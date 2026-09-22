ColorOS 17 promet des smartphones Oppo plus rapides avec une grosse dose d’IA

ColorOS 17 commencera son déploiement le 8 octobre, avec jusqu’à 15 % de gain annoncé lors du passage entre les applications. Basée sur Android 17, la nouvelle interface d’Oppo ajoute aussi plusieurs fonctions d’intelligence artificielle, une navigation flottante et des protections contre les arnaques et les deepfakes. OnePlus et Realme sont également concernés par cette plateforme logicielle commune.

ColorOS 17 change la navigation avec une barre flottante

Oppo a présenté ColorOS 17 le 17 septembre en Chine, lors de sa conférence destinée aux développeurs. L’une des principales nouveautés visibles concerne la navigation.

La Floating Island prend la forme d’une barre transparente en forme de capsule qui flotte au-dessus du contenu plutôt que de rester fixée au bas de l’écran.

Le changement vise surtout l’usage à une main.

ColorOS 17 modifie également les réactions de certains éléments de l’interface lors des interactions tactiles. Des effets de verre dépoli apparaissent dans le système, accompagnés de nouveaux styles d’horloge pour l’écran de verrouillage.

Les applications passent jusqu’à 15 % plus vite de l’une à l’autre

Les changements ne sont pas uniquement visuels. Tidal Engine et Polar Light Engine interviennent dans la gestion des ressources du smartphone.

Ces technologies analysent les habitudes d’utilisation afin d’allouer plus efficacement les ressources et de maintenir davantage d’applications ouvertes en arrière-plan.

Oppo avance deux chiffres : jusqu’à 15 % d’amélioration lors du passage entre les applications et 35 % pour la stabilité de leur lancement.

L’intérêt est concret lorsque plusieurs applications sont utilisées successivement, puisque le système cherche à limiter les ralentissements liés à leur chargement et à leur maintien en mémoire.

ColorOS 17 permet de retoucher une photo avec une instruction

L’intelligence artificielle intervient directement dans l’édition d’images. L’éditeur photo IA, basé sur le modèle visuel DaVinci, peut réaliser des modifications à partir de commandes formulées en langage naturel.

Plus besoin, dans ce cas, d’enchaîner manuellement plusieurs opérations de retouche.

AI Notes automatise de son côté la prise de notes pendant les réunions. L’outil peut récupérer les informations échangées puis les transformer en résumés structurés.

L’assistant Xiao Bu étend aussi ses capacités à plus de 700 scénarios, dont la préparation de voyages et le suivi proactif de tâches.

Les deepfakes et les arnaques entrent dans le viseur d’Oppo

La sécurité profite elle aussi de nouvelles fonctions basées sur l’IA. ColorOS 17 intègre une détection des tentatives d’arnaque ainsi que des mécanismes de protection contre les deepfakes.

Oppo veut ainsi intervenir directement au niveau du système pour identifier certains contenus ou comportements potentiellement trompeurs.

Les premiers smartphones recevront ColorOS 17 le 8 octobre

Le calendrier commence rapidement. Le déploiement débutera le 8 octobre, notamment avec des modèles haut de gamme de la gamme Oppo Find X9.

D’autres appareils doivent suivre progressivement jusqu’à la fin de l’année. Oppo prévoit par ailleurs de rapprocher ses appareils, ceux de OnePlus et ceux de Realme autour de cette plateforme logicielle commune.

Pour les utilisateurs internationaux, aucune date précise n’a encore été annoncée. Les tests bêta se poursuivent, et la disponibilité de ColorOS 17 pourra donc varier selon les modèles et les marchés.