catalogue des jeux.

Mais pour les principaux titres de la sélection, la date à surveiller reste la même : mardi 20 octobre 2026.

Menow avait déjà signalé l’apparition de cette première vague de retraits lorsque Silent Hill 2 et plusieurs autres jeux ont été ajoutés à la liste des prochains départs du PS Plus. La liste permet maintenant surtout de savoir quels jeux méritent d’être prioritaires selon le temps disponible.

Silent Hill 2 est probablement le plus facile à terminer avant la date limite

Parmi les gros jeux concernés, Silent Hill 2 est celui qu’il semble le plus réaliste de commencer maintenant pour le terminer avant son retrait.

Le remake développé par Bloober Team propose une aventure bien plus contenue qu’un RPG comme Yakuza: Like a Dragon. Une partie centrée sur l’histoire peut généralement être terminée en une quinzaine d’heures environ, selon l’exploration et la difficulté choisie.

Il reste donc encore suffisamment de temps pour le lancer sans devoir y consacrer toutes ses soirées.

C’est aussi un départ particulier puisque Silent Hill 2 avait rejoint le catalogue Extra en octobre 2025. Son passage dans le service aura donc duré environ un an.

Une fois le jeu supprimé du catalogue, une sauvegarde commencée avec le PS Plus ne disparaîtra pas. Il faudra simplement disposer à nouveau d’une licence valide, par exemple en achetant le jeu, pour reprendre sa partie.

Yakuza: Like a Dragon demande beaucoup plus d’anticipation

La situation est différente pour Yakuza: Like a Dragon.

L’aventure d’Ichiban Kasuga est nettement plus longue. Entre l’histoire principale, les activités secondaires et la progression de l’équipe, il est facile d’y passer plusieurs dizaines d’heures.

Pour quelqu’un qui vient tout juste de le commencer, attendre la semaine précédant le 20 octobre risque donc d’être trop tard.

C’est probablement le titre de cette sélection qu’il faut prioriser le plus rapidement si l’objectif est de terminer l’histoire avant son retrait.

L’épisode reste également important dans la série puisqu’il marque le passage à Ichiban Kasuga comme personnage principal et introduit des combats largement basés sur un système de RPG au tour par tour.

Lake et Death Squared sont plus faciles à caser dans son planning

Tous les départs ne demandent heureusement pas des dizaines d’heures.

Lake propose une aventure narrative beaucoup plus courte, centrée sur Meredith Weiss et son retour dans la petite ville de Providence Oaks. Pour un joueur qui cherche simplement à terminer l’histoire principale avant la suppression du jeu, le temps nécessaire reste raisonnable.

Même constat pour Death Squared, dont le principe repose sur des puzzles pouvant notamment être résolus en coopération.

Ces deux jeux sont donc plus faciles à conserver pour les dernières semaines précédant le retrait.

À l’inverse, Gloomhaven: Mercenaries Edition peut demander un investissement beaucoup plus conséquent. Son système tactique et sa quantité de contenu en font un jeu difficile à rattraper rapidement si aucune partie n’a encore été commencée.

Jurassic World Evolution 2 laisse plusieurs possibilités

Jurassic World Evolution 2 se trouve dans une situation intermédiaire.

Il est parfaitement possible de découvrir sa campagne et ses principales mécaniques avant le 20 octobre sans chercher à accomplir absolument tout ce que propose le jeu.

En revanche, les joueurs souhaitant compléter ses différents modes, construire plusieurs parcs et obtenir tous les trophées auront besoin de beaucoup plus de temps.

Le retrait concerne aussi Rogue Lords, un roguelike tactique dans lequel le joueur contrôle plusieurs personnages maléfiques, ainsi que Harvest Moon: Light of Hope Special Edition, dont la présence dans le catalogue peut varier suivant les régions.

Télécharger les jeux ne suffit pas pour les conserver

C’est la différence essentielle entre ces titres et les jeux mensuels PlayStation Plus Essential.

Lorsqu’un jeu mensuel Essential est ajouté à la bibliothèque pendant sa période de disponibilité, il peut généralement continuer à être utilisé tant que l’abonnement nécessaire reste actif.

Le Catalogue des jeux Extra et Premium ne fonctionne pas de cette manière.

Lorsqu’un titre quitte le catalogue, son accès via l’abonnement prend fin. Le fait de l’avoir :

téléchargé ;

installé sur le SSD ;

ajouté à sa bibliothèque ;

ou déjà commencé

ne permet pas de contourner le retrait.

Cette mécanique avait déjà concerné les abonnés quelques semaines auparavant avec les 10 jeux supprimés du PS Plus en septembre, dont Persona 5 Tactica.

De nouveaux jeux viennent pourtant d’arriver dans le PS Plus

Cette vague de départs intervient alors que Sony vient justement de renouveler une partie de son offre.

Depuis le 15 septembre, les abonnés Extra et Premium peuvent profiter de nouveaux jeux, avec notamment WWE 2K26 et RuneScape: Dragonwilds. Menow a détaillé les jeux ajoutés au catalogue PlayStation Plus en septembre.

Comme chaque mois, le service fonctionne donc avec deux calendriers parallèles : de nouveaux jeux arrivent pendant que d’autres se rapprochent de leur date de retrait.

Pour les abonnés, le 20 octobre est surtout à surveiller si Silent Hill 2 ou Yakuza: Like a Dragon attendent encore dans le backlog. Le premier laisse suffisamment de marge pour être commencé dans les prochaines semaines. Pour le second, mieux vaut s’y mettre nettement plus tôt si l’objectif est d’aller jusqu’au bout sans devoir acheter le jeu après son départ.

La rubrique « Dernière chance de jouer » peut encore être actualisée avant la rotation d’octobre. D’autres titres pourraient donc éventuellement rejoindre la liste d’ici là.

Source : PlayStation Store, rubrique « Dernière chance de jouer »