iPhone 18 Pro : certains propriétaires découvrent qu’ils n’ont pas tous le même écran

Deux iPhone 18 Pro ou 18 Pro Max identiques ne contiennent pas nécessairement une dalle provenant du même fabricant. Apple s’approvisionne cette année auprès de Samsung Display et LG Display, une pratique parfaitement habituelle dans l’industrie.

Mais quelques jours seulement après le lancement, certains propriétaires commencent à comparer leurs écrans dans les moindres détails. Teinte rose, couleurs plus froides, uniformité sur fond gris : Reddit vient de transformer les différents panneaux de l’iPhone 18 Pro en une véritable « loterie des écrans ».

Un iPhone 18 Pro apparaît nettement plus magenta qu’un 17 Pro

Le fil qui a réellement lancé le débat dépasse plusieurs centaines de votes.

Son auteur place un iPhone 18 Pro et un iPhone 17 Pro côte à côte et observe une différence importante du point blanc. Selon lui, le nouvel iPhone tire beaucoup plus vers le magenta, même avec True Tone désactivé sur les deux appareils.

Le problème est particulièrement gênant pour les utilisateurs travaillant avec la photo ou la vidéo et qui sont sensibles à la fidélité des couleurs.

Puis d’autres témoignages sont arrivés.

Un propriétaire d’iPhone 18 Pro Max explique trouver les couleurs de son écran « délavées » et trop artificielles. D’autres utilisateurs commencent alors à comparer les références de leurs panneaux.

Samsung et LG produisent tous les deux des écrans pour les iPhone 18 Pro

Ce point n’est pas seulement une théorie Reddit.

Les informations provenant de la chaîne d’approvisionnement indiquaient avant le lancement que Samsung Display et LG Display avaient tous les deux reçu l’homologation finale d’Apple pour produire les panneaux OLED des iPhone 18 Pro et Pro Max.

Samsung devait représenter une part légèrement supérieure des volumes, mais LG fournit également une quantité très importante de dalles.

Nous avions d’ailleurs déjà évoqué la question des fournisseurs dans notre article consacré aux écrans de l’iPhone 18 Pro et aux négociations d’Apple avec Samsung et LG.

Cela ne signifie évidemment pas que l’un des deux fabricants fournit des écrans « mauvais ».

Tous les panneaux utilisés par Apple doivent répondre aux spécifications définies pour l’iPhone.

Les codes GH3, GVC ou G9N commencent à circuler

La communauté va pourtant beaucoup plus loin.

Des utilisateurs classent leurs écrans à partir de références comme GH3, GVC, G9N ou G9Q, qu’ils associent aux différents fournisseurs.

Certains considèrent les panneaux Samsung comme meilleurs, tandis que d’autres accusent certaines références LG d’avoir davantage de variations de couleur ou d’uniformité.

Il faut être extrêmement prudent avec ces classements.

Apple ne publie pas officiellement une hiérarchie de qualité entre ces références.

Et plusieurs témoignages contredisent complètement la théorie d’une dalle systématiquement meilleure qu’une autre.

Un propriétaire de panneau LG GH3 explique par exemple obtenir une excellente uniformité et ne voir aucune différence notable face à un autre iPhone équipé d’un panneau attribué à Samsung.

Un cas d’uniformité beaucoup plus visible inquiète néanmoins

Une autre publication très commentée montre un iPhone 18 Pro Max équipé d’un panneau identifié comme GH3 avec un fond gris sur lequel apparaît une large bande dont la luminosité semble différente.

Les commentaires recommandent majoritairement au propriétaire de demander un échange.

Ici encore, impossible de transformer un appareil présentant potentiellement un défaut en preuve que toute une production est concernée.

Un panneau OLED peut présenter une anomalie individuelle indépendamment de son fournisseur.

C’est justement la difficulté du sujet.

La vraie question n’est peut-être pas LG contre Samsung

Ce début de polémique risque de se focaliser rapidement sur le nom du fabricant.

Pourtant, les variations entre unités comptent probablement davantage que le simple logo de l’entreprise ayant fabriqué la dalle.

Deux écrans venant du même fournisseur peuvent eux-mêmes présenter de petites différences de calibration ou d’uniformité.

Apple commercialise de son côté tous les iPhone 18 Pro avec les mêmes caractéristiques d’affichage, sans distinction commerciale entre les fournisseurs.

Pour un propriétaire dont l’écran paraît parfaitement normal, découvrir un code différent n’est donc pas une raison suffisante pour paniquer.

En revanche, si des bandes, une forte dominante de couleur ou une mauvaise uniformité sont visibles dans l’utilisation quotidienne et pas uniquement dans un test conçu pour les révéler, demander un contrôle ou un échange pendant la période de retour paraît beaucoup plus raisonnable.

Le problème avec les « loteries » matérielles sur Internet est toujours le même : dès que l’on sait qu’une différence peut exister, il devient extrêmement difficile de ne plus la chercher.

Sources :

https://www.reddit.com/r/iphone/comments/1wjl7rf/iphone_18_pro_screens_have_a_magenta_tint_vs_17/

https://www.reddit.com/r/iphone18pro/comments/1wdoy7m/18_pro_display_lottery/