watchOS 27 devait rendre Siri plus intelligent, des utilisateurs regrettent maintenant l’ancien Siri

Apple promet avec Siri AI un assistant capable de mieux comprendre le contexte personnel et de répondre à des questions beaucoup plus complexes. Pourtant, sur Apple Watch, ce ne sont pas forcément ces capacités qui font actuellement parler.

Depuis le passage à watchOS 27, plusieurs utilisateurs expliquent que des actions extrêmement simples, auparavant presque instantanées, demandent désormais plusieurs secondes. Lancer un minuteur, envoyer un message ou créer un rappel suffit parfois à faire regretter l’ancien Siri.

Cinq secondes pour lancer un simple minuteur

Le témoignage qui a relancé le sujet est particulièrement parlant.

Un propriétaire explique qu’avant la mise à jour, demander à Siri de régler un minuteur produisait une réponse quasiment instantanée.

Depuis watchOS 27, il doit parfois patienter environ cinq secondes avant que le minuteur démarre.

D’autres utilisateurs décrivent la même lenteur pour envoyer des messages ou lancer certaines commandes simples.

Ailleurs, un propriétaire d’Apple Watch Ultra indique devoir attendre 10 à 15 secondes avant que Siri affiche et démarre correctement un minuteur.

Pour une question complexe, quelques secondes peuvent être acceptables.

Pour un minuteur que l’on lance pendant que l’on cuisine ou que l’on fait du sport, c’est beaucoup plus agaçant.

D’autres utilisateurs disent que Siri échoue complètement

La lenteur n’est pas le seul reproche.

Certains propriétaires indiquent que Siri répond parfois qu’il ne peut pas régler de minuteur sur l’appareil, alors que cette fonction fait partie des usages les plus basiques d’une Apple Watch.

D’autres témoignages évoquent des difficultés avec les alarmes, le nombre de pas ou des commandes simples qui fonctionnaient auparavant sans problème.

Tout le monde n’est pas touché.

Certains utilisateurs assurent que Siri fonctionne parfaitement ou que les difficultés ont disparu après quelques heures.

Cela pourrait indiquer des différences liées à l’appareil, à l’indexation après mise à jour, aux serveurs ou simplement à la nature encore bêta du nouveau système.

Siri AI est justement toujours en bêta

C’est un détail essentiel.

Apple présente Siri AI comme une version bêta, malgré son intégration à watchOS 27. La nouvelle génération doit comprendre le contexte personnel et accéder à des connaissances beaucoup plus larges que Siri auparavant.

La fonction ne se contente donc plus nécessairement d’exécuter certaines commandes entièrement de la même manière qu’avant.

Une requête peut désormais impliquer davantage de traitements et, pour certaines fonctions, des modèles côté serveur.

C’est probablement excellent lorsqu’on pose une question compliquée.

C’est beaucoup moins impressionnant si le résultat consiste à attendre cinq secondes pour lancer un chronomètre.

Nous avions justement présenté watchOS 27 comme une mise à jour destinée à rendre l’Apple Watch plus rapide et plus fluide. Les premiers retours autour de Siri montrent que l’intelligence supplémentaire ne se traduit pas encore systématiquement par davantage de rapidité.

Un détail important pour la France : Siri AI n’est pas encore disponible ici

Les utilisateurs français ne devraient toutefois pas reproduire immédiatement ces témoignages.

Apple indique que Siri AI n’est pas disponible pour le moment dans l’Union européenne sur watchOS 27, même si les autres nouveautés du système sont bien accessibles.

Les retours actuels proviennent donc principalement de marchés où la bêta de Siri AI a déjà été activée.

Cela donne malgré tout une idée de ce qui devra être amélioré avant son arrivée plus large.

Plus intelligent ne veut pas forcément dire plus rapide

Apple se retrouve face à un problème classique de l’IA moderne.

Ajouter davantage de raisonnement et de compréhension permet de répondre à des demandes plus complexes, mais peut aussi augmenter la quantité de traitements nécessaires.

Or l’Apple Watch est précisément l’appareil sur lequel on attend une interaction immédiate.

Personne ne veut discuter trente secondes avec sa montre pour lancer un minuteur de cuisson.

Les prochains correctifs de watchOS 27 devront donc probablement trouver un meilleur équilibre : conserver les nouvelles capacités de Siri AI tout en faisant passer instantanément les commandes extrêmement simples.

Car pour un utilisateur qui demande seulement « minuteur cinq minutes », un Siri moins intelligent mais immédiat peut parfois sembler beaucoup plus intelligent.

Sources :

https://www.reddit.com/r/AppleWatch/comments/1wll18o/new_siri_ai_incredibly_slow/

https://www.apple.com/newsroom/2026/09/apple-unveils-apple-watch-ultra-4/