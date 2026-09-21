L’iPhone 20 Pro pourrait passer à 6,41 pouces avec des bordures presque invisibles

L’iPhone 20 Pro pourrait profiter d’un écran plus grand pour les 20 ans du smartphone d’Apple, attendus en 2027. Selon de nouvelles informations attribuées à l’informateur Digital Chat Station, Apple testerait des dalles de 6,41 pouces pour l’iPhone 20 Pro et 6,96 pouces pour l’iPhone 20 Pro Max. Il s’agit encore de prototypes : les caractéristiques peuvent donc évoluer avant leur commercialisation.

L’iPhone 20 Pro passerait à un écran de 6,41 pouces

Apple testerait actuellement deux nouvelles tailles de dalle pour ses futurs modèles Pro. L’iPhone 20 Pro disposerait d’un écran de 6,41 pouces, avec une définition proche de 2 686 × 1 236 pixels.

L’iPhone 20 Pro Max irait encore plus loin avec une dalle d’environ 6,96 pouces et une définition de 2 912 × 1 340 pixels.

La progression resterait mesurée. À titre de comparaison, l’iPhone 18 Pro est donné avec un écran de 6,27 pouces, contre 6,86 pouces pour le Pro Max.

Malgré cette hausse de diagonale, la densité d’affichage pourrait rester proche de 460 pixels par pouce.

Apple testerait surtout un écran presque sans bordures

La taille n’est pas le changement le plus intéressant. Apple travaillerait également sur un écran quasiment sans bordures, dont les bords seraient incurvés sur les quatre côtés.

L’objectif serait de donner l’impression d’une surface en verre presque continue, avec des bordures devenues très difficiles à distinguer. Un changement visuel nettement plus marqué que quelques dixièmes de pouce supplémentaires.

Apple pourrait aussi adopter des dalles OLED plus fines et plus lumineuses. Là encore, ces éléments restent issus de fuites et ne constituent pas des caractéristiques définitives.

Face ID pourrait passer sous l’écran

Un autre changement important concernerait Face ID et la caméra frontale. Apple travaillerait toujours sur l’intégration des composants de reconnaissance faciale directement sous la dalle.

Mais l’écran totalement dépourvu d’ouverture ne serait pas encore garanti.

La marque testerait parallèlement un orifice plus petit pour la caméra frontale. L’iPhone 20 Pro pourrait donc adopter une solution intermédiaire : Face ID caché sous l’écran, tout en conservant une petite ouverture visible pour le capteur photo.

L’iPhone 20 Pro est attendu en 2027

Les iPhone 20 Pro et iPhone 20 Pro Max sont attendus en 2027, année qui marquera les 20 ans du premier iPhone. Apple préparerait à cette occasion une évolution importante de l’apparence de son smartphone.

Si les proportions actuelles des appareils sont conservées, l’augmentation de la diagonale devrait rester relativement faible. Le changement majeur viendrait plutôt de la conception de l’écran, avec des bordures réduites au minimum et une intégration plus discrète des capteurs frontaux.

Pour l’heure, toutes ces caractéristiques concernent encore des prototypes et des informations non confirmées. Les dimensions, définitions et technologies retenues peuvent donc changer avant la présentation officielle.