Xbox Series X fait tourner un jeu PS5 grâce à un émulateur expérimental

Xbox Series X est parvenue à faire tourner Quake II via un émulateur PlayStation 5, avec des performances atteignant entre 25 et 45 images par seconde une fois le jeu stabilisé. La démonstration repose sur KytyPS5 lancé grâce au Developer Mode de la console Microsoft. Le résultat reste très expérimental et ne signifie pas que les exclusivités PS5 deviennent jouables sur Xbox.

Un émulateur PS5 fonctionne désormais sur Xbox Series X

Un moddeur a réussi à lancer KytyPS5 directement sur Xbox Series X et a publié une vidéo montrant l’émulateur en fonctionnement.

La démonstration passe par le Developer Mode de la console. Quake II sert ici de test et parvient effectivement à fonctionner.

D’autres titres apparaissent également dans la bibliothèque visible dans la vidéo, dont GEX Trilogy, Hellboy: Web of Wyrd et Marvel Cosmic Invasion.

Le plus étonnant reste la plateforme utilisée : un émulateur conçu pour reproduire l’environnement de la PlayStation 5 fonctionne ici sur la console concurrente.

Quake II atteint entre 25 et 45 images par seconde

Les performances sont encore très irrégulières. Quake II démarre difficilement, avant de mieux fonctionner une fois l’émulation stabilisée.

Le framerate évolue alors entre 25 et 45 images par seconde.

Ce résultat est d’autant plus intéressant que KytyPS5 doit composer avec une différence importante entre son fonctionnement habituel et l’environnement graphique de la Xbox Series X.

Vulkan pose un gros problème sur la console de Microsoft

KytyPS5 utilise Vulkan pour effectuer le rendu graphique, tandis que la Xbox Series X repose sur DirectX.

L’émulateur doit donc assurer une couche de traduction supplémentaire entre les deux API graphiques.

Et cette opération coûte des performances.

Il s’agit actuellement de l’un des principaux obstacles techniques à résoudre pour améliorer l’émulation sur Xbox Series X. Malgré cette contrainte, Quake II atteint déjà un niveau de performances suffisant pour montrer que l’approche fonctionne.

Les exclusivités PS5 ne deviennent pas pour autant jouables sur Xbox

Cette démonstration a une limite majeure : elle ne permet pas de lancer confortablement les grosses exclusivités PlayStation 5 sur Xbox Series X.

Les deux consoles disposent de caractéristiques matérielles relativement proches. Pour émuler des jeux PS5 exigeants avec de bonnes performances sur Xbox Series X, il faudrait donc limiter au maximum le coût en ressources provoqué par l’émulation.

Dans son état actuel, KytyPS5 en est encore loin.

La progression reste notable. Il y a encore quelques mois, ce même émulateur rencontrait d’importantes difficultés sur PC. Le voir désormais exécuter un jeu à 25 à 45 fps sur Xbox Series X montre surtout à quelle vitesse le projet expérimental évolue.