iPhone 18 Pro : ce bug Face ID peut faire redémarrer complètement l’appareil

Les premiers propriétaires d’iPhone 18 Pro commencent à signaler un problème particulièrement gênant avec Face ID. Après un échec de reconnaissance faciale dans certaines applications protégées, l’iPhone peut se figer complètement avant de redémarrer tout seul.

Le problème ne semble pas toucher tous les appareils. Il a néanmoins pu être reproduit sur au moins un iPhone 18 Pro européen, quelques jours seulement après le début des livraisons.

Le bug apparaît surtout dans les applications protégées par Face ID

Le scénario rapporté est assez précis.

Le dysfonctionnement peut se produire lorsqu’un iPhone 18 Pro ou iPhone 18 Pro Max demande une authentification Face ID pour accéder à un contenu protégé. Cela peut notamment concerner :

l’application Mots de passe ;

les onglets privés de Safari ;

une application volontairement verrouillée avec Face ID.

Après un premier échec de reconnaissance, une nouvelle tentative peut provoquer un blocage complet de l’interface.

L’écran ne répond alors plus au toucher et l’iPhone finit par redémarrer automatiquement, revenant ensuite sur l’écran verrouillé.

Le comportement n’a pour l’instant pas été observé de la même manière lors du simple déverrouillage depuis l’écran d’accueil.

Tous les iPhone 18 Pro ne semblent pas concernés

C’est la principale limite à garder en tête.

Plusieurs utilisateurs ont décrit des symptômes similaires, mais l’ampleur réelle du problème reste inconnue. Certains iPhone 18 Pro semblent fonctionner normalement dans les mêmes conditions.

Le problème a malgré tout été reproduit indépendamment sur un modèle européen, ce qui montre qu’il ne s’agit pas uniquement d’un témoignage isolé.

Ces signalements arrivent alors que les premiers exemplaires sont seulement entre les mains de leurs propriétaires depuis quelques jours. Les appareils livrés au lancement ont d’ailleurs déjà dû recevoir une mise à jour iOS 27 pendant leur configuration.

Apple a profondément modifié Face ID sur les iPhone 18 Pro

Le timing attire forcément l’attention en raison d’un changement matériel apporté cette année.

Sur les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, Apple a déplacé la caméra infrarouge utilisée par Face ID sous l’écran, dans la partie supérieure gauche.

Cette modification a permis de réduire la place occupée par la Dynamic Island.

Rien ne permet toutefois d’affirmer à ce stade que cette nouvelle disposition matérielle provoque les redémarrages. Le problème pourrait aussi être lié uniquement à iOS 27.

D’autres particularités matérielles des nouveaux modèles commencent d’ailleurs à apparaître depuis leur commercialisation, notamment concernant leur batterie selon les marchés.

D’autres problèmes Face ID sont également signalés

Les redémarrages ne constituent pas le seul comportement inhabituel observé.

Certains propriétaires indiquent recevoir le message « Face ID n’est pas disponible » pendant la configuration de la reconnaissance faciale. D’autres rapportent un fonctionnement irrégulier du réglage demandant à l’utilisateur de regarder directement l’écran pour autoriser l’identification.

Ces problèmes pourraient avoir des origines différentes. Il est donc trop tôt pour considérer qu’ils proviennent tous du même bug.

Que faire si votre iPhone 18 Pro est touché ?

Apple n’a pas encore annoncé publiquement de correctif spécifique pour ce problème.

Si Face ID échoue dans une application protégée, mieux vaut éviter d’enchaîner immédiatement les tentatives de reconnaissance et utiliser le code de l’iPhone lorsque cette possibilité est proposée.

Il faudra surtout surveiller les prochaines mises à jour d’iOS 27. Un correctif logiciel pourrait résoudre le problème si son origine se situe bien dans le système.

Pour le moment, rien ne permet de dire que tous les iPhone 18 Pro ou 18 Pro Max sont touchés, ni qu’un remplacement matériel est nécessaire.

Source : 9to5Mac, MacRumors