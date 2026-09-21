Nintendo Switch et Switch 2 : une maintenance de deux heures est prévue le 24 septembre

Les propriétaires d’une Nintendo Switch ou d’une Nintendo Switch 2 devront composer avec une courte maintenance cette semaine. Nintendo a ajouté une nouvelle intervention à son calendrier réseau, avec une interruption prévue pendant deux heures le jeudi 24 septembre 2026.

En Europe, la maintenance doit avoir lieu entre 7 h et 9 h. Elle concerne plus précisément la fonction Nintendo Switch Online accessible depuis le menu HOME des deux consoles.

Nintendo prévoit la maintenance le 24 septembre au matin

La fenêtre communiquée pour l’Europe est la suivante :

Jeudi 24 septembre 2026, de 7 h à 9 h.

Nintendo indique que l’intervention concerne les services réseau associés à Nintendo Switch Online depuis le menu HOME, aussi bien sur Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2.

Il ne faut donc pas interpréter cette annonce comme une coupure générale de tous les jeux en ligne pendant deux heures.

Nintendo ne mentionne actuellement qu’une maintenance ciblant cette fonction précise du système.

La page officielle de statut du constructeur rappelle d’ailleurs que certains services réseau peuvent devenir temporairement indisponibles pendant les opérations de maintenance.

À quoi sert Nintendo Switch Online dans le menu HOME ?

Sur Switch et Switch 2, Nintendo Switch Online dispose d’un accès directement intégré à l’interface de la console.

Cet espace permet notamment de retrouver différentes informations et fonctions liées à l’abonnement, aux services disponibles et à certains contenus proposés aux membres.

C’est cette partie qui est explicitement mentionnée dans le calendrier de maintenance.

Si vous essayez d’y accéder entre 7 h et 9 h jeudi matin, le service peut donc ne pas répondre normalement jusqu’à la fin de l’intervention.

Cela ne signifie pas nécessairement que votre connexion Internet ou votre console rencontre un problème.

La Switch 2 est elle aussi concernée

La maintenance ne concerne pas uniquement l’ancienne Nintendo Switch.

Nintendo mentionne à la fois Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ce qui signifie que les propriétaires de la nouvelle console sont eux aussi concernés par cette fenêtre.

La Switch 2 a justement reçu récemment plusieurs changements logiciels. Menow détaillait notamment la mise à jour 23.0.0 de la Nintendo Switch 2, qui active le VRR en mode TV et corrige un problème lié aux licences.

Nintendo continue également d’améliorer la compatibilité avec les jeux de la première Switch. Une récente vérification a permis de confirmer que 22 jeux Switch fonctionnent désormais correctement sur Switch 2, tandis que six titres restent incompatibles.

Faut-il faire quelque chose avant la maintenance ?

Aucune manipulation particulière n’est demandée.

Si vous n’utilisez pas la fonction Nintendo Switch Online du menu HOME pendant cette tranche horaire, vous pourriez même ne rien remarquer.

En cas de message d’erreur jeudi matin, le premier réflexe sera donc simplement de vérifier si la maintenance est toujours en cours avant de modifier les réglages réseau de la console.

Nintendo recommande généralement de consulter sa page de statut lorsque l’accès à un service en ligne devient impossible.

La maintenance devrait prendre fin vers 9 h en Europe le 24 septembre, sauf prolongation ou modification ultérieure du calendrier.

Pour les joueurs Switch et Switch 2, l’information à retenir est donc assez simple : Nintendo Switch Online depuis le menu HOME pourrait être temporairement indisponible jeudi matin entre 7 h et 9 h.

Source : Nintendo