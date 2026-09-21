Vous comptez passer à l’iPhone Duo ? Cette bêta d’iOS peut bloquer la restauration de votre sauvegarde

Les utilisateurs qui envisagent d’acheter l’iPhone Duo dès sa sortie ont intérêt à regarder la version d’iOS installée sur leur iPhone actuel avant de tester les dernières bêtas d’Apple.

La première bêta d’iOS 27.2 est désormais disponible. Le problème, c’est que l’iPhone Duo arrivera en magasin avec iOS 27.1. Or Apple prévient qu’une sauvegarde créée sous une version bêta plus récente d’iOS peut ne pas être restaurable sur un appareil utilisant une version antérieure du système.

Dans un cas très précis, le passage au nouvel iPhone pliable pourrait donc devenir plus compliqué que prévu.

iOS 27.2 et l’iPhone Duo ne partiront pas avec la même version

Apple a choisi une organisation logicielle assez inhabituelle cette année.

Alors qu’iOS 27 vient d’être publié, les développeurs peuvent déjà installer la bêta d’iOS 27.2. De son côté, l’iPhone Duo sera commercialisé avec iOS 27.1, une version spécialement adaptée au nouveau smartphone pliable.

Apple l’a confirmé dans sa documentation destinée aux développeurs.

Cette différence n’a rien d’anodin pour ceux qui comptent acheter le Duo dès son lancement.

L’iPhone Duo sera disponible en France à partir du 23 octobre, avec des précommandes ouvertes une semaine auparavant. Certains utilisateurs intéressés par ce modèle font justement partie de ceux qui installent rapidement les versions bêta d’iOS.

C’est là que les deux calendriers peuvent entrer en collision.

Une sauvegarde iOS 27.2 bêta peut être incompatible avec iOS 27.1

Apple explique clairement que les sauvegardes réalisées sous une version bêta d’iOS peuvent ne pas fonctionner avec une version antérieure du système.

L’exemple est simple.

Vous utilisez aujourd’hui un iPhone compatible et vous installez iOS 27.2 bêta. Vous continuez ensuite à utiliser votre téléphone normalement et une nouvelle sauvegarde iCloud ou sur ordinateur est créée.

Quelques semaines plus tard, vous achetez un iPhone Duo.

Le nouveau smartphone sort de sa boîte avec iOS 27.1.

Votre sauvegarde ayant été créée avec une version plus récente, iOS 27.2 bêta, elle peut alors ne pas être utilisable directement sur l’iPhone Duo sous iOS 27.1.

Ce n’est donc pas un problème spécifique à la mémoire, à iCloud ou au format pliable du Duo. Il s’agit d’une règle de compatibilité entre versions d’iOS.

Ce problème ne concerne pas tous les futurs acheteurs

Si votre iPhone actuel reste sous iOS 27 dans sa version publique, rien n’indique actuellement que vous rencontrerez cette incompatibilité lors du transfert.

Le point d’attention concerne surtout les utilisateurs qui installent iOS 27.2 bêta avant de passer à l’iPhone Duo.

Il faut également distinguer l’arrêt des mises à jour bêta et la suppression d’une bêta déjà installée.

Dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta, il est possible de choisir Non. Cette manipulation empêche de recevoir les prochaines versions bêta, mais elle ne fait pas revenir immédiatement l’iPhone à la version publique précédente.

Pour supprimer une bêta déjà installée et revenir à la version publique actuelle, Apple indique qu’une restauration de l’appareil peut être nécessaire.

Cette précaution est d’autant plus utile qu’iOS 27 a déjà provoqué quelques comportements gênants depuis son lancement. Une version bêta ajoute par définition davantage d’incertitudes.

Si vous avez déjà installé iOS 27.2 bêta, tout n’est pas perdu

Installer la bêta ne signifie pas que vous ne pourrez plus passer à l’iPhone Duo.

Plusieurs scénarios restent possibles.

Apple pourrait notamment publier une version d’iOS 27.2 compatible avec le Duo avant ou autour de sa commercialisation. Le nouvel iPhone pourrait alors être mis à jour avant la restauration de la sauvegarde. Apple n’a toutefois pas encore détaillé publiquement la procédure exacte qui sera proposée dans cette situation.

Il est donc trop tôt pour affirmer que chaque utilisateur sous iOS 27.2 bêta rencontrera un blocage le 23 octobre.

En revanche, la règle concernant les sauvegardes est bien réelle : une sauvegarde réalisée avec un système plus récent ne doit pas être considérée comme compatible avec une version plus ancienne d’iOS.

Apple conseille d’ailleurs aux personnes qui souhaitent revenir d’une bêta vers une version antérieure de restaurer une sauvegarde créée avant l’installation de la bêta.

Le plus simple est d’éviter iOS 27.2 bêta avant l’achat du Duo

Pour quelqu’un qui sait déjà qu’il achètera l’iPhone Duo au lancement, la solution la moins risquée reste donc simple : ne pas installer iOS 27.2 bêta sur l’iPhone qui servira à transférer ses données.

Il ne s’agit pas d’éviter définitivement iOS 27.2. La prudence concerne uniquement cette période particulière pendant laquelle l’ancien iPhone peut fonctionner avec une version supérieure à celle installée sur le nouveau modèle.

Les futurs acheteurs ont encore du temps : l’iPhone Duo ne sera disponible que le 23 octobre 2026.

D’ici là, Apple peut aussi faire évoluer la situation avec de nouvelles versions du système.

Le Duo reste de toute façon un lancement inhabituel pour la marque. Premier iPhone pliable, version spécifique d’iOS et plusieurs choix matériels différents des modèles Pro : les premiers essais ont déjà mis en évidence plusieurs compromis propres à ce nouveau format.

Pour les utilisateurs tentés dès le premier jour, la version d’iOS utilisée pour leur dernière sauvegarde devient désormais un détail à surveiller.

Sources : Apple Developer, Assistance Apple