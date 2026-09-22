One UI 9 avance sur les Galaxy A35 et A55 : Samsung corrige déjà leur appareil photo

Samsung accélère les tests de One UI 9 sur les Galaxy A35 et Galaxy A55. Les deux smartphones de milieu de gamme viennent de recevoir une deuxième version bêta basée sur Android 17, avec une correction qui concerne directement l’appareil photo.

Cette nouvelle étape ne signifie pas encore que la version stable est disponible. Elle montre en revanche que Samsung continue d’affiner One UI 9 sur deux modèles Galaxy A très répandus.

Une deuxième bêta de One UI 9 pour les Galaxy A35 et A55

Le Galaxy A35 reçoit désormais sa deuxième bêta de One UI 9 en Inde et en Corée du Sud. La mise à jour dépasse légèrement les 500 Mo et intervient environ deux semaines après le lancement de la première version de test.

Sur le Galaxy A55, Samsung déploie également une deuxième bêta. Elle a pour l’instant été repérée en Corée du Sud et pèse environ 404 Mo.

Dans les deux cas, le changement mis en avant concerne la stabilité de l’appareil photo.

Samsung semble donc s’attaquer à certains des problèmes détectés pendant les premiers tests plutôt que d’ajouter une longue liste de nouvelles fonctions.

Cette progression est logique : Menow expliquait dès août que One UI 9 se rapprochait du Galaxy A55 après la découverte d’un firmware de test sur les serveurs de Samsung.

Le même scénario s’est ensuite produit avec le Galaxy A35, dont une version bêta était en préparation.

Depuis, les deux smartphones ont effectivement rejoint le programme.

La mise à jour stable n’est pas encore disponible sur ces deux Galaxy

Pour les propriétaires français d’un Galaxy A35 ou A55, une précision est essentielle : il ne s’agit pas encore du déploiement public et stable de One UI 9.

Samsung a commencé à distribuer la version stable sur la série Galaxy S26, tandis que de nombreux autres Galaxy restent encore dans différentes phases de test.

Les Galaxy A35 et A55 font donc bien partie des appareils sur lesquels Android 17 est actuellement testé, mais la disponibilité varie selon les pays.

Menow avait récemment dressé la liste des Galaxy pouvant déjà tester One UI 9 et Android 17. La France ne bénéficie pas nécessairement des mêmes programmes bêta que la Corée du Sud, l’Inde, les États-Unis ou le Royaume-Uni.

Ne pas voir apparaître cette bêta sur un Galaxy A35 ou A55 français est donc normal.

Pourquoi cette deuxième bêta est intéressante

Une deuxième version de test consacrée essentiellement à la correction de problèmes peut paraître moins importante qu’une mise à jour remplie de nouvelles fonctions.

Pour le calendrier de déploiement, c’est pourtant un signal à surveiller.

Le programme bêta sert précisément à détecter les dysfonctionnements avant la diffusion de la version stable. Sur les Galaxy A35 et A55, Samsung concentre ici ses efforts sur la stabilité de l’appareil photo, un élément particulièrement sensible puisqu’un bug peut entraîner des plantages, des problèmes d’enregistrement ou un fonctionnement irrégulier de l’application photo.

Le nombre réduit de changements publiquement mentionnés ne permet pas d’affirmer que la version stable est imminente. Il montre simplement que Samsung entre dans une phase de correction sur ces deux appareils.

Les Galaxy A35 et A55 sont bien éligibles à Android 17

Il n’y a en revanche plus vraiment de doute sur leur passage à One UI 9.

Les Galaxy A35 5G et Galaxy A55 5G avaient été lancés avec une promesse de quatre générations de mises à jour du système Android et de One UI, accompagnées de cinq années de correctifs de sécurité.

One UI 9, basé sur Android 17, s’inscrit donc dans le cycle normal de support des deux appareils.

Cette nouvelle version apporte notamment des évolutions du panneau rapide, des changements dans Samsung DeX, de nouvelles possibilités dans Samsung Notes et plusieurs améliorations liées aux jeux et au système.

Tout ne sera toutefois pas forcément identique d’un Galaxy à l’autre : certaines fonctions peuvent dépendre du matériel ou rester réservées aux modèles plus haut de gamme.

Faut-il installer la bêta si elle devient disponible ?

Pour un smartphone utilisé tous les jours, mieux vaut garder en tête qu’une bêta reste une version de test.

Des bugs, une consommation de batterie inhabituelle ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore apparaître. Cette deuxième bêta existe justement parce que Samsung continue de corriger les problèmes rencontrés pendant les essais.

Pour la majorité des propriétaires de Galaxy A35 ou A55, le choix le plus simple reste donc d’attendre One UI 9 en version stable.

Samsung n’a pas encore communiqué de date précise pour son arrivée en France sur ces deux modèles.

La situation évolue néanmoins rapidement : les Galaxy A35 et A55 en sont maintenant à leur deuxième bêta, et l’appareil photo fait partie des éléments que Samsung vient de corriger.

Sources : SamMobile, Samsung Newsroom