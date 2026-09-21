Des Apple Watch Series 12 et Ultra 4 redémarrent toutes seules : le même message d’erreur revient

À peine sorties, les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 commencent à faire l’objet d’un nombre inhabituel de témoignages. Plusieurs propriétaires expliquent que leur montre s’éteint brutalement, affiche le logo Apple puis redémarre, parfois en pleine séance de sport ou lors de l’utilisation de Siri.

Plus troublant : dans plusieurs journaux de diagnostic publiés par les utilisateurs, le même type d’erreur lié au Neural Engine apparaît. Il est encore beaucoup trop tôt pour parler d’un défaut généralisé, mais les témoignages deviennent suffisamment similaires pour mériter une surveillance attentive.

Certaines montres redémarrent plusieurs fois dès le premier jour

Un propriétaire d’Apple Watch Series 12 explique avoir subi trois ou quatre redémarrages seulement quelques heures après avoir déballé sa montre. D’autres possesseurs d’Ultra 4 décrivent exactement le même comportement.

Dans certains cas, l’installation de la mise à jour disponible le jour du lancement semble avoir réglé le problème.

Dans d’autres, les redémarrages continuent même avec la dernière version de watchOS 27 installée.

Le phénomène n’apparaît pas non plus uniquement pendant une action précise. Des utilisateurs l’ont observé en changeant de cadran, en parcourant leurs applications, pendant une séance de course ou simplement en utilisant Siri.

Un propriétaire d’Ultra 4 raconte ainsi que sa montre a redémarré alors qu’il demandait simplement à Siri l’indice UV pendant une marche.

Le même message concernant le Neural Engine revient

C’est ici que l’histoire devient plus intéressante.

Plusieurs propriétaires ont consulté les fichiers panic-full générés après le redémarrage de leur montre. Certains contiennent un message faisant référence à :

ANEHWDevice::ANE Timeout

ANE désigne l’Apple Neural Engine, la partie de la puce dédiée notamment à certains traitements d’intelligence artificielle et de machine learning.

Sur des forums spécialisés, plusieurs utilisateurs possédant des Series 12 et Ultra 4 rapportent le même timeout. Un propriétaire explique même avoir échangé sa Series 12 en Apple Store avant de constater de nouveaux redémarrages sur la montre de remplacement, avec le même type d’erreur dans les journaux analysés.

Cela ne permet toutefois pas de conclure que le Neural Engine est matériellement défectueux.

Un timeout signifie surtout qu’une opération n’a pas été terminée dans le délai attendu. L’origine pourrait donc être logicielle, matérielle ou provenir de l’interaction entre les deux.

Siri AI apparaît dans plusieurs témoignages, mais pas dans tous

Une partie des redémarrages intervient pendant l’utilisation de Siri AI.

Apple a justement introduit avec watchOS 27 sa nouvelle génération de Siri alimentée par Apple Intelligence. Sur les nouvelles Series 12 et Ultra 4, la puce S11 et les nouvelles fonctions d’IA occupent une place importante dans la présentation du produit.

Mais il serait prématuré d’accuser Siri.

Des montres ont également redémarré pendant un entraînement, dans Maps, lors de l’édition d’un cadran ou sans interaction apparente.

Cela ressemble donc davantage à un problème système pouvant être déclenché dans différentes situations qu’à un simple bug d’une application.

La nouvelle génération de montres reste par ailleurs très différente des précédentes. Comme nous l’expliquions dans notre présentation des Apple Watch Series 12 et Ultra 4, Apple a profondément renforcé les fonctions liées aux capteurs et aux traitements locaux.

La mise à jour disponible au lancement ne règle pas tous les cas

Les premières montres livrées utilisaient une build de watchOS 27 légèrement antérieure à la version publique finale. Apple proposait donc immédiatement une nouvelle mise à jour.

Pour certains propriétaires, elle semble avoir suffi.

Pour d’autres, les redémarrages sont toujours présents après installation.

C’est important, car cela empêche pour l’instant de considérer le problème comme simplement lié au logiciel installé en usine.

Il existe aussi de nombreux utilisateurs qui ne rencontrent absolument aucun redémarrage. On ne peut donc pas parler d’un problème touchant toutes les Apple Watch Series 12 et Ultra 4.

Apple devra probablement clarifier rapidement la situation

Apple n’a pas encore publiquement identifié la cause de ces redémarrages.

Pour un propriétaire concerné, le plus utile reste donc de mettre watchOS à jour, conserver les fichiers de diagnostic et contacter Apple si les redémarrages persistent, particulièrement sur une montre vieille de seulement quelques jours.

Le vrai signal à surveiller sera désormais une mise à jour comme watchOS 27.0.1 ou une communication officielle précisant la nature du problème.

Car lorsqu’un même message d’erreur commence à apparaître sur plusieurs appareils différents quelques jours seulement après leur commercialisation, le simple « cas isolé » devient forcément un peu moins convaincant.

Sources :

https://www.reddit.com/r/AppleWatch/comments/1wjxva6/ultra_4_crashing/

https://forums.macrumors.com/threads/ultra-4-series-12-rebooting-randomly.2489837/