One UI 9 : cette mise à jour d’Expert RAW peut empêcher l’application de fonctionner sur votre Galaxy

Les propriétaires d’un Galaxy sous One UI 9 qui utilisent régulièrement Expert RAW ont intérêt à vérifier la version de l’application avant de la mettre à jour. La version 6.0.02.8 d’Expert RAW est associée à un problème particulièrement gênant : sur certains appareils, elle peut empêcher complètement l’application de s’ouvrir normalement.

Le téléphone réclame alors une mise à jour du système… qui n’est pas disponible.

Expert RAW réclame un firmware qui n’existe pas

Le problème a été constaté après l’installation d’Expert RAW 6.0.02.8 sur des smartphones utilisant One UI 9, l’interface Samsung basée sur Android 17.

Au lancement de l’application, Expert RAW peut afficher un message demandant à l’utilisateur de mettre à jour le firmware de son Galaxy avant de pouvoir continuer.

Le problème est que le smartphone peut déjà utiliser la dernière version disponible de son système.

L’utilisateur se retrouve donc dans une impasse : Expert RAW demande une mise à jour, mais aucune nouvelle version du firmware ne peut être téléchargée.

Dans cette situation, l’application devient inutilisable.

Les Galaxy S26 sont directement concernés

Le comportement a notamment été observé sur la série Galaxy S26 sous One UI 9.

Samsung a commencé à déployer la version stable de One UI 9 sur les Galaxy S26 en Corée le 16 septembre, tandis que l’extension de la mise à jour à davantage de marchés et d’appareils doit se poursuivre progressivement.

Le problème pourrait également concerner d’autres Galaxy utilisant One UI 9, notamment les smartphones intégrés au programme bêta.

Les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 font partie des appareils susceptibles d’être concernés selon les premiers constats. Il faut néanmoins rester prudent sur l’étendue exacte du problème : Samsung n’a pas publié à ce stade de liste officielle des modèles affectés.

Il serait donc incorrect d’en déduire que tous les Galaxy sous One UI 9 rencontrent obligatoirement le bug.

Vérifiez si Expert RAW est déjà en version 6.0.02.8

Pour les personnes qui utilisent beaucoup Expert RAW, le numéro à retenir est 6.0.02.8.

Si votre application fonctionne encore normalement et que cette mise à jour vous est proposée, il peut être préférable de ne pas l’installer immédiatement et d’attendre une version corrigée.

Le numéro de version d’une application peut être consulté depuis ses informations dans les paramètres du téléphone. Les mises à jour d’Expert RAW sont également distribuées via le Galaxy Store.

Cette précaution concerne surtout les photographes qui dépendent réellement d’Expert RAW pour leurs prises de vue, puisque le problème signalé bloque l’accès à l’application.

Et si la mise à jour est déjà installée ?

La situation est plus délicate pour ceux qui disposent déjà de la version problématique.

Le message affiché par Expert RAW peut laisser penser qu’il suffit de chercher une nouvelle mise à jour One UI dans les paramètres. Mais si votre Galaxy indique déjà qu’il utilise le dernier logiciel disponible, répéter la recherche ne débloquera pas nécessairement Expert RAW.

Il vaut mieux surveiller l’arrivée d’une nouvelle version de l’application dans le Galaxy Store.

Aucun correctif officiel permettant d’affirmer que le problème est définitivement résolu n’avait été annoncé par Samsung au moment où le problème a été signalé.

Il faut également éviter de chercher à installer un firmware non officiel simplement pour satisfaire la demande affichée par l’application.

Samsung n’a pas encore expliqué l’origine du problème

Le comportement pourrait être lié à une erreur dans la manière dont Expert RAW vérifie la version du logiciel installée sur le smartphone. Mais Samsung n’a pas confirmé cette explication, et il serait donc prématuré d’en faire la cause certaine.

Le constructeur n’a pas non plus détaillé les changements apportés par Expert RAW 6.0.02.8.

L’élément vérifiable reste le comportement observé : sur certains Galaxy sous One UI 9, Expert RAW 6.0.02.8 réclame un firmware plus récent alors qu’aucun firmware correspondant n’est disponible.

Avec l’extension progressive de One UI 9 à davantage de Galaxy, une correction d’Expert RAW devient donc particulièrement attendue. Pour ceux dont l’application fonctionne encore correctement, conserver la version actuelle jusqu’à l’arrivée d’un correctif est pour le moment la solution la plus prudente.

Source : SamMobile