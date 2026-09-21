Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra et Z Flip8 : le patch de septembre corrige 90 failles

Samsung étend le correctif de sécurité de septembre 2026 à ses Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra et Galaxy Z Flip8. Le déploiement, déjà passé par la Corée du Sud et les États-Unis, est désormais signalé dans davantage de régions, dont l’Europe. Cette mise à jour vise avant tout la sécurité : elle n’apporte pas de nouvelle version de One UI aux trois pliables, déjà livrés avec One UI 9 et Android 17.

Le bulletin de septembre regroupe 90 correctifs de sécurité

Le bulletin officiel de Samsung détaille un ensemble de 90 correctifs provenant d’Android et des composants propres au constructeur. La partie issue de Google comprend 58 vulnérabilités corrigées, dont 18 classées critiques et 40 de gravité élevée.

À cela s’ajoutent 31 correctifs Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE) ainsi qu’un correctif lié à Samsung Semiconductor. Plusieurs failles concernent notamment le traitement d’images, des composants système, Knox Vault ou encore certains mécanismes de contrôle d’accès.

Ce total ne signifie pas nécessairement que les 90 vulnérabilités affectent individuellement chaque Galaxy Z Fold8 ou Z Flip8. Leur applicabilité dépend notamment de la version d’Android et des composants présents dans l’appareil.

Le firmware AZI5 se déploie progressivement

Les premières versions distribuées portent un numéro de firmware se terminant par AZI5, même si la référence complète varie selon le modèle, le pays et l’opérateur. Aux États-Unis, Verizon a par exemple publié le 15 septembre des versions AZI5 pour le Galaxy Z Fold8 et le Galaxy Z Flip8 avec le niveau de correctif de sécurité de septembre 2026.

Le déploiement avait commencé sur les Galaxy Z Fold8 et Fold8 Ultra en Corée du Sud avant de s’étendre à d’autres marchés. La disponibilité reste progressive : Samsung précise que le calendrier de ses correctifs peut varier selon les modèles et les régions.

L’objectif de cette version reste essentiellement la maintenance. Les documents disponibles mettent en avant les correctifs de sécurité plutôt que l’arrivée de nouvelles fonctions, ce qui est cohérent avec ces trois modèles déjà équipés de One UI 9.

Comment vérifier si la mise à jour est disponible

Les propriétaires d’un Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra ou Z Flip8 peuvent lancer une recherche manuelle depuis Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Si aucun téléchargement n’apparaît encore, cela ne signifie pas que l’appareil est exclu. Les mises à jour Samsung sont distribuées par vagues et peuvent arriver à des dates différentes selon le pays, la variante du smartphone ou l’opérateur.

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