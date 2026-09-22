iOS 27.2 bêta 2 est disponible : voici ce qui change déjà sur iPhone

Apple vient de publier iOS 27.2 bêta 2 pour les développeurs. La nouvelle version porte le numéro de build 24B5089g et arrive seulement cinq jours après la première bêta d’iOS 27.2.

Cette deuxième version ne semble pas apporter de grosse nouveauté visible à elle seule. Elle poursuit surtout le travail engagé avec iOS 27.2, une mise à jour beaucoup plus intéressante qu’un simple correctif puisqu’elle prépare une nouvelle application Santé, l’arrivée de Siri AI dans davantage de langues et plusieurs changements qui concerneront directement les utilisateurs français.

iOS 27.2 bêta 2 est disponible depuis le 21 septembre

Apple a officiellement ajouté iOS 27.2 bêta 2 le 21 septembre 2026 à son portail destiné aux développeurs.

La première bêta avait été publiée le 16 septembre. Le rythme est donc particulièrement rapide entre ces deux versions.

Pour l’instant, Apple ne présente pas de grande fonction réservée spécifiquement à cette bêta 2. Les premiers constats indiquent surtout une version destinée à corriger des bugs et stabiliser les nouveautés déjà intégrées à iOS 27.2.

Il faut également distinguer cette version d’iOS 27 actuellement disponible pour le grand public.

Menow avait détaillé la sortie d’iOS 27 et les iPhone capables de recevoir la mise à jour. iOS 27.2 reste pour le moment une version de test destinée aux développeurs.

L’application Santé change avec iOS 27.2

L’une des principales nouveautés déjà visibles dans la première bêta concerne Santé.

Apple introduit une interface remaniée avec notamment de nouvelles sections consacrées aux informations personnalisées et à la longévité.

Tout n’est pas encore parfaitement fonctionnel.

Apple signale elle-même un problème connu dans cette bêta : les résumés personnalisés peuvent ne pas être générés correctement dans l’onglet Insights.

C’est précisément le genre de dysfonctionnement susceptible d’être corrigé au fil des prochaines versions de test avant la sortie publique.

Siri AI apprend le français avec iOS 27.2

La mise à jour prépare également une extension importante de Siri AI.

Avec iOS 27.2, Apple ajoute la prise en charge de plusieurs nouvelles langues, dont le français, mais aussi le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol.

Pour les utilisateurs français, il faut néanmoins faire attention à une distinction essentielle.

La prise en charge de la langue française ne signifie pas que Siri AI devient automatiquement disponible en France.

Menow expliquait récemment que Siri AI reste pour le moment indisponible sur iPhone dans l’Union européenne.

La restriction géographique et la compatibilité linguistique sont deux choses différentes.

Apple peut donc rendre Siri AI capable de comprendre le français dans certains pays sans pour autant ouvrir immédiatement le service aux propriétaires d’iPhone situés en France.

La même nuance s’applique à la compatibilité matérielle. Tous les iPhone pouvant installer iOS 27 ne peuvent pas profiter du nouveau Siri AI.

FaceTime gagne aussi une nouvelle fonction

iOS 27.2 apporte également une évolution à FaceTime avec un nouveau mode de capture simultanée pendant les appels de groupe.

Apple poursuit donc l’intégration de fonctions exploitant plusieurs caméras de l’iPhone.

D’autres applications évoluent plus discrètement.

L’application Apple TV gagne notamment la gestion de profils sur iPhone. Apple Podcasts réorganise certaines de ses sections, tandis qu’Apple Music reçoit quelques ajustements d’interface.

La bêta 2 ne semble toutefois pas apporter aujourd’hui de transformation majeure supplémentaire de ces applications.

Un changement de confidentialité concernera directement la France

Une autre nouveauté d’iOS 27.2 risque d’être beaucoup plus visible pour les utilisateurs français.

Apple modifie son système App Tracking Transparency, celui qui permet à une application de demander l’autorisation de suivre l’activité d’un utilisateur entre différentes applications et services.

À partir d’iOS 27.2, un nouveau format de fenêtre de consentement est introduit dans l’Union européenne.

Et dans cinq pays, dont la France, ce nouveau format sera obligatoire pour les applications concernées.

Les autres pays cités par Apple sont l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et la Roumanie.

La nouvelle fenêtre pourra notamment afficher davantage d’explications sur la demande de suivi effectuée par une application.

Le principe de base ne change pas : une application doit toujours obtenir l’autorisation de l’utilisateur avant de pouvoir effectuer le suivi concerné.

Pour un propriétaire d’iPhone français, il s’agit néanmoins de l’un des changements les plus concrets actuellement confirmés pour iOS 27.2.

Pourquoi Apple passe directement à iOS 27.2

Le numéro de version peut surprendre.

iOS 27 vient seulement de sortir et Apple teste déjà iOS 27.2, alors qu’iOS 27.1 n’a pas été diffusé au grand public.

Ce choix est lié à l’iPhone Duo.

Apple indique qu’il sera commercialisé le 23 octobre avec iOS 27.1, une version spécialement adaptée aux particularités de son format pliable et de ses deux écrans.

Apple peut donc parallèlement développer iOS 27.2 pour les autres appareils.

Il vaut mieux ne pas installer cette bêta sur son iPhone principal

La bêta 2 est désormais accessible aux développeurs depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur les appareils inscrits au programme correspondant.

Cela ne signifie pas qu’il soit conseillé de l’installer sur un iPhone utilisé quotidiennement.

Apple répertorie encore plusieurs problèmes dans iOS 27.2, notamment dans Santé et Raccourcis. Une bêta peut également provoquer des bugs qui ne figurent pas encore dans la documentation officielle.

Pour la majorité des utilisateurs, mieux vaut donc attendre la version publique.

iOS 27.2 commence néanmoins à prendre forme : nouvelle application Santé, français pour Siri AI, évolutions de FaceTime et nouvelle fenêtre de confidentialité spécifique notamment à la France font déjà partie des changements identifiés.

La bêta 2 publiée ce 21 septembre montre surtout qu’Apple avance rapidement vers la prochaine mise à jour importante de l’iPhone.

Sources : Apple Developer, 9to5Mac, MacRumors