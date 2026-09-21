Votre Pixel affiche des icônes différentes depuis Android 17 : voici ce qui a changé

Si certaines icônes affichées en haut de l’écran de votre Google Pixel ne ressemblent plus à celles que vous aviez l’habitude de voir, ce n’est pas forcément un bug de votre téléphone. Android 17 QPR1 modifie plusieurs éléments de la barre d’état, avec au moins deux changements particulièrement visibles.

La mise à jour stable de septembre 2026 est actuellement distribuée sur de nombreux Pixel compatibles. Et certaines modifications n’étaient même pas présentes pendant les versions bêta de QPR1.

L’icône du mode silencieux change sur les Pixel

Le changement le plus facile à remarquer concerne le mode silencieux.

Jusqu’ici, Android utilisait une icône représentant un haut-parleur barré pour signaler que le téléphone était en mode silencieux. Avec Android 17 QPR1, Google l’a remplacée par une cloche.

Il s’agit donc simplement d’une nouvelle représentation du même état : si cette cloche apparaît dans votre barre d’état après la mise à jour, elle indique que les sons de votre téléphone sont coupés.

Le choix est assez surprenant puisque Google avait justement abandonné cette représentation au profit du haut-parleur avec Android 14.

Plus curieux encore, la modification n’était pas présente dans les versions bêta d’Android 17 QPR1. Elle est apparue avec la version stable distribuée en septembre.

L’icône VPN devient également beaucoup plus visible

Ce n’est pas le seul symbole modifié.

Android 17 QPR1 change aussi l’icône affichée lorsqu’un VPN est actif. Celle-ci adopte maintenant une apparence plus épaisse et remplie, alors que son ancien dessin était plus léger.

Pour les utilisateurs qui la voient régulièrement dans leur barre d’état, la différence peut donc donner l’impression qu’un nouveau symbole est apparu après la mise à jour.

Là encore, il ne s’agit pas d’une nouvelle alerte : le symbole continue simplement d’indiquer qu’une connexion VPN est active.

Google pourrait encore modifier ces icônes

Un détail laisse penser que le changement du mode silencieux pourrait ne pas être définitif.

Dans Android 17 QPR2 Beta 5, Google utilise toujours l’ancienne icône représentant le haut-parleur. La nouvelle cloche est donc présente dans Android 17 QPR1 stable, mais pas dans la branche de développement suivante au moment où ces lignes sont écrites.

Il est ainsi difficile de savoir si Google a volontairement décidé de revenir à la cloche ou s’il s’agit d’une modification qui sera corrigée lors d’une prochaine mise à jour.

Une réponse pourrait arriver avec Android 17 QPR2, dont la version stable est attendue plus tard dans l’année.

Quels Pixel sont concernés par Android 17 QPR1 ?

Google a commencé le 15 septembre 2026 le déploiement de sa mise à jour mensuelle auprès des Pixel compatibles sous Android 17. La distribution s’effectue progressivement selon l’appareil, le pays et l’opérateur.

Les modèles concernés par cette mise à jour de septembre comprennent notamment :

Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a ;

; Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 7a ;

; Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel 8a ;

; Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold et Pixel 9a ;

; Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold et Pixel 10a ;

; Pixel Fold ;

; Pixel Tablet.

La situation est différente pour la gamme Pixel 11 : Android 17 QPR1 n’est pas encore proposé sur ces modèles au moment de la publication.

Si votre Pixel fait partie des appareils compatibles mais affiche encore les anciennes icônes, cela peut simplement signifier que la mise à jour n’a pas encore atteint votre appareil.

Vous pouvez vérifier sa disponibilité depuis Paramètres > Système > Mise à jour logicielle.

Ces nouveaux symboles ne signifient donc pas qu’un réglage s’est activé tout seul. Pour l’instant, ils correspondent surtout à un changement visuel introduit discrètement avec Android 17 QPR1.

Sources : Google Pixel Support, 9to5Google