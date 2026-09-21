iPhone 18 Pro Max : son stockage est plus lent que des cartes microSD bon marché

L’iPhone 18 Pro Max 1 To aurait montré une faiblesse inattendue lors d’un test de stockage intensif. Une fois son cache rapide saturé, sa vitesse d’écriture peut chuter brutalement, jusqu’à devenir inférieure à celle de cartes microSD bon marché dans certaines situations. Le problème ne devrait pas vraiment se faire sentir au quotidien, mais il peut compter lors de transferts lourds ou d’enregistrements vidéo prolongés.

Le stockage dépasse 3 000 Mo/s… avant de s’effondrer

Au départ, tout va très vite. Tant que son cache rapide reste disponible, le stockage de l’iPhone 18 Pro Max serait capable de dépasser 3 000 Mo/s en écriture.

C’est une fois ce cache rempli que les performances changent radicalement. Lors du test, le débit moyen serait tombé à 79,4 Mo/s, avec des passages à seulement 25,6 Mo/s.

Et ce n’est pas le pire.

Lorsque le stockage était rempli à environ 60 %, la vitesse moyenne atteignait seulement 45 Mo/s. Le minimum enregistré descendait même jusqu’à 1,1 Mo/s.

Dans ces conditions très particulières, le stockage interne d’un smartphone haut de gamme peut donc se retrouver derrière certaines cartes microSD peu coûteuses.

La mémoire QLC NAND serait responsable de cette chute

Cette différence viendrait du type de mémoire flash utilisé. La version 1 To de l’iPhone 18 Pro Max embarquerait de la QLC NAND, une technologie capable de stocker quatre bits dans chaque cellule.

Son principal intérêt est clair : augmenter la capacité de stockage. En contrepartie, la QLC affiche généralement des performances moins élevées que la TLC lors des longues séquences d’écriture, notamment lorsque le cache rapide ne peut plus absorber les données.

La comparaison avec l’iPhone 18 Pro 512 Go est révélatrice. Équipé de mémoire TLC, ce modèle se serait montré 12 à 38 % plus rapide lors d’opérations mixtes, selon la charge appliquée.

Au quotidien, la différence devrait rester discrète

Pour une utilisation classique, cette faiblesse a peu de chances d’être visible. Le cache permet justement de maintenir d’excellentes performances pendant les opérations courtes.

Installation d’applications, prise de photos, navigation Web ou manipulation de fichiers ordinaires : dans ces situations, l’iPhone devrait conserver toute sa réactivité.

Le scénario change avec des écritures longues et continues. C’est là que le cache peut finir par saturer.

Le phénomène pourrait notamment apparaître pendant l’enregistrement prolongé de vidéos 4K ou ProRes, la copie de fichiers particulièrement volumineux ou encore la restauration d’une grosse sauvegarde.

Le modèle 1 To montre surtout ses limites sous forte charge

C’est le détail qui interpelle. La version 1 To fait partie des configurations les plus coûteuses de l’iPhone 18 Pro Max, mais sa mémoire QLC présenterait des limites plus marquées lors des écritures soutenues.

Cela ne signifie pas que son stockage est constamment lent. Loin de là. Les mesures les plus faibles apparaissent dans des conditions précises, après saturation du cache et sous une charge prolongée.

Pour la majorité des utilisateurs, l’impact devrait donc rester faible. Pour ceux qui choisissent 1 To précisément pour manipuler de très gros fichiers, filmer longuement en ProRes ou transférer beaucoup de données, cette différence de comportement est nettement plus intéressante à connaître.