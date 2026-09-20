HyperOS 4 : le POCO X7 Pro absent d’un calendrier inquiète, mais les tests européens racontent autre chose

L’absence du POCO X7 Pro dans un calendrier HyperOS 4 partagé ces derniers jours commence à faire réagir les utilisateurs. Pourtant, elle ne signifie pas que le smartphone est abandonné. Plusieurs versions internes HyperOS 4 basées sur Android 17 ont déjà été détectées pour ses déclinaisons européenne et mondiale.

Il y a surtout une confusion entre le calendrier chinois de Xiaomi et celui destiné au marché international.

Les utilisateurs cherchent le POCO X7 Pro dans la liste

Un calendrier de déploiement d’HyperOS 4 publié sur Reddit a rapidement attiré l’attention de la communauté Xiaomi.

Xiaomi 17, Xiaomi 15, différentes séries Redmi K et Redmi Turbo apparaissent dans la liste.

Mais pratiquement aucun POCO.

La question n’a pas tardé à apparaître dans les commentaires :

où sont passés les POCO ?

Le POCO X7 Pro est particulièrement concerné puisqu’il fait partie des modèles populaires de la marque et qu’il bénéficie encore d’un cycle logiciel largement compatible avec une nouvelle génération d’HyperOS.

L’explication est en réalité assez simple.

Ce calendrier concerne avant tout la Chine

La liste qui circule concerne le marché chinois.

Or la marque POCO est principalement utilisée par Xiaomi sur les marchés internationaux. Beaucoup de smartphones POCO possèdent ainsi un modèle très proche commercialisé en Chine sous la marque Redmi.

Dans le cas qui nous intéresse, le POCO X7 Pro partage son nom de code “rodin” avec le Redmi Turbo 4.

Et le Redmi Turbo 4 apparaît justement dans ce calendrier.

C’est un détail important, parce qu’il change complètement la lecture de l’absence du POCO X7 Pro.

Le téléphone n’est pas forcément absent du programme HyperOS 4. C’est simplement son équivalent chinois qui est utilisé dans un calendrier destiné à la Chine.

HyperOS 4 est déjà testé sur le POCO X7 Pro européen

Un deuxième élément est encore plus rassurant.

Comme nous l’avions déjà repéré précédemment, Xiaomi travaille activement sur plusieurs versions internes d’HyperOS 4 destinées au POCO X7 Pro.

Des builds basées sur Android 17 ont été détectées pour la déclinaison Global, mais également pour la version européenne EEA.

Parmi elles figure notamment une version interne OS4.0.0.2.XOJEUXM, détectée mi-septembre pour le POCO X7 Pro européen.

Le suffixe EUXM est justement celui utilisé pour les ROM destinées à l’Espace économique européen.

Ce n’est donc plus simplement une extrapolation basée sur le Redmi Turbo 4.

Xiaomi teste réellement HyperOS 4 sur le POCO X7 Pro européen.

Une chose manque encore : la date pour la France

Il faut néanmoins conserver une distinction importante.

Une version interne n’est pas une mise à jour publique.

À ce stade, Xiaomi n’a pas communiqué de date officielle française pour HyperOS 4 sur le POCO X7 Pro.

Les builds actuellement observées montrent que le développement avance, mais elles peuvent encore évoluer plusieurs fois avant d’atteindre une version stable.

C’est d’ailleurs exactement ce qui se produit actuellement : plusieurs builds internes se sont succédé depuis le début du mois de septembre.

L’absence du nom « POCO X7 Pro » dans le calendrier chinois n’est donc probablement pas le signal inquiétant qu’elle pourrait sembler être au premier regard.

Au contraire, les tests européens constituent pour l’instant un indicateur beaucoup plus pertinent pour les propriétaires français du X7 Pro.

Le véritable événement à surveiller désormais sera l’apparition de la première build stable ou d’un calendrier Global officiel.

Source : discussion HyperOS 4 sur r/HyperOS