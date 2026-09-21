Google Pixel : la détection des arnaques dans les notifications arrive en France, voici les modèles concernés

Google étend une fonction de sécurité particulièrement utile aux propriétaires de Pixel en France. Avec le Pixel Drop de septembre 2026, la détection des arnaques dans les notifications de messagerie est désormais disponible dans l’Hexagone et prend officiellement en charge le français.

Le système peut avertir l’utilisateur avant même qu’il ouvre un message suspect. Et contrairement à une autre nouveauté anti-arnaque annoncée simultanément pour Gboard, cette fonction n’est pas réservée aux États-Unis.

Votre Pixel peut désormais signaler un message suspect dans une notification

Le fonctionnement est relativement discret.

Lorsqu’un message arrive depuis une application compatible, le Pixel peut analyser la notification afin de rechercher des éléments correspondant à des techniques fréquemment utilisées dans les escroqueries.

Si le système estime le message suspect, la notification peut afficher une alerte rouge accompagnée de la mention indiquant qu’il pourrait s’agir d’une arnaque.

L’utilisateur peut alors obtenir davantage d’informations sans devoir répondre immédiatement au message.

La France fait partie des nouveaux pays dans lesquels Google vient d’étendre cette protection.

Sont également concernés l’Australie, le Canada, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, le Mexique, Singapour et le Royaume-Uni. La documentation actuelle de Google mentionne également l’Espagne parmi les régions compatibles.

Le français est désormais pris en charge

L’expansion ne concerne pas uniquement les pays.

Google ajoute aussi plusieurs langues supplémentaires à sa détection, dont le français.

La fonction peut maintenant fonctionner avec des messages en français, mais aussi notamment en allemand, espagnol, portugais, japonais et arabe.

C’est un point important pour les utilisateurs français : la fonction n’est donc pas simplement accessible géographiquement, elle est aussi conçue pour reconnaître des messages suspects dans leur langue.

Les Pixel 6 et les modèles plus récents sont concernés

Google avait initialement proposé la détection des arnaques dans les notifications aux États-Unis sur les Pixel 6 et modèles ultérieurs.

L’extension annoncée en septembre apporte désormais cette même fonction à la France.

Cela couvre donc les générations compatibles à partir du :

Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a ;

; Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 7a ;

; Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel 8a ;

; Pixel 9 et ses différentes déclinaisons ;

; Pixel 10 et ses différentes déclinaisons ;

; Pixel 11 et ses différentes déclinaisons ;

; ainsi que les modèles pliants compatibles de la gamme Pixel.

La disponibilité exacte peut malgré tout varier selon le modèle, la langue et le déploiement de la mise à jour.

Les propriétaires de Pixel ont justement reçu ces derniers jours plusieurs changements importants avec Android 17. Menow a détaillé la mise à jour Android 17 QPR1 de septembre et ses 20 correctifs pour les Pixel.

La détection fonctionne directement sur le téléphone

Google précise que le contenu utilisé pour identifier les messages suspects est traité dans un environnement sécurisé sur le smartphone.

Le contenu de vos messages n’est pas envoyé automatiquement à Google pour effectuer cette détection.

Si une alerte apparaît, l’utilisateur peut toutefois décider volontairement de partager le message concerné avec Google afin d’aider à améliorer le système.

Cette approche est particulièrement intéressante pour une fonction destinée à analyser des conversations potentiellement sensibles.

Elle intervient aussi dans un contexte où Google renforce fortement les protections de ses smartphones. Une vulnérabilité récemment corrigée avait par exemple été utilisée lors d’attaques ciblées contre certains Pixel via leur modem cellulaire.

Comment vérifier si la détection des arnaques est activée ?

Google indique que la fonction de détection des arnaques dans les messages est activée par défaut lorsqu’elle est disponible.

Il est néanmoins possible de vérifier son état manuellement.

Sur un Pixel compatible, rendez-vous dans :

Paramètres > Sécurité et confidentialité > Plus de paramètres de sécurité et de confidentialité > Détection des arnaques.

Vous pouvez alors activer ou désactiver la détection concernant les messages.

Google prévient néanmoins que son système ne peut pas reconnaître toutes les tentatives d’escroquerie. L’absence d’avertissement ne signifie donc pas qu’un message est forcément fiable.

Attention à ne pas confondre avec la nouveauté de Gboard

Le Pixel Drop de septembre apporte une autre protection qui peut facilement créer de la confusion.

Aux États-Unis, Google commence également à intégrer la détection des arnaques directement dans le clavier Gboard.

Dans ce cas, un avertissement peut apparaître au-dessus du clavier lorsqu’une personne commence à répondre à un message jugé suspect.

Cette fonction Gboard est pour l’instant annoncée uniquement aux États-Unis.

En France, la nouveauté disponible concerne donc actuellement la détection des messages suspects à partir de leurs notifications, et non l’avertissement directement intégré au clavier.

Cette distinction permet d’éviter d’attendre une fonction qui n’est pas encore déployée dans l’Hexagone.

Avec cette extension, les propriétaires français d’un Pixel compatible gagnent en revanche une protection capable de les avertir avant même d’ouvrir certains messages potentiellement frauduleux.

Source : Google