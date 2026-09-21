Xiaomi 18 Pro : Xiaomi confirme la date, les deux modèles arrivent dès le 23 septembre

Xiaomi a désormais fixé le rendez-vous. Les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max seront officiellement présentés le 23 septembre 2026 à 19 h en Chine, soit 13 h en France métropolitaine.

La date est désormais confirmée par le constructeur, qui en profite pour dévoiler plusieurs éléments importants avant sa conférence : plateforme mobile gravée en 2 nm, deux capteurs photo de 200 mégapixels, HyperOS 4, écran arrière revu et batteries pouvant atteindre 8 500 mAh.

Pour une éventuelle sortie en France, il faudra en revanche encore patienter. Xiaomi n’a pas annoncé de calendrier européen.

Xiaomi présentera deux modèles Pro le 23 septembre

La conférence du 23 septembre mettra en avant deux smartphones :

Xiaomi 18 Pro

Xiaomi 18 Pro Max

Le Xiaomi 18 classique n’apparaît pas dans cette annonce. Son lancement pourrait intervenir plus tard, comme le laissaient déjà entendre plusieurs informations publiées ces dernières semaines.

Menow avait justement détaillé ce possible calendrier séparé autour du Xiaomi 18 et de son lancement potentiellement plus tardif.

Pour l’instant, la seule date confirmée concerne donc bien les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max en Chine.

Une plateforme mobile 2 nm pour les deux smartphones

Xiaomi confirme que les deux modèles utiliseront une nouvelle plateforme mobile haut de gamme gravée en 2 nm.

Le constructeur promet des progrès à la fois sur les performances et l’efficacité énergétique. Xiaomi n’a toutefois pas encore donné toutes les références techniques de la puce dans ses premiers teasers, ce qui laisse quelques détails à découvrir pendant la conférence.

Les Xiaomi 18 Pro seront également livrés avec HyperOS 4, la nouvelle génération du système de Xiaomi.

Cette version ne concerne d’ailleurs pas uniquement les nouveaux modèles. Le calendrier de mise à jour des générations précédentes commence à se préciser, notamment pour les Xiaomi 13, Xiaomi 14, Xiaomi 15, Xiaomi 17 et plusieurs Redmi compatibles avec HyperOS 4.

Les Xiaomi 18 Pro permettront surtout de voir quelles fonctions seront directement associées au nouveau matériel.

Deux appareils photo de 200 mégapixels

Xiaomi met également fortement l’accent sur la photographie.

Les deux smartphones doivent intégrer un système Leica dans lequel le capteur principal et le téléobjectif périscopique atteignent chacun 200 mégapixels.

Le téléobjectif fait partie des composants particulièrement mis en avant par Xiaomi. La marque annonce une quantité de lumière captée nettement supérieure à celle de la génération précédente.

Le constructeur ajoute aussi de nouveaux traitements photographiques reposant sur l’intelligence artificielle, avec l’objectif de reproduire plus précisément certaines caractéristiques optiques et certains rendus d’image.

La fiche technique définitive et les différences exactes entre le Xiaomi 18 Pro et le Pro Max devront néanmoins attendre la présentation du 23 septembre.

L’écran arrière prend beaucoup plus d’importance

L’autre particularité immédiatement visible se trouve au dos.

Xiaomi conserve le principe de l’écran secondaire installé à côté des appareils photo, mais lui donne cette année un rôle plus important.

Le constructeur parle d’un écran arrière davantage intégré à l’intelligence artificielle. Il doit notamment prendre en charge différentes cartes et petits outils pouvant afficher une minuterie, un rappel, des informations pratiques ou d’autres contenus sans passer par l’écran principal.

Xiaomi a également montré la possibilité de créer certains usages personnalisés grâce à l’IA.

Cette évolution avait déjà commencé à se préciser avant l’annonce de la date de lancement. Menow avait détaillé les nouvelles possibilités prévues pour l’écran arrière du Xiaomi 18 Pro.

Des bordures réduites à 0,99 mm

L’écran principal évolue lui aussi.

Xiaomi annonce une nouvelle génération de dalle utilisant son système lumineux M11, avec des bordures ramenées à seulement 0,99 mm.

L’objectif est double : augmenter la surface réellement occupée par l’écran tout en améliorant la luminosité et la consommation.

Les visuels publiés par la marque montrent effectivement une façade presque entièrement occupée par la dalle.

7 000 mAh pour le Pro et 8 500 mAh pour le Pro Max

La différence la plus spectaculaire entre les deux modèles pourrait finalement se trouver du côté de l’autonomie.

Xiaomi annonce :

7 000 mAh pour le Xiaomi 18 Pro

8 500 mAh pour le Xiaomi 18 Pro Max

Les deux appareils utilisent une batterie à forte teneur en silicium, une technologie qui permet d’augmenter la capacité énergétique sans faire progresser aussi fortement le volume occupé.

La recharge avait également commencé à se dévoiler avant la présentation. Des certifications avaient fait apparaître des appareils associés à cette génération avec une puissance pouvant atteindre 100 W. Menow avait consacré un article à la recharge 100 W repérée pour les Xiaomi 18 Pro avant leur lancement.

La France devra encore attendre

Le rendez-vous du 23 septembre 2026 permettra donc de lever une grande partie des dernières inconnues : configurations exactes, variantes de stockage, fonctions d’HyperOS 4 et surtout tarifs.

Une distinction reste essentielle pour les utilisateurs français : Xiaomi annonce actuellement la gamme pour la Chine.

Aucune date de sortie du Xiaomi 18 Pro ou du Xiaomi 18 Pro Max en France n’a encore été confirmée. Les prix chinois qui seront dévoilés le 23 septembre ne permettront pas non plus de déterminer directement les futurs prix européens.

Pour l’Europe, une seconde annonce devrait donc être nécessaire.

Source : Xiaomi