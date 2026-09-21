Des iPhone 18 Pro redémarrent brutalement : les mêmes témoignages commencent à s’accumuler

À peine disponibles, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max commencent à faire l’objet de témoignages assez inhabituels. Plusieurs propriétaires rapportent des blocages suivis d’un redémarrage complet du téléphone, avec l’apparition d’un fichier système appelé « panic-full ».

Le point intriguant est que plusieurs cas semblent apparaître au moment d’utiliser Face ID. Pour l’instant, Apple n’a toutefois reconnu aucun problème généralisé.

Des redémarrages dès les premières heures d’utilisation

Les premiers témoignages sont apparus quasiment immédiatement après la commercialisation des nouveaux iPhone.

Sur Reddit, un propriétaire d’iPhone 18 Pro Max explique avoir subi plusieurs redémarrages en moins de 24 heures. Trois seraient survenus pendant l’utilisation de Face ID, puis un autre lors du chargement d’Apple Wallet.

Un autre utilisateur américain possédant un iPhone 18 Pro indique avoir constaté plusieurs plantages similaires, même après avoir réinitialisé Face ID et restauré le logiciel.

D’autres témoignages sont apparus depuis.

Le 20 septembre, un propriétaire explique par exemple avoir déjà enregistré environ cinq plantages, tous accompagnés d’un journal panic-full .

Ce détail compte.

Un fichier panic-full apparaît lorsqu’iOS rencontre un problème suffisamment sérieux pour provoquer un redémarrage du système. Cela ne permet cependant pas, à lui seul, de déterminer si l’origine est matérielle ou logicielle.

Face ID revient régulièrement juste avant le plantage

C’est probablement la partie la plus intéressante.

Plusieurs utilisateurs associent leurs redémarrages à une tentative d’authentification avec Face ID.

Ce serait cohérent avec l’une des principales modifications matérielles de cette génération.

Les premiers démontages montrent qu’Apple a réduit la taille de la Dynamic Island en déplaçant notamment la caméra infrarouge du système Face ID sous l’écran.

Nous avions justement détaillé ce changement dans notre article consacré au démontage de l’iPhone 18 Pro et à son nouveau système Face ID.

Mais attention : cela ne prouve absolument pas que le nouveau placement du capteur provoque les redémarrages.

Des utilisateurs rencontrent le problème pendant Face ID. D’autres évoquent Wallet ou simplement une utilisation normale.

Apple remplace déjà au moins certains appareils concernés

Un utilisateur ayant contacté l’assistance Apple explique que des diagnostics ont été réalisés à distance.

Selon son témoignage, Apple aurait considéré son appareil comme potentiellement défectueux et lancé son remplacement.

Cela ne signifie pas qu’Apple a identifié un défaut de série.

Un smartphone neuf peut parfaitement présenter une panne matérielle isolée.

Le problème devient intéressant parce que plusieurs utilisateurs différents commencent à décrire des symptômes proches au même moment. Des médias asiatiques ont également relevé des témoignages provenant de plusieurs marchés seulement quelques jours après le lancement.

Un bug iOS 27 reste également possible

L’autre hypothèse est évidemment logicielle.

Les iPhone 18 Pro arrivent avec iOS 27, et les premiers jours suivant une grosse mise à jour sont rarement exempts de problèmes.

Certains utilisateurs soupçonnent donc un bug lié à Face ID ou à l’interaction entre le nouveau matériel et le système.

Il est beaucoup trop tôt pour choisir entre les deux explications.

Si seulement quelques appareils restent concernés, l’hypothèse d’unités défectueuses prendra du poids.

Si les témoignages continuent au contraire à s’accumuler sur différents appareils, une correction iOS pourrait devenir nécessaire.

Pour les propriétaires concernés, un détail peut déjà être vérifié : dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Analyse et améliorations > Données d’analyse, la présence répétée de fichiers portant le nom panic-full permet de confirmer que l’iPhone a bien subi des plantages système.

Avec un appareil acheté depuis seulement quelques jours, contacter rapidement Apple reste évidemment préférable à attendre que les redémarrages se multiplient.

Source : témoignages des propriétaires d’iPhone 18 Pro sur Reddit