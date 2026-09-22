Google Pixel 11 : cette piste pourrait expliquer la batterie qui se vide trop vite chez certains utilisateurs

Le Pixel 11 avait justement montré de nets progrès en autonomie. Pourtant, certains propriétaires constatent une consommation anormalement élevée lorsque leur smartphone reste simplement connecté au Wi-Fi. Une série de tests apporte désormais une piste intéressante : certaines configurations de routeurs pourraient empêcher le Pixel 11 de rester correctement en veille.

Le problème n’est pas encore confirmé par Google et tous les Pixel 11 ne semblent clairement pas concernés. Les premiers relevés montrent néanmoins une différence spectaculaire selon le réseau Wi-Fi utilisé.

Le Pixel 11 peut perdre près de 3 % de batterie par heure sans être utilisé

Le signalement le plus documenté concerne un Pixel 11 Pro XL sous Android 17. Son propriétaire a constaté une perte d’environ 2,5 à 3 % de batterie par heure, écran éteint et smartphone inutilisé.

Les statistiques de consommation ont ensuite montré une activité Wi-Fi inhabituellement importante.

À l’aide de BetterBatteryStats, l’utilisateur a relevé environ 135 réveils Wi-Fi par minute sur son réseau domestique. Pendant certaines mesures, le smartphone ne parvenait pas à rester correctement en veille pendant 59 à 67 % du temps.

Un comportement qui pourrait expliquer pourquoi la batterie continue de descendre alors que le téléphone semble ne rien faire.

Cette situation est d’autant plus surprenante que l’autonomie du Pixel 11 a fortement progressé par rapport au Pixel 10. Lors de tests en utilisation active, le nouveau modèle avait justement obtenu des résultats nettement supérieurs à son prédécesseur.

Passer du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 5 a presque supprimé le problème

Le test devient particulièrement intéressant lorsque seul le mode du routeur est modifié.

Sur le réseau 5 GHz configuré en Wi-Fi 6 (802.11ax), environ 135 réveils par minute étaient enregistrés. En passant exactement le même réseau en Wi-Fi 5 (802.11ac), ce chiffre est tombé à seulement 2,4 réveils par minute.

Le temps pendant lequel le téléphone n’arrivait pas à rester en veille est parallèlement passé à environ 1 %.

Lors d’un test réalisé pendant la nuit, la consommation en veille est également descendue aux alentours de 1 % par heure.

Cela ne signifie pas pour autant que le Wi-Fi 6 est défectueux sur tous les Pixel 11.

Le routeur semble jouer un rôle essentiel

D’autres essais compliquent en effet l’explication.

Le Pixel 11 Pro XL concerné présentait le problème avec un système mesh Tenda en Wi-Fi 6. Pourtant, une connexion à un autre routeur Huawei utilisant lui aussi le Wi-Fi 6 n’a généré qu’environ 5,4 réveils par minute.

D’autres propriétaires disent également utiliser normalement leur Pixel avec des équipements Asus en Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7.

La piste la plus crédible pour le moment serait donc plutôt une incompatibilité avec certains routeurs, certains firmwares ou certains réglages Wi-Fi, et non un problème touchant systématiquement le Wi-Fi 6.

Des témoignages mentionnent notamment des équipements Tenda, TP-Link Omada ou Fritz!Box, mais leur nombre reste trop faible pour dresser une liste de routeurs réellement incompatibles.

Google n’a pas confirmé l’existence d’un bug côté Pixel.

Comment vérifier si le Wi-Fi consomme anormalement votre batterie

Avant de modifier les réglages du routeur, le plus simple consiste à vérifier si le Wi-Fi apparaît effectivement comme une source de consommation importante.

Android permet de consulter les statistiques de batterie depuis les paramètres du téléphone. Une consommation Wi-Fi très élevée pendant une longue période où le Pixel est resté inutilisé peut constituer un premier indice.

Google déploie également sur les Pixel récents une fonction capable d’expliquer plus clairement ce qui consomme la batterie. Elle peut faciliter l’identification d’une application ou d’une activité en arrière-plan particulièrement énergivore.

Les utilisateurs qui constatent une forte décharge uniquement lorsqu’ils sont connectés à leur réseau domestique peuvent également comparer plusieurs situations : quelques heures avec le Wi-Fi désactivé, sur un autre réseau ou, si leur routeur le permet, temporairement en Wi-Fi 5.

Une amélioration nette dans l’une de ces situations rendrait la piste du réseau plus crédible.

Faut-il désactiver le Wi-Fi 6 sur son Pixel 11 ?

Pas systématiquement.

Les données disponibles ne montrent pas que tous les Pixel 11 rencontrent le problème. Certains utilisateurs ayant effectué des essais similaires n’observent aucune différence importante entre le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 6.

Passer temporairement son routeur en 802.11ac peut néanmoins servir de test pour les personnes réellement confrontées à une forte décharge en veille.

Il faut aussi garder à l’esprit que cette modification concerne potentiellement tous les appareils connectés au même réseau et peut supprimer certains avantages des normes Wi-Fi plus récentes.

Pour l’instant, mieux vaut donc considérer cette manipulation comme un moyen de diagnostic ou un contournement temporaire, et non comme une correction officielle.

Android 17 ne semble pas être directement responsable

Le calendrier pouvait faire penser à un autre coupable : Android 17 et ses mises à jour récentes.

Les premiers signalements de consommation Wi-Fi élevée sont toutefois antérieurs à la dernière mise à jour QPR1. Rien ne permet donc, à ce stade, d’établir un lien direct avec celle-ci.

Google continue par ailleurs de corriger régulièrement les problèmes rencontrés sur ses smartphones. Plusieurs anomalies ont encore été supprimées récemment avec Android 17 QPR2 Beta 5 sur les Pixel.

Le cas de la batterie mérite désormais d’être surveillé. Si Google confirme un problème de compatibilité Wi-Fi côté Pixel 11, une correction logicielle pourrait être nécessaire. Pour le moment, la piste est sérieuse mais elle repose encore sur un nombre limité de tests et de témoignages.

Sources : Android Authority, Reddit – r/GooglePixel, Google Pixel Community