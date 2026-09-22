Samsung refuse toujours le Dolby Vision sur ses TV, et la raison est surtout financière

Samsung ne prend toujours pas en charge le Dolby Vision sur ses téléviseurs, et l’arrivée du Dolby Vision 2 en août 2026 ne devrait pas changer la situation. Le constructeur préfère miser sur son propre format HDR10+, lancé en 2017 et nettement moins coûteux à exploiter. Un choix qui permet d’éviter les royalties réclamées par Dolby pour chaque appareil vendu.

Samsung devrait payer Dolby pour chaque téléviseur vendu

L’absence de Dolby Vision sur les TV Samsung ne serait pas liée à une limitation technique. Le principal obstacle est financier.

Un fabricant souhaitant intégrer Dolby Vision doit obtenir une licence et verser des royalties pour chaque appareil commercialisé avec cette technologie. Avec les volumes de téléviseurs écoulés par Samsung, la facture peut rapidement grimper.

Ce n’est pas le seul coût.

Dolby impose également une procédure de certification afin de vérifier que les appareils respectent ses exigences. Ces tests viennent donc s’ajouter aux frais liés à la licence.

Samsung a choisi une autre voie : développer et soutenir son propre format.

Avec HDR10+, Samsung évite les royalties par téléviseur

HDR10+ est apparu en avril 2017 comme une alternative directe au Dolby Vision, déjà disponible depuis environ deux ans sur certains téléviseurs.

Samsung avait ensuite obtenu le soutien de Panasonic et de 20th Century Fox. La situation a depuis changé, Panasonic proposant désormais le Dolby Vision sur ses téléviseurs, tandis que les films de Fox peuvent également l’utiliser.

La différence économique reste majeure.

HDR10+ fonctionne comme un standard ouvert et ne nécessite pas le versement d’une redevance pour chaque appareil vendu. Les entreprises qui l’adoptent doivent seulement s’acquitter d’une licence annuelle pouvant atteindre 10 000 dollars.

Pour un constructeur vendant des millions d’appareils, l’écart avec un système de royalties appliquées à chaque unité peut être considérable.

Dolby Vision conserve un avantage avec la couleur sur 12 bits

Sur le plan technique, les deux formats ne proposent pas exactement les mêmes capacités. Dolby Vision peut traiter les couleurs sur 12 bits, contre 10 bits pour HDR10+.

Dolby Vision bénéficie également d’une présence plus large dans les services de streaming et chez de nombreux fabricants de téléviseurs. Le format est aussi pris en charge par les Xbox Series X et Series S.

HDR10+ a malgré tout gagné du terrain au fil des années. Son modèle de licence constitue surtout un avantage économique pour les fabricants qui souhaitent éviter des royalties sur chaque appareil.

Pour le spectateur, la différence entre les deux formats ne sera pas nécessairement spectaculaire dans toutes les conditions d’utilisation.

Dolby Vision 2 et HDR10+ Advanced font désormais appel à l’IA

La confrontation s’est renouvelée en août 2026 avec l’arrivée de Dolby Vision 2 et de HDR10+ Advanced.

Les deux technologies font désormais davantage appel à l’intelligence artificielle, mais pas exactement dans le même but.

HDR10+ Advanced est déjà proposé sur différents contenus de Prime Video lorsqu’ils sont lus sur un téléviseur Samsung compatible de 2026. Ses algorithmes interviennent sur la précision des couleurs, la luminosité et la fluidité des mouvements.

L’image peut être ajustée en fonction du type de contenu, mais aussi scène par scène, voire image par image. Des améliorations spécifiques sont également prévues pour les jeux vidéo.

Dolby Vision 2 donne davantage de contrôle aux créateurs

Dolby Vision 2 travaille lui aussi sur la luminosité et les couleurs, avec une approche qui accorde davantage de contrôle aux créateurs sur le rendu final de leurs contenus.

Le format a commencé à arriver par mise à jour du firmware sur certains téléviseurs Hisense. Sa disponibilité doit ensuite s’élargir.

Il reste néanmoins une limite importante à ce stade : aucun contenu spécifiquement optimisé pour Dolby Vision 2 n’est encore disponible.

Pour la majorité des spectateurs, les écarts entre ces technologies risquent donc de rester difficiles à percevoir dans un usage quotidien.

L’absence de Dolby Vision peut surtout compter avec certains contenus

Ne pas disposer de Dolby Vision ne rend évidemment pas un téléviseur Samsung incapable d’afficher du HDR. Les modèles de la marque s’appuient notamment sur HDR10+ et, désormais, sur HDR10+ Advanced pour les appareils compatibles.

La différence devient plus pertinente lorsque les contenus ou appareils utilisés privilégient Dolby Vision. C’est notamment le cas de certaines plateformes de streaming et de la Xbox Series X|S.

Samsung semble donc avoir peu de raisons de changer de stratégie tant qu’elle continue à développer HDR10+. Derrière l’absence persistante de Dolby Vision se trouve avant tout un choix de technologie et de modèle de licence, avec une conséquence simple pour l’utilisateur : le format HDR disponible dépend toujours de l’écosystème choisi.