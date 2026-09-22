Xiaomi 18 Pro : Xiaomi confirme la hausse de prix avant la présentation du 23 septembre

Le doute n’est désormais plus permis : les Xiaomi 18 Pro vont coûter plus cher que la génération précédente. Lu Weibing, président de Xiaomi Group et responsable de la division smartphones, vient de confirmer lui-même cette hausse à quelques jours de la présentation officielle prévue le 23 septembre 2026.

Le montant exact reste encore secret. Xiaomi préfère manifestement attendre sa conférence pour dévoiler les tarifs définitifs des Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max.

Xiaomi confirme directement que le prix va augmenter

La confirmation est intervenue après la question d’un internaute concernant le prix du Xiaomi 18 Pro.

Le Xiaomi 17 Pro avait été commercialisé en Chine avec un prix de départ de 5 699 yuans. Interrogé sur une nouvelle augmentation cette année, Lu Weibing a reconnu que le tarif allait bien progresser, tout en affirmant que les utilisateurs devraient considérer cette hausse comme raisonnable.

C’est une évolution importante par rapport aux informations qui circulaient jusqu’ici.

Menow avait déjà évoqué une possible hausse du prix du Xiaomi 18 Pro et des tarifs internationaux encore très incertains. Cette fois, l’augmentation elle-même n’est plus une rumeur : elle est confirmée par un dirigeant de Xiaomi.

En revanche, aucun prix précis n’a encore été officialisé.

Les estimations évoquées avant cette déclaration ne doivent donc toujours pas être considérées comme les tarifs définitifs.

Xiaomi mise sur de grosses améliorations pour justifier cette hausse

Xiaomi prépare visiblement le terrain avant sa conférence.

La marque présente cette génération comme l’une des évolutions les plus importantes de sa gamme numérique haut de gamme, avec des changements annoncés sur les performances, l’écran, la photographie et l’écran secondaire installé au dos.

Les deux smartphones doivent notamment profiter d’une nouvelle plateforme mobile haut de gamme gravée en 2 nm et d’un système photo Leica intégrant deux capteurs de 200 mégapixels.

La batterie progresse elle aussi fortement.

Le Xiaomi 18 Pro disposera d’une batterie de 7 000 mAh, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max montera jusqu’à 8 500 mAh. Des capacités particulièrement élevées pour des smartphones positionnés sur le segment premium.

Plusieurs de ces caractéristiques avaient commencé à apparaître progressivement ces dernières semaines. Menow avait notamment fait le point sur les grosses batteries et les deux capteurs de 200 Mpx attendus sur les Xiaomi 18 Pro.

Un nouvel écran fait aussi partie des grosses nouveautés

Xiaomi a également détaillé son nouveau Super Pixel Display 2.0.

La dalle exploite un nouveau système lumineux M11 et une organisation RGB complète. Xiaomi annonce notamment une luminosité maximale pouvant atteindre 4 000 nits, avec des bordures réduites à seulement 0,99 mm.

Cette génération introduit surtout une fonction de confidentialité directement intégrée au matériel de l’écran.

L’objectif est de rendre certaines informations difficiles à lire lorsqu’une personne regarde le smartphone depuis le côté. Une fonction que Menow avait déjà détaillée lorsqu’elle était encore essentiellement connue à travers des informations préliminaires sur l’écran de confidentialité du Xiaomi 18 Pro.

À quelques jours du lancement, Xiaomi commence donc à confirmer une grande partie de ce qui n’était encore que rumeur.

Le prix exact sera connu le 23 septembre

Il reste maintenant la question essentielle : combien faudra-t-il réellement payer ?

Xiaomi présentera officiellement les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max le 23 septembre à 19 h en Chine, soit 13 h en France métropolitaine. La marque devrait profiter de cette conférence pour annoncer les différentes configurations de stockage ainsi que leurs prix.

Menow a déjà détaillé le programme du lancement des Xiaomi 18 Pro prévu le 23 septembre.

Une précision reste essentielle pour les lecteurs français : la conférence concerne d’abord le marché chinois. Xiaomi n’a pas encore annoncé les prix français ni même confirmé le calendrier de commercialisation européen de ces deux modèles.

Une hausse du tarif chinois ne permet donc pas de déterminer directement le futur prix en euros.

Ce qui est désormais acquis, c’est que Xiaomi ne compte pas maintenir le Xiaomi 18 Pro au même niveau tarifaire que son prédécesseur. L’ampleur réelle de cette augmentation sera connue dans moins de deux jours.

Source : IT之家