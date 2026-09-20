Ils passent d’un ancien iPhone à l’iPhone 18 Pro : l’autonomie revient déjà dans les premiers retours

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max viennent à peine d’arriver chez leurs premiers propriétaires, mais un sujet revient déjà régulièrement dans les discussions : l’autonomie. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs venant d’iPhone 13, 14 ou 15 expliquent que la batterie fait partie des principales améliorations qu’ils attendent en passant au nouveau modèle.

Et pour une fois, Apple a effectivement changé beaucoup de choses de ce côté.

La batterie motive plusieurs propriétaires d’anciens iPhone

Passer d’un iPhone vieux de trois ou quatre ans au dernier modèle n’est pas forcément évident.

Les performances des anciens iPhone restent bonnes, les appareils photo font toujours correctement leur travail et iOS conserve une expérience relativement proche.

Dans plusieurs discussions consacrées à l’iPhone 18 Pro, un argument revient pourtant : ne plus devoir surveiller sa batterie en cours de journée.

Certains propriétaires d’iPhone 13 Pro ou 14 Pro évoquent des batteries vieillissantes. D’autres expliquent utiliser une batterie externe ou devoir remettre leur téléphone en charge avant la fin de la journée.

C’est précisément sur ce point que l’iPhone 18 Pro semble provoquer le plus de curiosité.

Un utilisateur possédant un iPhone 14 Pro explique par exemple être intéressé par le nouveau modèle essentiellement pour l’autonomie et l’USB-C. D’autres discussions opposent directement le format plus compact du Pro à l’endurance du Pro Max.

Ce ne sont évidemment pas des tests scientifiques.

Mais cela montre ce que certains acheteurs d’anciens iPhone regardent réellement lorsqu’ils envisagent de changer de téléphone.

Apple a fortement augmenté l’autonomie annoncée

Apple a elle-même placé l’autonomie parmi les principales nouveautés de sa génération 2026.

En France, le constructeur annonce jusqu’à 34 heures de lecture vidéo pour l’iPhone 18 Pro et jusqu’à 43 heures pour l’iPhone 18 Pro Max.

Sur les versions exclusivement eSIM commercialisées dans certains pays, ces chiffres montent même respectivement à 36 et 45 heures.

Le Pro Max reçoit notamment une batterie plus grande, tandis que les deux modèles profitent de l’efficacité énergétique de la nouvelle puce A20 Pro.

Apple annonce également une recharge filaire capable d’atteindre environ 50 % en 15 minutes sur l’iPhone 18 Pro.

Ce n’est pas la fonctionnalité la plus spectaculaire de la fiche technique.

Mais dans la vie quotidienne, gagner quelques heures avant de chercher une prise peut peser davantage qu’une nouvelle fonction utilisée une fois par semaine.

Les premiers tests vont dans le même sens

Les premiers essais publiés après la levée de l’embargo montrent également de bonnes performances.

Plusieurs testeurs ont particulièrement remarqué l’endurance du 18 Pro Max, tandis que l’iPhone 18 Pro réduit l’écart habituel entre le petit modèle Pro et le Max.

C’est intéressant parce que certains utilisateurs choisissaient auparavant le Pro Max presque uniquement pour son autonomie.

Un iPhone Pro plus compact capable de tenir beaucoup plus longtemps peut donc modifier ce choix.

D’autant que tous les propriétaires ne recherchent pas un écran géant.

Passer d’un iPhone récent reste beaucoup moins évident

Les discussions Reddit montrent aussi l’autre côté du problème.

Pour quelqu’un venant d’un iPhone 17 Pro, le gain est nettement plus difficile à justifier uniquement avec la batterie.

Certains utilisateurs le disent très clairement : quelques heures supplémentaires ne suffisent pas forcément à justifier plusieurs centaines d’euros de différence après reprise.

La situation change davantage avec un iPhone 13 Pro, 14 Pro ou un modèle dont la batterie a déjà plusieurs années.

C’est probablement là que l’iPhone 18 Pro possède son argument le plus concret.

Pas nécessairement son nouveau processeur. Pas même sa nouvelle ouverture variable.

Simplement terminer une grosse journée sans penser constamment au pourcentage restant.

Les premiers propriétaires commencent maintenant à utiliser les appareils en conditions réelles. Les prochains jours permettront donc de voir si les promesses d’Apple tiennent aussi loin d’un protocole de test.

Sources : Apple · discussion Reddit sur l’iPhone 18 Pro