Vous avez installé iOS 27 sur votre iPhone ? Apple vient de fermer la porte au retour vers iOS 26

Installer iOS 27 est désormais beaucoup plus difficile à annuler. Apple a cessé de signer iOS 26.6.2, ce qui empêche les utilisateurs déjà passés à iOS 27 de restaurer officiellement leur iPhone vers une version d’iOS 26.

Pour ceux qui hésitaient encore à revenir en arrière après la grosse mise à jour de septembre, la fenêtre vient donc de se refermer.

Apple ne signe plus iOS 26.6.2

Lorsqu’une version d’iOS est encore « signée », les serveurs d’Apple autorisent son installation sur un iPhone compatible.

Cette validation est indispensable lors d’une restauration.

Apple maintient généralement les anciennes versions pendant une période limitée après la sortie d’une nouvelle mise à jour, puis cesse progressivement de les signer.

C’est désormais le cas d’iOS 26.6.2.

Un iPhone déjà passé sous iOS 27 ne peut donc plus être restauré officiellement vers cette version à l’aide du Finder sur Mac ou de l’application Appareils Apple sous Windows.

Même iOS 26.7 ne permet pas de revenir en arrière

Un détail rend la situation un peu particulière cette année.

Apple a également publié iOS 26.7 en parallèle d’iOS 27 afin de permettre aux utilisateurs qui ne souhaitent pas encore changer de version majeure de continuer à recevoir certains correctifs.

Mais iOS 26.7 est proposé comme mise à jour OTA et Apple ne fournit pas de fichier de restauration permettant de revenir d’iOS 27 vers iOS 26.7.

En pratique, une fois iOS 27 installé, il n’existe donc plus de chemin officiel permettant de revenir à iOS 26.

Vous êtes encore sous iOS 26 ? Rien ne vous oblige à installer iOS 27

Cette fermeture concerne surtout les personnes ayant déjà effectué la mise à niveau vers iOS 27.

Si votre iPhone fonctionne encore sous iOS 26, vous pouvez rester sur cette branche pour le moment et utiliser les mises à jour qu’Apple continue de proposer.

Le choix mérite donc davantage d’attention avant de lancer la migration. Menow avait déjà regroupé les principales précautions à prendre avant d’installer iOS 27.

Pourquoi Apple bloque-t-il les anciennes versions ?

Cette pratique n’est pas nouvelle.

La signature permet à Apple de contrôler les versions pouvant être installées sur ses appareils. Lorsqu’une ancienne version n’est plus validée par les serveurs de l’entreprise, une restauration classique vers celle-ci devient impossible.

Apple limite ainsi l’utilisation prolongée de versions plus anciennes pouvant contenir des vulnérabilités ou des problèmes déjà corrigés.

La différence est surtout importante juste après une grosse mise à jour comme iOS 27, car certains utilisateurs préfèrent parfois revenir en arrière après avoir rencontré un bug, une autonomie moins bonne ou un problème avec une application.

Cette possibilité n’existe désormais plus entre iOS 27 et iOS 26.

Réfléchissez avant de mettre à jour un second iPhone

Pour quelqu’un possédant encore un appareil sous iOS 26, la situation est donc très simple : installer iOS 27 devient un aller simple dans le cadre des méthodes officielles proposées par Apple.

Cela ne signifie pas qu’iOS 27 pose problème à tous les utilisateurs. La mise à jour apporte de nombreuses nouveautés et Apple poursuit déjà son développement.

Certaines fonctions annoncées n’étaient d’ailleurs pas disponibles dès la première version, comme Menow l’avait détaillé avant la sortie d’iOS 27.

Mais si vous comptiez tester iOS 27 pendant quelques jours avant de revenir facilement à iOS 26, cette option n’est maintenant plus disponible.

Source : MacRumors