Honor Magic 9 : ARRI Cinema donne aux lives un rendu cinéma

Honor Magic 9 va intégrer une nouvelle fonction capable de diffuser des vidéos en direct en 4K, avec le traitement des couleurs d’ARRI et un format cinéma 2,39:1. À seulement une semaine de la présentation officielle de sa nouvelle gamme, Honor renforce son partenariat avec le spécialiste allemand des caméras professionnelles. L’idée est simple : donner aux lives filmés au smartphone une esthétique plus proche du cinéma, directement pendant la diffusion.

Honor Magic 9 apporte le traitement ARRI aux lives en 4K

Avec ARRI Cinema Live Streaming, Honor ne compte pas simplement ajouter un filtre à ses vidéos. Le traitement colorimétrique d’ARRI sera appliqué en temps réel, avant même que les images n’arrivent chez les spectateurs.

Pas besoin, donc, de récupérer la vidéo sur un ordinateur pour lui donner ce rendu.

Honor proposera deux formats d’image. Le classique 16:9 restera de la partie, accompagné d’un format beaucoup plus large en 2,39:1, caractéristique de nombreuses productions cinématographiques. Les diffusions pourront atteindre une définition 4K.

L’utilisation se veut également très directe. Depuis l’interface de l’appareil photo, un appui prolongé sur le déclencheur permettra d’activer la diffusion en direct. Un simple appui servira à enregistrer de courts clips vidéo de trois secondes avec les profils colorimétriques intégrés.

Ce n’est donc pas qu’une affaire de filtres.

La collaboration avec ARRI semble s’étendre à l’ensemble de la chaîne de traitement de l’image de la série Magic 9. Honor cherche ainsi à rapprocher davantage le rendu obtenu sur smartphone de celui des outils professionnels utilisés dans le cinéma.

ARRI passe du Robot Phone à la série Honor Magic 9

Le ARRI Cinema Mode n’arrive pas totalement de nulle part. Honor l’avait présenté le mois dernier sur son Robot Phone expérimental, qui servait notamment de vitrine à certaines technologies de la marque.

Cette fois, le changement d’échelle est nettement plus intéressant.

Avec la série Magic 9, cette technologie doit rejoindre des smartphones destinés à une commercialisation beaucoup plus large. Honor veut notamment renforcer ses capacités vidéo, un domaine où les smartphones Android cherchent depuis plusieurs années à mieux rivaliser avec les iPhone d’Apple.

La qualité vidéo ne repose d’ailleurs pas uniquement sur la taille ou la définition d’un capteur. L’encodage, la puissance de la puce et le traitement en temps réel jouent eux aussi un rôle majeur dans le résultat final.

C’est précisément sur ce terrain que l’association avec ARRI peut devenir intéressante.

Honor veut proposer aux créateurs une chaîne de traitement suffisamment complète pour produire directement depuis le smartphone des vidéos au rendu travaillé, tout en réduisant le besoin de passer ensuite par une longue phase de postproduction sur ordinateur.

Le streaming 4K avec ARRI risque de faire chauffer le Magic 9

Sur le papier, diffuser en 4K au format 2,39:1 avec un traitement colorimétrique ARRI a de quoi impressionner. Dans des conditions réelles, l’exercice pourrait être nettement plus exigeant.

Le streaming en haute définition sollicite fortement un smartphone. Lors d’une diffusion prolongée, la consommation de la batterie et la montée en température peuvent rapidement devenir deux contraintes importantes.

Et le téléphone n’est pas le seul maillon de la chaîne.

TikTok, Instagram ou YouTube appliquent une compression importante aux flux vidéo reçus. Une partie des nuances apportées par les profils colorimétriques ARRI pourrait donc être atténuée une fois la vidéo traitée par les plateformes.

Il y a aussi une question très concrète : celle de l’écran sur lequel le live sera regardé.

Des différences colorimétriques fines peuvent être particulièrement visibles dans de bonnes conditions de visionnage, mais beaucoup moins sur un écran de smartphone au milieu d’un flux de contenus sociaux. Le bénéfice réel du traitement ARRI dépendra donc aussi de la manière dont les différentes plateformes conserveront le signal d’origine.

Honor mise clairement sur la vidéo pour ses Magic 9

L’arrivée d’ARRI Cinema Live Streaming montre que Honor ne veut pas limiter les nouveautés photo et vidéo des Magic 9 à une accumulation de gros chiffres sur leur fiche technique.

Le constructeur tente surtout d’améliorer ce qui se passe entre la capture et l’image finale. Et dans le cas du streaming, tout doit être traité immédiatement, sans laisser le temps au smartphone de calculer tranquillement la séquence après l’enregistrement.

C’est là que les performances réelles seront particulièrement intéressantes à observer.

Honor doit encore communiquer les paramètres définitifs de la fonction, ainsi que les derniers détails techniques de son intégration. Ils seront dévoilés lors de la présentation officielle de la série Magic 9, prévue dans une semaine.